L'application Avvy connecte les clients à des professionnels qualifiés qui se rendent à votre résidence pour vous offrir des soins de santé.

VILLE DE QUÉBEC, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Tous les Canadiens qui résident dans la ville de Québec pourront accéder aux services de santé essentiels directement à la maison et les planifier, pour eux-mêmes ou un membre de la famille, au www.avvyapp.com/fr/home-francais .

À partir d’aujourd’hui, les Canadiens de la Ville de Québec peuvent utiliser l’application Avvy afin d’obtenir des soins de santé directement à leur domicile.

Avvy est la première application canadienne dédiée à la santé qui connecte les clients à des professionnels qualifiés disponibles pour se rendre à votre résidence et vous offrir les soins nécessaires. L'entreprise offre différents services aux résidents de la ville de Québec dont des tests sanguins, des tests Strep A, des vaccinations de routine ou contre la grippe, des tests d' ECG et même des services de diagnostic supplémentaires attendus en 2023.

« Avant notre lancement à Québec, de nombreux clients de la région téléchargeaient préventivement notre application et créaient leurs profils », explique Oren Sebag, PDG. « La prise de rendez-vous pour une analyse sanguine ou un autre rendez-vous de routine a toujours été synonyme de délais et d'ennuis. C'est profondément satisfaisant de voir que le public désire faire les choses différemment et qu'ils ont un fort intérêt à utiliser notre technologie. »

https://www.youtube.com/watch?v=KWrtwySNnfk

L'application est compatible avec Apple et Android et a débuté en février 2022 sur l'île de Montréal et opère maintenant dans la région métropolitaine de Montréal. À ce jour, les services d'Avvy ont aidé plus de 10 000 personnes.

Dans l'application, les clients sont connectés directement avec les professionnels de la santé. Ils peuvent créer un profil pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille immédiate. Ensuite, sélectionner le service requis et choisir la date et l'heure pour le rendez-vous. Ils ont aussi l'option de choisir « Dès que possible » et d'obtenir le prochain professionnel disponible.

« Honnêtement, le service d'Avvy et son application sont vraiment impressionnants. Merci! » - Steve Merling, client d'Avvy

« J'adore être infirmier chez Avvy, ça me permet de concilier ma vie personnelle et professionnelle. » - Lou Castillo, infirmier Avvy

Les données relatives aux rendez-vous sont partagées en toute sécurité avec le professionnel de la santé et les clients sont informés lorsque le chauffeur s'approche de leur domicile. Les informations du profil sont enregistrées sur une plateforme cloud sécurisée, hébergée au Canada. Avvy ne garde pas les informations de santé provenant des rendez-vous. L'application est également supervisée par un groupe de direction professionnel comprenant plusieurs médecins basés à Montréal.

Les clients paient des frais de commodité pour qu'un professionnel de la santé leur rende visite à leur domicile ou au travail. Ils peuvent également soumettre des demandes pour des prises de sang ou des prescriptions de vaccins de leurs médecins sans frais de traitement supplémentaires.

Avvy propose aussi un service pour les employeurs aux entreprises qui veulent offrir nos services à leurs employés. Ce service sera aussi disponible dans la région de Québec.

« Nous croyons que l'intérêt pour maximiser le temps et minimiser les risques pour toute la famille continuera à grandir dans le domaine des soins de la santé. Nous avons hâte de proposer nos services aux gens de la grande région de Québec. » mentionne Oren Sebag.

À propos d'Avvy

Avvy est la première application mobile à connecter des professionnels qualifiés du domaine de la santé à des Canadiens souhaitant accéder à des services de soins de santé directement à leur domicile. Notre mission est d'offrir une expérience sécuritaire et efficace autant aux clients qu'aux professionnels. Avvy est actuellement disponible sur l'île de Montréal et le sera prochainement dans les autres villes canadiennes. Les utilisateurs peuvent télécharger l'application sur les téléphones intelligents Apple et Android.

