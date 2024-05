ST. JOHN'S, NL, le 7 mai 2024 /CNW/ - Depuis 100 ans, le Monument commémoratif national de guerre de Terre-Neuve, l'un des deux seuls monuments commémoratifs nationaux de guerre au Canada, est un sombre rappel des contributions significatives des Terre-Neuviens et des Labradoriens pendant les conflits armés depuis la Première Guerre mondiale.

Le 1er juillet 2024, les Terre-Neuviens et Labradoriens se réuniront fièrement au Monument commémoratif national de guerre à St. John's pour souligner le centenaire du Monument commémoratif. L'événement historique comprendra la mise en terre d'un soldat inconnu terre-neuvien ayant servi pendant la Première Guerre mondiale dont la dépouille sera rapatriée du nord de la France.

Pendant la Première Guerre mondiale, Terre-Neuve était un dominion britannique autonome. Terre-Neuve s'est jointe au Canada en 1949 et a officiellement changé son nom à Terre-Neuve-et-Labrador en 2001.

Environ 12 000 Terre-Neuviens ont servi pendant la Première Guerre mondiale. Malheureusement, plus de 1 700 soldats ont perdu la vie, dont plus de 800 n'ont aucune sépulture connue.

Le soldat inconnu et sa réinhumation à St. John's représenteront la contribution et le sacrifice collectifs des Terre-Neuviens et des Labradoriens qui ont servi dans toutes les branches de l'armée et les services de soutien respectifs et qui n'ont aucune sépulture connue.

Le public est encouragé à suivre le parcours du soldat inconnu terre-neuvien de la Première Guerre mondiale et à y participer. Quatre événements, dont une cérémonie commémorant le centenaire du Monument commémoratif national de guerre de Terre-Neuve le 1er juillet, auront lieu au cours des prochains mois :

25 mai 2024 : Cérémonie de transfert des restes, Mémorial terre-neuvien à Beaumont -Hamel, Auchonvillers, France

-Hamel, Auchonvillers, 25 mai 2024 : Arrivée de la dépouille du soldat inconnu terre-neuvien de la Première Guerre mondiale à St. John's (T.-N.-L.) Au départ de l'aéroport, le corbillard contenant le cercueil du soldat inconnu passera par plusieurs lieux historiques intrinsèquement liés à l'histoire militaire de Terre-Neuve-et- Labrador au cours de la Première Guerre mondiale. Le public est invité à lui rendre hommage tout au long de ce parcours historique vers un site sécurisé.

(T.-N.-L.) Du 28 au 30 juin 2024 : Exposition en chapelle ardente du soldat inconnu terre-neuvien de la Première Guerre mondiale à l'édifice de la Confédération à St. John's (T.-N.-L.)

1er juillet 2024 : Cérémonie commémorant le centenaire du Monument commémoratif national de guerre et mise en terre de la dépouille d'un soldat inconnu terre-neuvien de la Première Guerre mondiale à St. John's (T.-N.-L.)

Plus de détails sur ces événements et sur la façon dont le public peut y participer, y compris les émissions et la diffusion en direct, seront publiés dès que les plans seront confirmés. Le public est encouragé à consulter régulièrement le site Web indiqué ci-dessous pour obtenir des renseignements à jour.

Citations

« Nous nous souvenons des morts afin que les vivants connaissent les sacrifices consentis par ceux qui ont façonné le passé. Le soldat inconnu qui repose au Monument commémoratif de guerre du Canada à St. John's rejoindra les statues et la pierre comme un rappel éternel du coût de la guerre, de ses victimes, de ses géants et de ses héros. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre du Travail et des Aînés, au nom de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« La commémoration du centenaire du Monument commémoratif national de guerre de Terre-Neuve revêt une importance particulière pour les Terre-Neuviens, les Labradoriens ainsi que tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Les membres des Forces armées canadiennes travaillent chaque jour dans l'ombre de ces géants qui ont consenti le sacrifice ultime. Les Canadiens et Canadiennes sont éternellement reconnaissants et se souviendront toujours du service rendu par les personnes du Canada atlantique et de partout au pays dans la lutte mondiale pour défendre la liberté et la démocratie. La tombe du soldat inconnu sera un témoignage durable du fait qu'il ne vieillira jamais et ne sera jamais oublié. »

Général Wayne D. Eyre

Chef d'état-major de la Défense nationale, Forces armées canadiennes

« Le public aura plusieurs occasions clés de participer au centenaire de notre Monument commémoratif national de guerre. Nous aurons tous et toutes l'occasion de rendre hommage aux soldats tombés au champ d'honneur et de réfléchir à tout ce que ces personnes ont sacrifié pour les droits et libertés dont nous jouissons aujourd'hui. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador est extrêmement fier de ce projet et nous offrons notre gratitude à nos principaux partenaires dans le cadre de cette initiative, soit la Direction de Terre-Neuve-et-Labrador de la Légion royale canadienne, Anciens Combattants Canada, les Forces armées canadiennes et la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth, pour leur engagement à l'égard de son succès. »

L'honorable Steve Crocker

Ministre du Tourisme, de la Culture, des Arts et des Loisirs

« La Direction de Terre-Neuve-et-Labrador de la Légion royale canadienne est extrêmement fière du rôle qu'elle a joué, au cours des cinq dernières années, dans ce projet historique de commémoration du centenaire et dans l'achèvement du rêve du lieutenant-colonel Thomas Nangle. Je m'en voudrais de ne pas reconnaître publiquement l'appui crucial indéfectible du premier ministre Andrew Furey et du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Je tiens également à remercier sincèrement le gouvernement du Canada, Anciens Combattants Canada, les Forces armées canadiennes, la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth et le Comité directeur du projet du centenaire, qui ne ménage pas ses efforts. Je tiens à assurer à nos fiers vétérans et vétéranes, à leur famille et à leurs proches, ainsi qu'aux hommes et aux femmes qui servent au sein de nos célèbres Forces armées canadiennes, qu'au crépuscule comme à l'aurore, nous nous souviendrons d'eux! »

Gerald Budden

Président, Direction de T.-N.-L. de la Légion royale canadienne

« À l'approche du centenaire du Monument commémoratif national de guerre de Terre-Neuve, nous nous sentons privilégiés de participer à ces événements commémoratifs spéciaux. Nous sommes fiers d'avoir pu faciliter cette étape exceptionnelle pour le rapatriement d'un soldat inconnu terre-neuvien du front occidental. Il représente la contribution et le sacrifice collectifs de toutes les personnes de Terre-Neuve-et-Labrador qui ont perdu la vie dans un conflit, pour les libertés dont nous jouissons tous aujourd'hui. »

Claire Horton

Directrice générale, Commission des sépultures de guerre du Commonwealth

