AGA des Producteurs de lait du Québec : concours de la qualité du lait Lait'xcellent - Les Producteurs de lait du Québec récompensent les trois fermes laitières ayant la meilleure qualité du lait au Québec

Les vidéos présentant les gagnants de l'édition 2025 du concours Lait'xcellent sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre site Internet :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJCspb6P7aVI_hoA7oYTUrXs43uog2fHo

Lait'xcellent Or 2025

Ferme du Bras, Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches-Sud

Serge Dumont de la Ferme du Bras, située à Saint-Isidore dans Chaudière-Appalaches-Sud, a une trentaine de vaches en lactation et 105 hectares de culture. Il entretient sa ferme avec beaucoup de rigueur. La propreté des stalles, de la litière et de l'équipement sont des priorités. Il porte aussi beaucoup d'attention à l'état de santé de chaque vache, à leur alimentation et à la sélection génétique. Serge a grandi sur la ferme et a toujours voulu devenir producteur de lait. Il aime être son propre patron, travailler dehors et avec sa famille. Pour l'aider dans son travail, il peut compter sur sa mère Thérèse Fournier et son demi-frère Claude Morin. En 2010, l'étable a été rénovée pour offrir plus de confort aux animaux. Les travaux ont permis de créer un milieu de vie beaucoup plus agréable autant pour les animaux que les producteurs.

Serge Dumont a reçu des certificats Très grande distinction dans les dernières années, mais c'est la première fois qu'il remporte un Lait'xcellent. Serge est fier de son entreprise et il est heureux que ses efforts soient récompensés.

Lait'xcellent Argent 2025

Ferme Morine, Coaticook, Estrie

Véronique Lévesque, Réjean Morin et leurs fils Frédéric sont propriétaires de la Ferme Morine, située à Coaticook dans la région de l'Estrie. Ils ont chacun leurs responsabilités dans l'entreprise, mais ils font la traite ensemble dans la bonne humeur et avec une grande complicité. Leur troupeau compte 35 vaches en lactation. Ils sont fiers d'avoir des vaches en santé qui restent longtemps dans le troupeau. La Ferme Morine se distingue pour la qualité de son lait depuis plusieurs années et reçoit aussi de bons résultats dans le projet de Laboratoire vivant - Lait carboneutre.

En plus de se retrouver sur le podium du concours Lait'xcellent pour une sixième année consécutive, la Ferme Morine a remporté deux certificats Grande distinction et cinq certificats Très grande distinction ces dernières années.

Lait'xcellent Bronze 2025

La Ferme Bilogo 2010 de Saint-Léon-de-Standon, Chaudière-Appalaches-Nord

Jean-François Gosselin de la Ferme Bilogo 2010, située à Saint-Léon-de-Standon en Chaudière-Appalaches-Nord, a 60 vaches en lactation. Elles sont logées, depuis avril 2025, dans un nouveau bâtiment en stabulation libre avec traite robotisée. Jean-François est un agriculteur perfectionniste.

Il passe beaucoup de temps à entretenir son étable et à veiller au bien-être de ses animaux. La nouvelle vacherie permet à Jean-François de gagner du temps et de faciliter son travail à la ferme. Elle offre également un excellent confort aux vaches en lactation. Jean-François est copropriétaire de l'entreprise avec son frère Guillaume. Ce dernier s'occupe principalement du travail aux champs, bien qu'il donne quand même un bon coup de main à l'étable. Au printemps, Guillaume a également la charge de l'érablière de 7000 entailles située à cinq minutes de la ferme familiale.

La Ferme Bilogo 2010 a reçu des certificats Très grande distinction dans les dernières années et c'est la deuxième fois qu'ils se retrouvent parmi les gagnants à l'échelle du Québec. C'est en 2014 qu'ils s'étaient classés la première fois. C'est une belle surprise pour les producteurs d'être finalistes cette année, puisque le troupeau est présentement en transition dans les nouvelles installations modernes.

La qualité du lait, une priorité pour les producteurs

Au Québec, comme au Canada, les normes de qualité du lait sont parmi les plus élevées de l'industrie avec, notamment, des exigences très sévères sur l'absence d'antibiotiques dans le lait et l'interdiction d'utiliser des hormones de croissance pour les animaux.

Les producteurs de lait québécois pratiquent une gestion optimale de la qualité en respectant les règles très strictes du programme Lait canadien de qualité, lequel vise à prévenir, à surveiller et à réduire les risques liés à la salubrité des aliments à la ferme. Ce programme est l'un des volets de proAction, le programme de gouvernance saine et durable des fermes laitières d'ici.

À propos de Lait'xcellent

Le concours Lait'xcellent est organisé par Les Producteurs de lait du Québec depuis 1987. Chaque année, il récompense les fermes laitières qui obtiennent les meilleurs résultats en qualité dans chacune des régions ainsi que les trois grands gagnants au niveau provincial. Plus de détails sur le concours ici : https://bit.ly/43KBoAA.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 087 fermes laitières qui livrent quelque 3,60 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 3,61 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec 66 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,1 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de plus de 1 milliard de dollars. Les retombées du secteur laitier sont structurantes puisqu'elles contribuent à l'occupation du territoire et au maintien du tissu social dans l'ensemble des régions. Par leurs activités de commandites et leur programme de dons de lait, Les Producteurs de lait du Québec soutiennent des événements clés de la société québécoise et contribuent à éliminer la faim et à assurer la sécurité alimentaire. Ayant à cœur le développement durable de leur secteur, les producteurs de lait ont investi 649 millions de dollars, en 2025, en machinerie, en équipements et en bâtiments, notamment pour améliorer leurs pratiques et le confort de leurs animaux.

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.lait.org ou suivez-nous sur Facebook , LinkedIn , Instagram et YouTube .

SOURCE Les Producteurs de lait du Québec

François Dumontier, Directeur - Communications, affaires publiques et vie syndicale, Les Producteurs de lait du Québec, Bureau : (438) 315-9129, Cellulaire : (514) 713-0530, [email protected]; Pour la région de l'Estrie, Catherine Villeneuve, secrétaire, Les Producteurs de lait de l'Estrie, 819 346-8905, poste 5118, [email protected]; Pour la région de Chaudière-Appalaches-Nord, Michaël Létourneau, secrétaire, Les Producteurs de lait de Chaudière-Appalaches-Nord, 418 228-5588, poste 3300, [email protected]; Pour la région de Chaudière-Appalaches-Sud, Claude Dumais, secrétaire, Les Producteurs de lait de Chaudière-Appalaches-Sud, 418 228-5588, poste 2009, [email protected]