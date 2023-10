74 % des titulaires d'un prêt hypothécaire dont le renouvellement est prévu au cours des 18 prochains mois déclarent être préoccupés par la hausse des taux d'intérêt

Faits saillants :

16 % des titulaires d'un prêt hypothécaire renouvelleront leur contrat au cours des 12 prochains mois, tandis que 15 % le renouvelleront d'ici 12 à 18 mois

Près des trois quarts (74 %) des détenteurs d'un prêt hypothécaire canadiens ont actuellement un prêt hypothécaire à taux fixe; 20 % détiennent une hypothèque à taux variable.

40 % des détenteurs d'un prêt hypothécaire à taux variable ou hybride préoccupés par leur prochain renouvellement déclarent avoir l'intention de passer à un taux fixe.

64 % des détenteurs d'un prêt hypothécaire à taux variable ou hybride déclarent que la hausse des taux d'intérêt a entraîné l'atteinte du taux de déclenchement de leur prêt, augmentant ainsi leurs mensualités.

76 % des titulaires d'un prêt hypothécaire à taux variable ou hybride affirment que la hausse des taux d'intérêt exerce une pression financière sur leur ménage et les a obligé à réduire leurs dépenses et à puiser dans leur épargne.

TORONTO, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Selon un récent sondage mené par Nanos1 pour le compte de Royal LePage, 74 % des Canadiens dont le prêt hypothécaire résidentiel doit être renouvelé au cours des 18 prochains mois se disent préoccupés par leur prochain renouvellement, compte tenu des hausses consécutives des taux d'intérêt effectuées par la Banque du Canada depuis mars 2022. Trente et un pour cent de tous les titulaires d'un prêt hypothécaire au Canada affirment que leur contrat de prêt doit être renouvelé d'ici un an et demi (16 % au cours des 12 prochains mois et 15 % d'ici 12 à 18 mois). Cela signifie que 3,4 millions de Canadiens ont un prêt hypothécaire qui doit être renouvelé d'ici mars 20252.

Interrogés sur le renouvellement imminent de leur prêt hypothécaire, plusieurs Canadiens déclarent qu'ils envisagent de changer le type de produit hypothécaire ou de prolonger la période d'amortissement, en plus de prendre d'autres mesures pour réduire leurs coûts. Vingt-quatre pour cent des titulaires d'un prêt hypothécaire résidentiel préoccupés par leur renouvellement disent avoir envisagé de prolonger la période d'amortissement de leur prêt hypothécaire, tandis que 23 % ont envisagé de changer de prêteur afin d'obtenir un meilleur taux. Toutefois, s'ils changent de prêteur, les demandeurs dont le prêt hypothécaire n'est pas assuré doivent se qualifier à un test de résistance, qui correspond au taux le plus élevé entre 5,25 % et le taux d'intérêt négocié majoré de 2 %. Cette difficulté supplémentaire peut inciter certains emprunteurs à renouveler leur prêt auprès de leur prêteur actuel à un taux plus élevé afin d'éviter le test de résistance.

Dix-huit pour cent des détenteurs d'un prêt hypothécaire ont pensé à prolonger la durée de leur prochain prêt hypothécaire, tandis que 17 % ont considéré de vendre leur maison et d'acheter une propriété plus petite afin de réduire le montant de leur prêt hypothécaire. Les personnes interrogées pouvaient choisir plus d'une réponse. Parmi ceux qui détiennent actuellement un prêt hypothécaire à taux variable ou hybride et qui sont préoccupés, 40 % disent avoir l'intention de passer à un prêt hypothécaire à taux fixe lors de leur renouvellement.

« Certains Canadiens qui détiennent un prêt hypothécaire à taux variable ont vu leurs paiements mensuels doubler ou même tripler au cours des 18 derniers mois, en raison de la campagne agressive de hausse des taux d'intérêt menée par la Banque du Canada dans le but d'enrayer l'inflation élevée. Ceux qui ont une hypothèque à taux fixe, ce qui est le cas de la plupart d'entre eux, ont été protégés de ces augmentations, du moins pour une courte période », a déclaré Karen Yolevski, cheffe des opérations de Royal LePage Real Estate Services Ltd. « Même si l'on s'attend à ce que le taux directeur de la banque centrale diminue à moyen terme, la probabilité que nous revenions à des taux plancher de moins de 1 % est très faible. Au moment du renouvellement, les détenteurs d'une hypothèque à taux fixe seront confrontés à une nouvelle réalité - des paiements mensuels plus élevés ».

