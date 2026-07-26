Un jalon historique pour ce programme de formation de jeunes leaders qui prépare la relève de la communauté Internet en Asie-Pacifique

Singapour, 26 juillet 2026 /CNW/ -- L'Académie sur la gouvernance de l'Internet d'Asie-Pacifique (APIGA) célèbre aujourd'hui une décennie d'efforts consacrés à préparer des jeunes talents à forger l'avenir de l'Internet dans la région Asie-Pacifique (APAC). Depuis son lancement en 2016, plus de 359 participants issus de 32 économies ont suivi ce cursus avec succès. L'académie a ainsi structuré un réseau grandissant de futurs décideurs, experts techniques, universitaires, acteurs civils et dirigeants de la gouvernance de l'Internet.

L'APIGA fête ses dix ans au service de la formation de la nouvelle génération de dirigeants de l'Internet

Ce cap symbolique a été marqué par une cérémonie spéciale lors de la 10e édition de l'APIGA à Busan (Corée du Sud), le 24 juillet 2026.

« L'avenir de l'Internet repose sur cette nouvelle génération de dirigeants, à qui il incombe de préserver un réseau sûr, stable et accessible à tous », rappelle Sally Costerton, vice-présidente senior de l'ICANN en charge de la relation avec les parties prenantes mondiales. « Voilà dix ans que l'APIGA dote les jeunes talents d'Asie-Pacifique des connaissances et de l'expérience pratique nécessaires pour participer activement à la communauté Internet mondiale. »

L'APIGA est un atelier annuel de cinq jours consacré à la gouvernance de l'Internet et aux thématiques connexes. Le programme est coorganisé par la Société pour l'attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet (ICANN) et l'Agence coréenne chargée de la sécurité et de l'Internet, aux côtés d'organisations régionales de l'Internet, telles que le Centre d'information des réseaux de l'Asie-Pacifique, DotAsia et l'Internet Society.

Grâce à un cursus immersif et interactif, les participants découvrent concrètement comment fonctionne l'Internet et comment le modèle de gouvernance ascendant, fondé sur la recherche du consensus, a contribué à le façonner. Fait essentiel, le programme donne aux participants les moyens d'intervenir utilement dans les débats locaux, régionaux et mondiaux sur la gouvernance de l'Internet.

Fort de son succès, le programme s'est étendu en 2024 avec le lancement d'éditions locales, rapprochant ainsi des communautés de la région l'éducation à la gouvernance de l'Internet. Ces « APIGA locales », conçues dans le même esprit d'immersion pratique et pouvant être dispensées dans la langue du pays, proposent des formats courts adaptés aux réalités du terrain et aux enjeux de proximité. En deux ans à peine, ce concept s'est implanté dans dix économies, décuplant les occasions d'engagement des jeunes et consolidant l'engagement régional dans le domaine de la gouvernance de l'Internet.

À l'aube de sa deuxième décennie, le programme reste déterminé à préparer la relève pour continuer à bâtir un Internet ouvert, sûr, stable et interopérable à l'échelle mondiale.

L'APIGA s'inscrit dans la volonté plus large de l'ICANN de former la prochaine génération de dirigeants de l'Internet grâce à diverses initiatives destinées aux jeunes, à l'image du programme NextGen@ICANN, qui initie les étudiants universitaires et les professionnels en début de carrière aux réunions publiques de l'ICANN ainsi qu'au modèle de gouvernance multipartite de l'Internet.

Pour en savoir plus sur l'APIGA, rendez-vous sur www.apiga.asia.

À propos de l'ICANN

La mission de l'ICANN est de garantir un Internet mondial sûr, stable et unifié. Pour contacter une personne sur Internet, il faut saisir une adresse (un nom ou un numéro) sur un ordinateur ou un autre appareil. Cette adresse qui doit être unique permet aux ordinateurs de s'identifier entre eux. L'ICANN contribue à coordonner et à soutenir les identificateurs uniques à l'échelle mondiale. Fondée en 1998, l'ICANN est une organisation à but non lucratif et d'intérêt public, qui rassemble une communauté de participants du monde entier.

SOURCE ICANN

Contacts médias : Liana Teo, Directrice senior de la communication pour la région APAC, Singapour, Tél. 65 9113 2001, [email protected] ou [email protected]