MONTREAL, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Avvy Santé (RND Home Health Services Inc.) annonce la nomination de Marc-Antoine Ducas à titre de Président Directeur Général dans le but de piloter la prochaine phase de croissance de l'entreprise.

Marc-Antoine apporte une expérience entrepreneuriale exceptionnelle. Ingénieur de formation, il est un spécialiste de la commercialisation de l'innovation. Au cours des dernières années, il a aidé des dizaines de startups en haute technologie à prendre leur envol. Comme entrepreneur, il a fondé et dirigé des entreprises en informatique, commerce électronique et logistique, telles que Amilia et Netlift.

"Son expertise va permettre à Avvy de réaliser son plan de croissance. Nous avions déjà une expertise de pointe dans le domaine médical mais Marc-Antoine nous a impressionné par sa manière de synthétiser les enjeux du secteur de la santé et de déployer les solutions techniques et opérationnelles qui vont bénéficier à nos clients et aux patients". - Dr. Nathaniel Bouganim, M.D., cofondateur et Président du Conseil d'Administration.

"Dès mes premiers contacts avec les fondateurs, les investisseurs et toute l'équipe de Avvy, j'ai été frappé par leur vision et leur dévouement à améliorer les services de santé pour tous. Ma mission est de relever des défis complexes et déployer des solutions qui vont avoir un impact positif sur la vie des gens."

"Nous voulons devenir un leader mondial dans la santé à domicile; ma contribution sera d'améliorer les aspects informatiques, logistiques et commerciaux de l'entreprise qui s'appuie déjà sur des bases solides. Le secteur de la santé est au seuil d'une transformation fondamentale dans laquelle Avvy compte jouer un rôle central." - Marc-Antoine Ducas, PDG

À propos d'Avvy Santé

Avvy Santé (RND Services de Santé à Domicile Inc.) est un chef de file dans les services de soins à domicile, utilisant des technologies innovantes et des solutions de soins complètes. Ayant à cœur la transformation numérique et l'évolution des habitudes de vie, Avvy Santé s'engage à rendre les services de santé plus accessibles, efficaces et centrés sur les patients.