Trente pour cent des titulaires d'un prêt hypothécaire canadiens déclarent ne pas être préoccupés par leur prochain renouvellement. La moitié d'entre eux (55 %) se disent confiants que leur revenu leur permettra d'assumer un taux d'intérêt plus élevé, tandis qu'un autre 33 % déclarent qu'ils sont sur le point de rembourser leur prêt hypothécaire.

Profil du titulaire d'un prêt hypothécaire canadien

Selon le sondage, 80 % des titulaires d'un prêt hypothécaire résidentiel déclarent avoir contracté leur prêt hypothécaire actuel auprès d'un prêteur principal (TD, RBC, Banque Scotia, CIBC, BMO, Banque Nationale, HSBC, Desjardins). Au Québec, ce chiffre s'élève à 94 %, soit le taux provincial le plus élevé au pays. À l'echelle nationale, 9 % des titulaires d'un prêt hypothécaire font appel à des prêteurs à risque ou monoline.

La durée du prêt de d'environ la moitié de tous les titulaires d'un prêt hypothécaire (49 %) est de cinq ans et 39 % amortissent leur prêt hypothécaire sur 25 ans. Actuellement, 74 % des propriétaires de maisons hypothéquées ont un prêt à taux fixe (ouvert ou fermé), 20 % ont un prêt hypothécaire à taux variable (ouvert ou fermé), tandis que moins de 1 % (0,8 %) ont un prêt hypothécaire hybride (ouvert et fermé).

« De nombreux Canadiens doivent aujourd'hui renouveler leur prêt hypothécaire à un taux nettement plus élevé que ce qu'ils ont connu récemment, et cela continuera d'être le cas dans les années à venir, car de plus en plus de prêts arrivent à échéance », a déclaré Mme Yolevski. « Les Canadiens ont généralement tendance à se montrer prudents lorsqu'il s'agit de leurs finances, et nous pensons que cela les a bien servis. Nos institutions financières sont bien placées pour aider les consommateurs à faire l'un des achats les plus importants de leur vie. »

La rigueur des normes canadiennes en matière d'octroi de prêt exige une mise de fonds de 20 %, sans quoi les emprunteurs doivent souscrire une assurance prêt hypothécaire, ce qui représente une dépense mensuelle additionnelle. Il s'agit d'un prêt hypothécaire à ratio élevé. Seulement 27 % des titulaires d'un prêt hypothécaire résidentiel déclarent avoir contracté ce type de prêt.

La hausse des coûts hypothécaires exerce une pression sur les titulaires d'un prêt hypothécaire à taux variable ou hybride

Depuis le mars 2022, la Banque du Canada a imposé un nombre sans précédent de hausses de son taux de financement à un jour, faisant passer les taux d'intérêt d'un plancher historique à un sommet en plus de 20 ans. Le taux d'intérêt des prêts de la banque centrale s'établit actuellement à 5,0 %, soit son niveau le plus élevé depuis 2001. Pour les titulaires d'un prêt hypothécaire à taux variable ou hybride, dont les versements fluctuent en fonction des variations des taux d'intérêt, cela s'est traduit par une forte augmentation de leurs versements hypothécaires mensuels.

Parmi les titulaires d'un prêt hypothécaire à taux variable ou hybride, 64 % déclarent que la hausse des taux d'intérêt a fait en sorte que leur versement hypothécaire a atteint son taux de déclenchement, soit le moment où le versement hypothécaire ne couvre plus les intérêts encourus, ce qui a entraîné une augmentation de leurs mensualités.

