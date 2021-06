« Nous continuons d'innover et d'investir dans de nouvelles fonctions afin d'offrir à nos clients des services bancaires mobiles modernes et pratiques et une expérience exceptionnelle, a commenté Laura Dottori-Attanasio, chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, Banque CIBC. Nous sommes fiers de recevoir cette reconnaissance de J.D. Power, surtout dans la mesure où les Canadiens sont de plus en plus nombreux à compter sur les services bancaires mobiles pour rester au courant de leurs finances. »

Du 1er mars 2021 au 3 avril 2021, J.D. Power a mené une étude afin de mesurer la satisfaction globale de la clientèle à l'égard des applications de services bancaires mobiles au Canada en en fonction : 1) de la navigation, 2) de l'attrait visuel, 3) de la vitesse et 4) de l'information et du contenu. L'application de services bancaires mobiles de la Banque CIBC a obtenu les meilleurs résultats pour la plupart des facteurs de satisfaction, se plaçant en tête du classement des cinq grandes banques du Canada grâce à sa vitesse et à des fonctions comme le dépôt mobile de chèques et la gestion des comptes et des profils.



L'utilisation des plateformes de services bancaires en ligne et mobiles de la Banque CIBC a augmenté considérablement au cours de l'année, compte tenu de la pandémie : le nombre d'opérations et d'ouvertures de session numériques a augmenté de 23 % et le nombre d'utilisateurs actifs, de 11 % par rapport à l'année dernière.



La Banque CIBC continue d'améliorer l'expérience des services bancaires mobiles en proposant de nouvelles offres et des mises à jour pour aider les clients à effectuer des opérations bancaires chez eux et en déplacement, notamment :

À la loupe CIBC, une fonction de services bancaires mobiles qui donne aux clients des recommandations personnalisées et réalisables fondées sur leurs opérations financières;

Les alertes intelligentes de solde CIBC, qui permettent aux clients d'éviter les soldes de comptes négatifs, les paiements refusés et les frais d'insuffisance de provision au moyen d'alertes proactives;

Un accès instantané à une carte de crédit de remplacement en cas de perte, permettant aux clients d'obtenir leur nouvelle carte par voie numérique au moyen de l'application de services bancaires mobiles pour une utilisation immédiate avec Apple Pay ou Google Pay;

Des améliorations au processus d'ajout de cartes de crédit à partir de l'application Services bancaires mobiles CIBC MD aux portefeuilles numériques, pour faciliter les paiements numériques et sans contact;

aux portefeuilles numériques, pour faciliter les paiements numériques et sans contact; Un assistant virtuel fondé sur l'intelligence artificielle de la Banque CIBC, apte à aider les clients à effectuer des opérations bancaires et à répondre à leurs questions sur les services bancaires courants, qui sera lancé dans les services bancaires mobiles plus tard cette année.

