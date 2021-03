Détails au niveau de l'application de la loi et engagement au niveau d'impliquer les organisations de pêche non-Autochtones dans le processus de négociation sont manquants

SHEDIAC, NB, le 4 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Pêches et des Océans a annoncé une voie à suivre vers la réconciliation avec les peuples autochtones et la gestion des pêches.

Mêmes saisons pour tous et pas de nouvel effort de pêche - La Coalition des organisations de pêche de l'Atlantique et du Québec appuie l'engagement du ministre envers la conservation et les mêmes saisons de pêche pour tous. De plus, tout nouvel accès aux groupes autochtones se ferait dans le cadre d'un programme « vendeur consentant, acheteur consentant », ce qui est positif. Cependant, d'autres détails doivent être clarifiés pour garantir que les communautés côtières puissent continuer d'accéder et de pouvoir vivre équitablement de la pêche. Davantage de détails sur l'application sont nécessaires - Nous félicitons l'engagement public du MPO envers l'application de la loi. Cependant, l'application des règles existantes par le MPO a été incohérente par le passé et a été la cause de conflits l'automne dernier. Les détails sur l'engagement du gouvernement du Canada sur l'application de la loi en 2021 seront essentiels pour assurer la durabilité de la pêche et la sécurité publique dans nos collectivités. Plans à court terme potentiellement risqués - Nous sommes préoccupés par la possibilité de multiples plans à court terme avec des Premières Nations individuelles. Les plans à court terme créeront de l'incertitude et des risques potentiels pour la pêche. Absence de dialogue officiel avec les pêcheurs non autochtones - Bien qu'un certain dialogue ait commencé avec le MPO et soit apprécié par l'industrie, les pêcheurs non autochtones ont besoin d'un processus défini pour être à la table. C'est encore plus urgent si les plans avec les Premières Nations sont différents l'un de l'autre et à court terme. La Coalition des pêches de l'Atlantique et du Québec demande au MPO de convoquer un processus officiel où les voix des pêcheurs non autochtones sont à la table et peuvent contribuer à une pêche durable et forte pour tous.

Au cours des derniers mois, la Coalition a engagé des discussions avec le MPO directement et a sensibilisé les élus du Canada atlantique et du Québec à bâtir une pêche forte et durable pour tous. Il reste encore beaucoup de travail à faire avant que la stabilité revienne à nos pêcheries.

Il ne peut y avoir de solution à long terme à la pêche qui ne reconnaisse pas la voix des pêcheurs non autochtones.

Pour plus d'informations sur les activités de la Coalition, y compris des documents de référence et des sondages sur les opinions des Canadiens, visitez www.1pecherie.ca.

COALITION DES ORGANISMES DE PÊCHE DE L'ATLANTIQUE ET DU QUÉBEC

Nous sommes un mouvement de pêcheurs dédié à une pêcherie saine et durable et à la réconciliation avec les peuples autochtones.

Gulf Nova Scotia Fleet Planning Board (GNSFPB)

Union des pêcheurs des Maritimes (UPM)

PEI Fishermen's Association (PEIFA)

Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie (RPPSG)

SOURCE Coalition of Atlantic and Quebec Fishing Organizations

Renseignements: Coordination Médias: Annie Chiasson, [email protected], +1 (506) 727-8160