« Il ne fait aucun doute que la stabilité financière des Canadiens a été mise à l'épreuve au cours des dernières années. Outre la montée en flèche des prix de l'immobilier en 2021 et au début de 2022 - suivie de hausses des taux d'intérêt qui ont entraîné une augmentation des mensualités hypothécaires de centaines, voire de milliers de dollars -, le coût des produits de première nécessité, comme la nourriture et le carburant, a également grimpé en flèche », a déclaré Mme Yolevski. « Le taux d'emploi élevé du Canada et les pratiques de prêt rigoureuses de nos grandes banques continuent de garantir que la grande majorité des ménages sont en mesure de relever ces défis financiers sans avoir à vendre leur maison. »

Selon l'Association des banquiers canadiens, sur 10 000 ménages canadiens ayant contracté un prêt hypothécaire, seuls 15 sont en retard de plus de 90 jours sur leurs paiements, au mois d'août 2023, ce qui s'approche du plus bas niveau en plusieurs décennies.3

La forte augmentation de leurs mensualités hypothécaires nuit à la santé financière de plusieurs titulaires d'un prêt hypothécaire à taux variable et hybride, 42 % d'entre eux déclarant que la hausse des taux d'intérêt exerce une pression financière majeure sur leur ménage et 34 % affirmant qu'elle exerce une pression financière mineure.

Afin d'assumer des versements hypothécaires plus élevés, 52 % des titulaires d'un prêt hypothécaire à taux variable ou hybride qui subissent une certaine pression financière en raison de la hausse des taux déclarent avoir réduit leurs dépenses discrétionnaires, comme les sorties au restaurant ou les voyages, 47 % affirment avoir réduit le montant qu'ils mettent de côté pour l'épargne, 46 % disent avoir réduit les dépenses essentielles lorsqu'ils le pouvaient, comme l'épicerie, le gaz et les services publics, tandis que 40 % ont puisé dans leur épargne. Les personnes interrogées pouvaient choisir plus d'une réponse.

« Les Canadiens ont prouvé qu'ils sont prêts à faire ce qu'il faut pour s'assurer que leurs obligations financières sont respectées, même si cela signifie faire des concessions dans d'autres domaines », a ajouté Mme Yolevski. « Bien que de nouvelles augmentations des taux d'intérêt ne soient pas totalement exclues, étant donné que l'inflation reste supérieure au taux cible de deux pour cent de la Banque du Canada, il est probable que nous ayons atteint le sommet ou qu'il en soit proche. Au cours de l'année à venir, nous assisterons probablement à une légère baisse des taux, ce qui permettra aux familles de bénéficier d'un certain soulagement financier. »

Tableau - Sondage 2023 sur les renouvellements hypothécaires:

Observations régionales

QUÉBEC

Au Québec, 28 % des titulaires d'un prêt hypothécaire résidentiel renouvelleront leur contrat de prêt d'ici un an et demi (13 % au cours des 12 prochains moi et 15 % d'ici 12 à 18 mois). Parmi eux, 79 % se disent préoccupés par leur prochain renouvellement.

« Les titulaires d'un prêt hypothécaire à taux variable, qui représentent environ un Québécois sur cinq à l'heure actuelle, sont conscients plus que jamais des fluctuations de taux d'intérêt depuis que la Banque du Canada a commencé son agressive campagne visant à réduire l'inflation », a déclaré Martin Philippe, courtier immobilier résidentiel et commercial, Royal LePage Patrimoine à Repentigny. « Bien que la vaste majorité des propriétaires détiennent présentement une hypothèque à taux fixe, ils seront nombreux à devoir s'adapter à des coûts d'emprunt beaucoup plus élevés au cours de la prochaine année et demie. En se projetant dans l'avenir, certains propriétaires ou acheteurs potentiels ont espoir de voir les taux diminuer vers la fin 2024, mais il semble que l'époque des taux ultra-faibles soit chose du passé. »

Selon le sondage, 94 % des titulaires d'un prêt hypothécaire de la province ont contracté leur prêt auprès d'un prêteur principal, ce qui représente le pourcentage le plus élevé au pays. Parmi ces derniers, 75 % ont opté pour un prêt hypothécaire à taux fixe (ouvert ou fermé) et 20 % ont plutôt choisi un prêt hypothécaire à taux variable (ouvert ou fermé).

Au Québec, 33 % des titulaires d'un prêt hypothécaire à taux variable ou hybride déclarent que la hausse des taux d'intérêt a exercé une pression financière majeure sur leur ménage, tandis que 42 % affirment que cette hausse a exercé une pression financière mineure. Pour assumer la hausse des versements hypothécaires, 45 % d'entre eux ont réduit le montant de leurs dépenses discrétionnaires. Soixante pour cent des titulaires d'un prêt hypothécaire à taux variable ou hybride de la province affirment que la hausse des taux d'intérêt a entraîné l'atteinte du taux de déclenchement et, par conséquent, une augmentation de leurs paiements mensuels.

