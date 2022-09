Les artistes, organismes et collectifs artistiques sont invités

à déposer leur projet avant le 19 octobre 2022.

MONTREAL, le 15 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts de Montréal (CAM), en partenariat avec les Maisons de la culture de Montréal et l'Association des diffuseurs culturels de l'Île de Montréal (ADICÎM), sont heureux d'annoncer l'ouverture de l'appel à projets du CAM en tournée pour une période de diffusion de l'été 2023 jusqu'au printemps 2024. Nous invitons les artistes, collectifs et organismes de toutes disciplines à déposer leurs projets artistiques sur le site dédié .

Un CAM en tournée revenu en force à l'été 2022

Le CAM en tournée bat son plein depuis cet été avec pas moins de 81 projets présentés et 481 performances artistiques qui se déroulent partout à Montréal et dans les villes liées participantes. Le public peut ainsi découvrir et apprécier la diversité et la qualité des créations artistiques.

À travers une programmation gratuite ou à peu de frais, le programme du CAM en tournée vise, depuis 1983, la circulation d'œuvres de différentes disciplines artistiques sur tout le territoire de l'île de Montréal tout en permettant aux artistes d'aller à la rencontre de nouveaux publics et de toucher les citoyennes et citoyens dans leur quartier.

Coup d'œil sur 2022-2023 :

81 projets artistiques

481 représentations

52 organismes artistiques

23 collectifs ou artistes en arts visuels

10 disciplines représentées: arts du cirque, arts de rue, arts numériques, arts visuels, cinéma, danse, littérature, musique, théâtre et pratiques artistiques non disciplinaires

Une nouveauté : le programme Brise-glace du CAM en tournée

Le Conseil des arts de Montréal, en partenariat avec les Maisons de la culture, lance à cette occasion un nouveau volet dans le programme CAM en tournée, le Brise-glace , qui permet aux artistes ayant une œuvre entièrement créée, mais jamais diffusée devant public, de bénéficier d'un accompagnement de la part du Conseil en vue d'une première diffusion dans des lieux culturels municipaux.

Le CAM en tournée

Le CAM en tournée est un programme de diffusion incontournable du milieu culturel, rendu possible grâce à la collaboration des Maisons de la culture de Montréal et de l' Association des diffuseurs culturels de l'Île de Montréal (ADICÎM).

