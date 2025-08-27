Selon l'Association, les politiques doivent évoluer afin qu'il soit plus facile pour les Canadiens d'épargner en vue de la retraite

TORONTO, le 27 août 2025 /CNW/ - La crise de l'abordabilité au Canada fait en sorte qu'il est de plus en plus difficile pour de nombreux Canadiens d'épargner en vue de la retraite. Qui plus est, les politiques publiques ne tiennent pas compte des réalités actuelles en matière de régimes de retraite. L'Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) propose un plan d'action global en matière d'épargne-retraite afin de moderniser le système désuet du Canada et d'aider à protéger l'avenir financier des Canadiens.

« Notre plan présente des stratégies réalisables et fondées sur des données probantes qui renforceront la sécurité de la retraite, amélioreront la flexibilité, réduiront la pression sur les programmes publics et soutiendront la croissance économique à long terme, » a déclaré Andy Mitchell, président et chef de la direction de l'AMVI. « Il est urgent que Le Canada modifie et modernise ses politiques afin de combler les lacunes du système, de manière à ce que davantage de Canadiens puissent profiter des options d'épargne privée volontaire pour financer adéquatement leur retraite. »

Le système de revenu de retraite du Canada a été construit il y a plusieurs décennies sur des piliers fondamentaux, notamment :

des régimes de base financés par l'État, comme le la Sécurité de la vieillesse (SV) et le Supplément de revenu garanti (SRG);

des régimes de retraite publics, comme le Régime de pensions du Canada (RPC) et le Régime de rentes du Québec (RRQ),

les régimes de retraite en milieu de travail, y compris les régimes à prestations déterminées (PD) et à cotisations déterminées (CD); et l'épargne enregistrée privée, comme les REER et les CELI,

le patrimoine financier non enregistrée.

Au fil du temps, l'équilibre entre ces sources a changé au point où, aujourd'hui, l'épargne privée représente près de la moitié du revenu de retraite des Canadiens de 65 ans et plus.

Or, il n'a jamais été aussi difficile d'épargner. L'inflation, les coûts du logement, la stagnation des salaires et l'endettement des ménages laissent peu de marge de manœuvre pour épargner à de nombreux Canadiens. Pour un trop grand nombre de familles, l'épargne privée est de moins en moins accessible. Si aucune mesure n'est prise, l'écart entre les besoins des Canadiens pour leur retraite et ce qu'ils peuvent épargner de façon réaliste ne va que s'agrandir.

Les politiques publiques n'ont pas suivi l'évolution du contexte. Elles sont fondées sur des hypothèses datant de plusieurs décennies concernant l'âge de la retraite, l'espérance de vie et le type de soutien dont les travailleurs bénéficient pendant leurs années de travail. Ce décalage crée des risques réels.

Les recommandations de l'AMVI en matière de politiques publiques sont présentées dans une nouvelle étude intitulée Le casse-tête de la retraite au Canada : la nécessité de placer l'épargne privée au cœur de la réforme. Le plan d'action définit une stratégie en trois volets pour une réforme de la retraite axée sur l'épargne privée.

1. La modernisation des règles relatives à la retraite afin de tenir compte de la longévité

Faire passer de 71 à 73 ans l'âge de conversion du REER en FERR afin d'assurer une croissance avec report d'impôt pendant plus d'années

Permettre aux Canadiens avec un FERR de moins de 200 000 $ de se soustraire aux retraits obligatoires

2. Établir des règles équitables pour tous les épargnants

Éliminer la TPS/TVH sur les frais de gestion des fonds d'investissement

Élargir l'accès aux conseils financiers en soutenant les modèles de conseils hybrides (humains et numériques) et en fournissant des orientations sur les formes de conseils permises

3. L'établissement de l'épargne implicite

Faciliter l'adhésion automatique, les déductions et le passage à un échelon supérieur des cotisations pour les REER collectifs en milieu de travail afin d'accroître la participation

Intégrer l'éducation à l'épargne privée dans les programmes nationaux de littératie financière et les programmes scolaires

Le Canada doit saisir cette occasion de moderniser son cadre d'épargne afin de protéger la sécurité de la retraite tout en bâtissant une économie plus forte et plus résiliente pour les décennies à venir.