« Dans cet environnement de taux d'intérêts à la hausse, je recommande aux propriétaires qui sont préoccupés par leur renouvellement hypothécaire à venir d'entrer en contact avec leur prêteur pour demander des pistes de solutions », suggère M. Philippe. « Les institutions financières sont conscientes des enjeux actuels et peuvent proposer différents scénarios pour les aider. La bonne nouvelle est que nous avons probablement atteint, ou presque atteint, le point culminant des hausses de taux d'intérêt, ce qui permettra aux ménages de mieux planifier leur budget dans les mois à venir. »

Ontario

En Ontario, 35 % des titulaires d'un prêt hypothécaire résidentiel renouvelleront leur contrat de prêt d'ici un an et demi (21 % au cours des 12 prochains mois et 15 % d'ici 12 à 18 mois). Parmi eux, 74 % se disent préoccupés par leur prochain renouvellement.

« Plusieurs propriétaires s'inquiètent du prochain renouvellement de leur prêt hypothécaire. Les banques sont conscientes de cette appréhension et se préparent à ce que plusieurs Canadiens raccourcissent la durée de leur prochain prêt hypothécaire ou négocient d'autres changements », indique Shawn Ramautor, courtier immobilier, Royal LePage Wolle Realty. « Les propriétaires considèrent toutes les options qui s'offrent à eux, y compris le prolongement de la période d'amortissement afin de réduire leurs versements mensuels. »

Selon le sondage, 81 % des titulaires d'un prêt hypothécaire de la province ont contracté leur prêt auprès d'un prêteur principal, 73 % optant pour un prêt hypothécaire à taux fixe (ouvert ou fermé) et 21 % choisissant plutôt un prêt hypothécaire à taux variable (ouvert ou fermé).

En Ontario, 46 % des titulaires d'un prêt hypothécaire à taux variable ou hybride déclarent que la hausse des taux d'intérêt a exercé une pression financière majeure sur leur ménage, tandis que 30 % affirment que cette hausse a exercé une pression financière mineure. Pour assumer la hausse des versements hypothécaires, 54 % des personnes interrogées ont réduit le montant de leurs dépenses discrétionnaires. Soixante-sept pour cent des titulaires d'un prêt hypothécaire à taux variable ou hybride de la province affirment que la hausse des taux d'intérêt a entraîné l'atteinte du taux de déclenchement et, par conséquent, une augmentation de leurs paiements mensuels.

« Les propriétaires ontariens ayant opté pour un prêt hypothécaire à taux fixe ont eu la chance d'échapper aux augmentations des taux d'intérêt de la dernière année et demi, mais la plupart d'entre eux savent que le moment viendra où ils renouvelleront leur prêt hypothécaire dans un environnement d'emprunt très différent, un environnement plus coûteux. C'est pourquoi les titulaires d'un prêt hypothécaire se préparent à cette augmentation inévitable en recherchant le meilleur taux et en considérant toutes les options qui s'offrent à eux, ajoute M. Ramautor. Plusieurs acheteurs se tiennent toujours à l'écart du marché et y reviendront vraisemblablement tard en 2024, lorsque les taux devraient commencer à baisser. »

COLOMBIE-BRITANNIQUE

En Colombie-Britannique, 30 % des titulaires d'un prêt hypothécaire résidentiel renouvelleront leur contrat de prêt ad'ici un an et demi (12 % au cours des 12 prochains mois et 18 % d'ici 12 à 18 mois).

« Les propriétaires dont la date du renouvellement de leur prêt hypothécaire approche sont de plus en plus préoccupés, principalement en raison de la hausse des taux d'intérêt et à l'augmentation du coût de la vie », mentionne Adil Dinani, courtier immobilier, Royal LePage West Real Estate Services. « Les personnes ayant contracté un prêt hypothécaire à taux fixe ont profité de la stabilité de leurs versements, et ce, malgré la hausse des taux. Or, ils se préparent à une certaine augmentation lors du renouvellement de leur prêt. Les titulaires d'un prêt à taux variable ou hybride s'inquiètent de ne pas pouvoir être en mesure d'assumer leurs versements, qui ont déjà observé une forte hausse au cours des 18 derniers mois. Conséquemment, les gens sont devenus plus prudents et évaluent la capacité financière de leur ménage pour déterminer s'ils peuvent assumer d'autres hausses de taux. »

Selon le sondage, 75 % des titulaires d'un prêt hypothécaire de la province ont contracté leur prêt auprès d'un prêteur principal, 67 % optant pour un prêt hypothécaire à taux fixe (ouvert ou fermé) et 26 % choisissant plutôt un prêt hypothécaire à taux variable (ouvert ou fermé).

