TORONTO, le 21 oct. 2022 /CNW/ - L'application mobile Robert Half a remporté plusieurs prix lors des w3 Awards de cette année, en reconnaissance de son excellence en matière de conception visuelle et d'expérience utilisateur. L'application de recherche d'emploi a également été classée parmi les meilleures applications mobiles dans deux catégories, soit celles des services professionnels et du recrutement.

Les w3 Awards sont le principal concours numérique mondial récompensant les professionnels de la création et du marketing derrière les sites Web, les vidéos, le marketing, les applications mobiles, les réseaux sociaux et les balados. Les gagnants ont été sélectionnés parmi plus de 3 000 inscriptions de partout dans le monde. C'est la deuxième année consécutive que l'application mobile Robert Half est honorée par l'Academy of Interactive and Visual Arts (AIVA).

« Cette reconnaissance témoigne de notre engagement à offrir une expérience utilisateur de calibre mondial aux chercheurs d'emploi qui utilisent notre technologie exclusive de jumelage fondée sur l'IA, a déclaré James Johnson, vice-président directeur et directeur de la technologie chez Robert Half. Nous sommes fiers de notre volonté d'innover continuellement et d'investir dans les fonctions de l'application mobile qui offriront à nos candidats une expérience numérique unique en son genre. »

Depuis son lancement en juillet 2019, l'application mobile Robert Half aide les professionnels de partout au Canada et aux États-Unis dans leurs recherches d'emploi en les mettant en relation avec des possibilités d'emploi qui correspondent réellement à leurs besoins. À ce jour, les chercheurs d'emploi ont posé leur candidature pour plus d'un million de postes vacants et ont reçu plus de trois millions de recommandations d'emploi.

L'application mobile Robert Half a également récemment reçu le prix Stevie Or dans le cadre de la 19e édition des International Business Awards. L'application a reçu la plus haute distinction dans le secteur des sites et applications mobiles dans de la catégorie des services professionnels pour une deuxième année consécutive.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de solutions en gestion des talents et de services-conseils aux entreprises au monde. Elle aide les gens à trouver des emplois intéressants et offre à ses clients les talents et les experts en la matière dont ils ont besoin pour livrer concurrence et croître en toute confiance. Visitez roberthalf.ca et téléchargez notre application mobile primée.

SOURCE Robert Half Canada

Renseignements: Jillian Levick, 647 288-4887, [email protected]