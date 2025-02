Les membres de cette génération sont les plus sensibles à la question de l'argent dans le couple, 65 % d'entre eux affirmant que la valeur nette de leur partenaire est importante pour eux.

TORONTO, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Selon un nouveau sondage de la TD, en amour, les Canadiens font attention à leur portefeuille. Mené auprès de Canadiens de 18 ans et plus, ce sondage révèle en effet que plus de la moitié des membres de la génération Z (52 %) souhaiteraient que leur partenaire signe un accord prénuptial s'ils se mariaient ou commençaient à vivre en union de fait, alors que la moyenne nationale est de 31 % (un chiffre déjà élevé).

Parmi les personnes sondées, c'est chez la génération Z que la question de l'argent dans le couple touche le plus une corde sensible : 65 % affirment que la valeur nette de leur partenaire est importante à leurs yeux en début de relation, contre une moyenne nationale de 57 %. Qui plus est, 25 % des répondants de la génération Z (un sur quatre) déclarent qu'ils ne fréquenteraient probablement pas une personne dont le salaire est inférieur au leur.

« Nous savons que la question des finances peut être une grande source de stress dans un couple, et qu'elle occupe l'esprit de bon nombre de Canadiens, en particulier ceux de la génération Z, déclare Nicole Ewing, conseillère principale, Bureau de la planification du patrimoine, Gestion de patrimoine TD. En parlant très ouvertement d'argent avec votre partenaire, vous pourriez clarifier les choses à l'égard de votre couple et de vos avenirs financiers respectifs. »

Même si c'est la génération Z qui a le point de vue le plus affirmé sur la question, tous les Canadiens ont exprimé de fortes réserves à l'égard des finances dans le couple. Voici certains facteurs non négociables mis au jour par le sondage :

71 % envisageraient de rompre avec leur partenaire s'ils découvraient que cette personne n'était pas honnête au sujet de ses finances;

65 % envisageraient de rompre si leur partenaire ne leur proposait jamais de payer quoi que ce soit;

56 % envisageraient de rompre si leur partenaire avait de mauvaises habitudes de dépenses.

Jouer cartes sur table

Même si 7 répondants sur 10 ont indiqué que la transparence et la responsabilité financières étaient essentielles dans une relation, 41 % disent qu'ils n'ont parlé d'argent avec leur partenaire qu'après avoir emménagé ensemble, ou lorsqu'ils se sont mariés ou sont devenus conjoints de fait. Près d'un quart (23 %) des couples canadiens déclarent avoir eu cette conversation seulement après avoir emménagé ensemble.

Le report de cette conversation semble se répercuter sur les habitudes liées au budget, puisque près de la moitié (48 %) des Canadiens admettent qu'ils n'établissent pas de budget mensuel avec leur partenaire. Et d'ailleurs, parmi les couples qui le font, 46 % affirment que leur partenaire ne respecte ce budget que partiellement ou pas du tout.

« Étant donné que 43 % des Canadiens estiment que le niveau d'endettement de leur partenaire est important pour eux, on voit bien que l'un des éléments clés de la santé financière d'un couple, c'est d'être sur la même longueur d'onde pour ce qui est des objectifs financiers, ajoute Nicole Ewing. Il est donc judicieux d'en parler tôt dans la relation. Que vous épargniez en vue de votre mariage, d'une mise de fonds ou de votre retraite, l'établissement d'un plan financier commun auprès d'un conseiller qualifié pourrait faciliter les conversations d'argent entre vous, et vous aider à garder le cap sur vos priorités. »

Se doter d'un plan financier

Que l'on soit célibataire ou en couple, il est essentiel de se fixer des objectifs financiers et de bien cerner ses préférences en matière de dépenses. Vous aimeriez établir un budget ou vous doter d'un plan avec votre partenaire en vue d'atteindre vos objectifs de placement communs? Dans tous les cas, il est toujours utile de tirer parti des ressources et outils disponibles.

Voici ce que vous offre la TD :