En Colombie-Britannique, 46 % des titulaires d'un prêt hypothécaire à taux variable ou hybride déclarent que la hausse des taux d'intérêt a exercé une pression financière majeure sur leur ménage, tandis que 42 % affirment que cette hausse a exercé une pression financière mineure. Pour assumer la hausse de leurs versements hypothécaires, 57 % des personnes interrogées ont réduit le montant de leur épargne. Soixante-quatorze pour cent des titulaires d'un prêt hypothécaire à taux variable ou hybride de la province affirment que la hausse des taux d'intérêt a entraîné l'atteinte du taux de déclenchement et, par conséquent, une augmentation de leurs paiements mensuels.

« Même si les titulaires d'un prêt hypothécaire s'inquiètent de leur prochain renouvellement, plusieurs d'entre eux se préparent déjà à la hausse des taux en recherchant des taux concurrentiels et en adaptant leur mode de vie pour compenser l'augmentation de leurs dépenses, ajoute M. Dinani. Lorsqu'il s'agit de leurs finances, les titulaires d'un prêt hypothécaire et les acheteurs potentiels doivent toujours faire preuve de prudence et bien comprendre ce qu'ils peuvent se permettre avant d'effectuer un achat ou de renouveler un prêt. »

PRAIRIES

En Alberta, 27 % des titulaires d'un prêt hypothécaire résidentiel renouvelleront leur contrat de prêt d'ici un an et demi (12 % au cours des 12 prochains mois et 15 % d'ici 12 à 18 mois).

« Plusieurs propriétaires s'inquiètent du prochain renouvellement de leur prêt hypothécaire, même si cette inquiétude est plus forte chez les personnes à plus faible revenu et les ménages surendettés. Au moment du renouvellement, la décision de passer à un taux variable ou à un taux fixe dépend entièrement de la situation financière et de la tolérance au risque du titulaire du prêt hypothécaire », souligne John Hripko, courtier immobilier, Royal LePage Benchmark à Calgary. « Lorsqu'il s'agit de leurs finances, la plupart des gens ont tendance à ne pas prendre de risques. Même s'il est possible que les taux baissent d'ici 2025, les propriétaires semblent préférer la prévisibilité d'un prêt hypothécaire à taux fixe. Lors de votre entretien avec votre conseiller hypothécaire, il est important de discuter de votre tolérance au risque et de votre capacité à assumer une hausse des taux d'intérêt s'ils venaient à augmenter encore. »

Selon le sondage, 65 % des titulaires d'un prêt hypothécaire dans l'Alberta ont contracté leur prêt auprès d'un prêteur principal, 81 % optant pour un prêt hypothécaire à taux fixe (ouvert ou fermé) et 16 % choisissant plutôt un prêt hypothécaire à taux variable (ouvert ou fermé).

En Saskatchewan et au Manitoba, 30 % des titulaires d'un prêt hypothécaire résidentiel renouvelleront leur contrat de prêt d'ici un an et demi (14 % au cours des 12 prochains mois et 16 % d'ici 12 à 18 mois).

« Comme le prix moyen des propriétés est nettement inférieur ici, la hausse des taux d'intérêt a eu moins d'impact sur les marchés immobiliers des Prairies que sur ceux des grandes villes et des centres urbains ailleurs au Canada. Il n'en demeure pas moins qu'une augmentation importante des versements hypothécaires mensuels peut exercer une pression sur la santé financière d'une famille », mentionne Chris Pennycook, courtier immobilier, Royal LePage Dynamic Real Estate à Winnipeg. « La meilleure chose que l'on puisse faire, qu'il s'agisse de son premier prêt hypothécaire ou du renouvellement d'un prêt existant, c'est de s'informer. Consultez un professionnel, décidez si vous préférez la flexibilité ou la sécurité et cherchez une offre qui convient à vos besoins. Analysez votre propre situation financière et évaluez vos options bien à l'avance. »

Selon le sondage, 58 % des titulaires d'un prêt hypothécaire dans les provinces de Saskatchewan et Manitoba ont contracté leur prêt auprès d'un prêteur principal, 77 % optant pour un prêt hypothécaire à taux fixe (ouvert ou fermé) et 11 % choisissant plutôt un prêt hypothécaire à taux variable (ouvert ou fermé).

