MONTRÉAL, le 19 sept. 2025 /CNW/ - L'Association des marchés de valeurs et des investissements (l'« AMVI ») a présenté sa réponse à la consultation de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») sur le recalibrage des droits réglementaires.

L'AMVI salue la réduction par l'AMF des droits exigibles auprès des courtiers en épargne collective et des courtiers en placement ainsi que de leurs représentants à la lumière des récentes délégations de pouvoirs à l'Organisme canadien de réglementation des investissements (l'« OCRI »). L'AMVI exhorte les autres membres des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») à suivre l'exemple afin de promouvoir l'équité des marchés et d'éviter le chevauchement des droits.

Toutefois, l'AMVI est préoccupée par les hausses proposées des droits liés au dépôt de prospectus et d'aperçus des fonds et des FNB pour les fonds d'investissement. En raison d'un manque de données détaillées justifiant ces hausses, l'AMVI ne les appuie pas et demande plus de transparence et d'engagement de la part de l'AMF afin de mieux comprendre les propositions et d'apporter des améliorations.

« Nous reconnaissons que l'AMF a pris des mesures pour adapter les droits aux fonctions de réglementation déléguées, ce qui contribue à renforcer l'équité et la compétitivité dans le secteur des placements au Québec, a déclaré Marie Brault, présidente du conseil des gouverneurs, conseil régional de l'AMVI au Québec. En parallèle, nous encourageons l'AMF à fournir des données détaillées sur les augmentations des droits pour les fonds d'investissement, afin de garantir la transparence et l'équité en ce qui concerne le recouvrement des coûts. Nous espérons avoir l'occasion de collaborer avec l'AMF et les autres membres des ACVM dans le but de simplifier et de rationaliser le cadre des droits au profit de tous les intervenants du marché. »

L'AMVI appuie également l'introduction de droits non remboursables de 2 000 $ pour les consultations d'ébauches préalables à un dépôt, mais qui ne donnent pas lieu à un dépôt officiel, et recommande dans la foulée des exemptions claires pour les demandes informelles qui ne nécessitent pas l'examen de documents.

Dans sa réponse, l'AMVI souligne également les défis liés à une consultation approfondie des membres en raison des consultations simultanées de l'AMF tenues pendant la haute saison des vacances d'été, et elle recommande l'amélioration des pratiques de publication pour les modifications réglementaires futures.

