TORONTO, le 15 août 2022 /CNW/ - L'application mobile de Robert Half a reçu le prix Stevie Or dans le cadre de la 19ème édition des International Business Awards. L'application a reçu la plus haute distinction dans le secteur des sites et applications mobiles au sein de la catégorie des services professionnels pour une deuxième année consécutive.

Les International Business Awards constituent le plus important programme de reconnaissance des entreprises au monde. Cette année, plus de 3 700 candidatures d'organisations de toutes tailles et de pratiquement toutes les industries ont été soumises à des fins d'examen dans un large éventail de catégories.

Les dirigeants qui ont participé au processus d'évaluation ont fait l'éloge de l'application de Robert Half pour sa facilité d'utilisation, ses récentes mises à jour et ses capacités dans le domaine de l'IA :

« L'évolution d'une solution brillante, toujours en continuant d'investir dans l'amélioration de son offre de services mobiles. Un travail formidable de toute l'équipe. »

« Excellente conception d'interface utilisateur et d'expérience d'utilisateur, la conception est minimaliste et simple. Application mobile de qualité et utile pour les chercheurs d'emploi. »

« La stratégie principale, les nouvelles caractéristiques, les processus, la technologie, les fonctions et les avantages du système sont bien conçus, conviviaux et faciles à utiliser. »

Depuis son lancement en juillet 2019, l'application mobile de Robert Half aide les professionnels de partout aux États-Unis et au Canada dans leur recherche d'emploi en les mettant en relation avec des possibilités d'emploi qui correspondent réellement à leurs besoins. À ce jour, les chercheurs d'emploi ont posé leur candidature pour plus d'un million de postes vacants et ont reçu plus de trois millions de recommandations d'emploi.

« Grâce à notre application mobile alimentée par l'IA, les utilisateurs ont accès à des recommandations d'emploi personnalisées et à des possibilités exclusives selon leurs préférences et leur profil de recherche uniques, a déclaré James Johnson, vice-président directeur et directeur de la technologie de Robert Half. Nous sommes fiers d'être reconnus pour notre engagement à offrir aux chercheurs d'emploi une expérience numérique conviviale, efficace et unique en son genre. »

Les gagnants des Stevie Awards ont été déterminés par les notes décernées par plus de 300 cadres supérieurs du monde entier qui ont participé au processus d'évaluation de juin à début août 2022.

À propos de Robert Half

Robert Half (NYSE: RHI) est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents et de services-conseils aux entreprises au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel, temporaire et permanent, et elle est la société mère de ProtivitiMD, une société de services-conseils mondiale. Visitez roberthalf.ca/fr et téléchargez notre application mobile primée.

À propos des Stevie Awards

Les Stevie Awards sont décernés dans le cadre de huit programmes, soit les Stevie Awards dans la région de l'Asie-Pacifique, les Stevie Awards en Allemagne, les Stevie Awards au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les Stevie Awards for Women in Business, les Stevie Awards for Great Employers et les Stevie Awards for Sales & Customer Service. Les Stevie Awards reçoivent plus de 12 000 candidatures de la part d'organisations de plus de 70 pays chaque année. Les Stevie Awards, qui rendent hommage à des organisations de tous types et de toutes tailles et aux personnes derrière elles, reconnaissent les performances exceptionnelles en milieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Stevie Awards, consultez le www.StevieAwards.com.

