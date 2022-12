NORTH SYDNEY, NS, le 19 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria, et Lawrence Thomas Shebib, directeur exécutif de la Banque alimentaire de North Sydney, ont annoncé un financement fédéral de plus de 1 million de dollars pour des travaux visant à améliorer le rendement énergétique et l'accessibilité de la Banque alimentaire communautaire de North Sydney et du gymnase voisin.

Le financement servira à construire une rampe d'accès pour fauteuils roulants à la banque alimentaire, afin de rendre l'établissement plus accessible pour les personnes à mobilité réduite, ainsi qu'à installer un système d'énergie solaire de 182 panneaux sur le toit. On installera également un système d'énergie solaire de 110 panneaux sur le toit du gymnase voisin, où se déroulent des activités intérieures pour les clients de la banque alimentaire. Les entrées, les sorties et les toilettes du gymnase seront rénovées afin d'en améliorer l'accessibilité et un nouveau hall d'entrée sera construit.

La mise en place des panneaux solaires permettra de réduire la consommation d'énergie de l'installation d'environ 99 % et de faire baisser ses émissions de gaz à effet de serre de 107 tonnes par année. Les coûts d'exploitation et les émissions de gaz à effet de serre seront ainsi moins élevés.

La Banque alimentaire de North Sydney s'emploie à assurer la sécurité alimentaire et à lutter contre la faim au sein de la collectivité. Elle fournit également une aide en matière de logement, et d'accès à l'emploi et aux services.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« De nombreux Canadiens, partout au pays, sont touchés par la pauvreté. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs contribue à la vision du gouvernement du Canada, qui consiste à bâtir un avenir durable et équitable dont chacun pourra profiter. En investissant dans la Banque alimentaire de North Sydney, nous favorisons un environnement plus propre et des installations plus accessibles dont profiteront les résidents les plus vulnérables de la collectivité. »

Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce projet est unique en son genre et fera une énorme différence dans notre communauté pour demain et dans le futur. »

Lawrence Thomas Shebib, directeur exécutif, Banque alimentaire de North Sydney

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le 5 décembre 2022, on a lancé le deuxième appel de demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou des projets de construction de nouveaux bâtiments communautaires dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars seront acceptées jusqu'au 28 février 2023, à 15 h (HNE).

On continuera d'accepter les demandes visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $ jusqu'au 28 février 2023, à 15 h (HNE).

2 999 999 $ jusqu'au 28 février 2023, à 15 h (HNE). Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à présenter une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail qu'effectue le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

