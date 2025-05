L'AMF et l'Université de Sherbrooke s'allient pour le développement de la finance quantique

MONTRÉAL, le 16 mai 2025 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (AMF) et le Pôle de recherche en finance quantique de l'Université de Sherbrooke (UdeS) annoncent un partenariat pour améliorer l'algorithme de calculs qu'ils ont conçu l'année dernière ainsi que pour développer un cadre robuste d'évaluation de fonds distincts. L'AMF participe activement à la recherche en plus de verser une contribution de 80 000 $. L'UdeS, quant à elle, octroie une subvention de 30 000 $.

« La finance quantique représente une opportunité unique en matière de rapidité de traitement des dossiers dans le secteur financier. Il est important pour nous de participer aux avancées et d'encourager les innovations qui pourraient bénéficier à toute notre industrie », a déclaré Marie-Claude Soucy, vice-présidente finances, talents et technologies à l'AMF. « Le développement des technologies quantiques soulève plusieurs questions. En tant que régulateur, nous avons pour mission de garder le secteur financier québécois dynamique et intègre, tout en nous assurant que les innovations sont utilisées de façon responsable », a-t-elle ajouté.

« L'intérêt de l'AMF pour les applications du calcul quantique en finance et en assurance ainsi que son soutien répété ont été déterminants dans le développement de nos projets de recherche. Grâce à cette collaboration, nos étudiantes et nos étudiants peuvent appliquer leurs connaissances à la résolution de problèmes concrets et proposer des solutions qui pourront avoir une influence réelle sur l'industrie », a noté Anne MacKay, professeure agrégée à l'École de gestion de l'UdeS et coresponsable du Pôle de recherche en finance quantique.

Un premier projet pour le Pôle de recherche en finance quantique

La recherche annoncée aujourd'hui est le premier projet du nouveau Pôle de recherche en finance quantique, mis sur pied par l'Institut quantique de l'UdeS. Le Pôle aura pour mandat d'identifier les problèmes de calculs financiers pouvant être résolus par l'informatique quantique et de développer des algorithmes pouvant les régler. Il fera également la promotion d'une utilisation éthique de l'informatique quantique.

L'informatique quantique : beaucoup plus rapide que l'informatique traditionnelle

L'informatique quantique combine l'informatique traditionnelle, les mathématiques et des comportements uniques de la physique quantique afin de soutenir le développement d'ordinateurs permettant de résoudre des problèmes complexes plus rapidement que l'informatique traditionnelle. Cela confère aux ordinateurs quantiques une puissance de traitement bien supérieure à celle des ordinateurs classiques pour certains types de tâches.

Ce net avantage fourni par les ordinateurs quantiques pourrait bénéficier notamment au développement de l'intelligence artificielle dans les services financiers, à l'amélioration des modèles actuariels et financiers, à la modélisation de portefeuilles, ou encore à l'analyse de risques environnementaux.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

SOURCE Autorité des Marchés financiers