CANADA ATLANTIQUE

Au Canada atlantique, 29 % des titulaires d'un prêt hypothécaire résidentiel renouvelleront leur contrat de prêt d'ici un an et demi (17 % au cours des 12 prochains moi et 12 % d'ici 12 à 18 mois).

« Ce ne sont pas que les propriétaires actuels qui sont inquiets du renouvellement de leur prêt hypothécaire, plusieurs acheteurs, lorsqu'ils recherchent une propriété, pensent à plus long terme et se préoccupent de l'éventuel renouvellement de leur prêt hypothécaire dans quatre ou cinq ans », mentionne Tanya Colbo, courtier immobilier, Royal LePage Atlantic. « Après avoir assisté à la remontée rapide des taux d'emprunt historiquement bas au cours des 18 derniers mois, de plus en plus de personnes en sont venues à reconnaître les avantages d'un prêt hypothécaire à taux fixe. Ces jours-ci, lorsque je travaille avec des clients, je constate qu'un plus grand nombre d'entre eux ont entre les mains une lettre de préapprobation pour un financement à taux fixe. »

Selon le sondage, 82 % des titulaires d'un prêt hypothécaire dans les régions de l'Atlantique ont contracté leur prêt auprès d'un prêteur principal, 81 % optant pour un prêt hypothécaire à taux fixe (ouvert ou fermé) et 14 % choisissant plutôt un prêt hypothécaire à taux variable (ouvert ou fermé).

« Aussi, un plus grand nombre d'acheteurs recherchent des propriétés bien en deçà de leur limite préapprouvée afin d'être en mesure d'assumer une hausse potentielle des taux d'intérêt au moment du renouvellement, souligne Mme Colbo. Avec l'augmentation du coût de la vie, il est judicieux de se donner une marge de manœuvre supplémentaire pour éviter de se sentir étouffé par les dépenses mensuelles du ménage. »

À propos du sondage

Nanos a mené du 8 au 14 septembre 2023 un sondage par panel en ligne non probabiliste auprès de 2004 Canadiens, dont 933 titulaires actuels d'un prêt hypothécaire résidentiel âgés de 27 à 75 ans. L'échantillon est stratifié sur le plan géographique afin qu'il soit représentatif du Canada. Aucune marge d'erreur ne s'applique à cette recherche.

À propos de Royal LePage

Au service des Canadiens depuis 1913, Royal LePage est le premier fournisseur au pays de services aux agences immobilières, grâce à son réseau de près de 20 000 professionnels de l'immobilier répartis dans 650 bureaux partout au Canada. Royal LePage est la seule entreprise immobilière au Canada à posséder son propre organisme de bienfaisance, la Fondation Un toit pour tous de Royal LePage, qui, depuis 25 ans, vient en aide aux centres d'hébergement pour femmes et enfants ainsi qu'aux programmes éducatifs visant à mettre fin à la violence familiale. Royal LePage est une société affiliée de Bridgemarq Real Estate Services inc., une entreprise inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole «TSX : BRE ». Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.royallepage.ca .

1 Nanos a mené du 8 au 14 septembre 2023 un sondage par panel en ligne représentatif non probabiliste auprès de 2004 Canadiens, dont 933 titulaires actuels d'un prêt hypothécaire résidentiel âgés de 27 à 75 ans. L'échantillon est stratifié sur le plan géographique pour être représentatif du Canada. Aucune marge d'erreur ne s'applique à cette recherche. 2 Sur la base des données démographiques du Tableau 17-10-0005-01 Estimations de la population au 1er juillet, par âge et sexe de Statistique Canada pour les Canadiens âgés de 26 à 74 ans en 2022 et des résultats du présent sondage indiquant que 45 % des répondants qui détiennent actuellement un prêt hypothécaire résidentiel. 3 Nombre de prêts hypothécaires à l'habitation en souffrance - août 2023, Association des banquiers du Canada, 15 septembre 2023

