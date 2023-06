L'appel à candidatures pour le Prix Droits et Libertés 2023 est lancé sous le thème des migrations

MONTRÉAL, le 20 juin 2023 /CNW/ - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a lancé ce matin son Prix annuel, le Prix Droits et Libertés, sous le thème « Migrations : tisser des liens, bâtir des ponts ». L'appel est lancé dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés du 20 juin. Les candidatures peuvent être soumises en ligne sur le site web de la Commission des droits jusqu'au 31 juillet 2023 : www.cdpdj.qc.ca/pdl.

« Un des objectifs de cette édition est de souligner que le Québec possède une loi fondamentale unique, la Charte des droits et libertés de la personne, qui protège toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire. Toute personne a le droit d'être traitée en pleine égalité, avec dignité et respect, indépendamment de son origine ethnique ou nationale. Le Québec a accueilli près de 150 000 immigrants en 2022 et nous voulons, à travers ce prix, célébrer les initiatives qui défendent les droits de ces personnes, dont le droit à l'égalité, ainsi que les initiatives qui témoignent de l'hospitalité et de la solidarité de la société d'accueil qu'est le Québec », a déclaré Myrlande Pierre, vice-présidence de la CDPDJ et présidente du jury du prix cette année.

Le prix cherche à récompenser les initiatives en matière d'accueil, d'intégration, d'inclusion et de participation des personnes immigrantes, les initiatives qui font la promotion d'un discours positif autour de l'immigration et qui soulignent les contributions des personnes issues de l'immigration à la société québécoise. Les initiatives peuvent toucher toute personne immigrante, que ce soit des personnes étudiantes, résidentes temporaires ou permanentes, travailleuses étrangères temporaires, demandeuses d'asile, réfugiées, etc.

À propos du Prix Droits et Libertés

La Commission décerne le Prix Droits et Libertés depuis 1988, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la personne qui marque l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948. Le Prix vise à souligner le travail exceptionnel de personnes et d'organismes dont les réalisations contribuent à la défense et à la promotion des droits de la personne et des droits de la jeunesse au Québec.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

