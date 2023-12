L'amélioration du portail des micro-titres de compétences d'eCampusOntario facilite la mobilité professionnelle

Le portail aide les demandeurs d'emploi et les travailleurs à découvrir des parcours vers des emplois recherchés

TORONTO, le 19 déc. 2023 /CNW/ - eCampusOntario, centre d'excellence sans but lucratif et chef de file mondial de l'évolution de l'enseignement et de l'apprentissage par la technologie financé par le gouvernement de l'Ontario, a lancé aujourd'hui des améliorations à son populaire portail des micro-titres de compétences afin d'aider les chercheurs d'emploi et les travailleurs à découvrir des parcours personnalisés et fondés sur les compétences pour accéder à des emplois en demande.

Les entreprises canadiennes sont souvent confrontées à des difficultés de recrutement et à des lacunes en matière de compétences. Lors de la recherche de talents, 44,5 % des entreprises ont de la difficulté à trouver des candidats possédant les compétences nécessaires, tandis que 56,1 % déclarent que les employés n'ont souvent pas les compétences adéquates pour effectuer leur travail (Enquête de Statistique Canada auprès des employeurs sur les compétences du personnel, 2021, publiée en novembre 2022).

Le portail amélioré d'eCampusOntario permet aux personnes de s'orienter vers une nouvelle carrière. Sur la base du titre de l'emploi actuel ou passé saisi, le système reconnaît l'ensemble des compétences d'une personne et recommande des micro-titres de compétences qui s'appuient sur ces capacités. Le portail signale également les micro-titres de compétences qui correspondent à des emplois en forte demande. Grâce à l'automatisation, le portail présente à l'individu un portefeuille personnalisé de possibilités de micro-titres de compétences fondés sur les compétences.

Les individus obtiennent une sélection de parcours d'apprentissage de courte durée qui accéléreront leur parcours d'apprentissage vers une carrière nouvelle ou vers une carrière bonifiée. eCampusOntario soutient la sélection organisée de possibilités de formation rapides, abordables et flexibles parmi près de 2 000 micro-titres de compétences offerts par des établissements d'enseignement supérieur à l'échelle de la province et catalogués dans le portail des micro-titres de compétences. Ce dernier a été élaboré et est maintenu au moyen d'un financement du gouvernement de l'Ontario.

Fruit d'un nouveau partenariat avec Le Conference Board du Canada et financées par le Centre des compétences futures, les améliorations associent les données du marché du travail au portail des micro-titres de compétences et constituent la prochaine étape dans l'évolution de l'engagement d'eCampusOntario à promouvoir les micro-titres de compétences et la flexibilité qu'ils offrent à la main-d'œuvre de l'Ontario.

« Notre gouvernement aide les Ontariens à acquérir rapidement les compétences recherchées par les employeurs et le portail des micro-titres de compétences va dans ce sens en offrant une expérience utilisateur personnalisée, a déclaré Jill Dunlop. Lier l'enseignement postsecondaire et l'industrie, et aider les Ontariens à trouver les micro-titres de compétences dont ils ont besoin, les prépare aux emplois en demande d'aujourd'hui et de demain. »

- L'honorable Jill Dunlop, ministère des Collèges et Universités

« Le Centre des compétences futures est fier d'outiller la mobilité professionnelle grâce à l'opportune plateforme de micro-titres de compétences d'eCampusOntario. En nous appuyant sur les tendances du marché du travail et sur un partenariat avec Le Conference Board du Canada, nous façonnons une main-d'œuvre prête pour l'avenir pour l'Ontario grâce à un perfectionnement efficace des compétences. Ensemble, nous comblons les lacunes en matière de compétences et transformons les carrières. »

- Pedro Barata, directeur général, Centre des compétences futures

« Le programme OpportuAvenir du Conference Board du Canada jumelle les compétences d'une personne à des parcours professionnels viables. eCampusOntario dispose de l'ensemble le plus exhaustif de micro-titres de compétences au Canada, tous disponibles dans un seul référentiel, pour aider les gens à améliorer leurs compétences et à se perfectionner pour un large éventail de parcours professionnels. Le rapprochement de ces deux plateformes accélérera notre objectif mutuel de perfectionnement de la main-d'œuvre canadienne. »

- Michael Burt, vice-président, Le Conference Board du Canada

« Les employeurs de tous les secteurs de l'économie canadienne recherchent des travailleurs dotés de compétences avancées en technologie. Les travailleurs, quant à eux, recherchent des carrières technologiques bien rémunérées et les parcours d'apprentissage qui leur permettront d'acquérir les compétences nécessaires à ces carrières. En tant que lien entre l'industrie et le gouvernement pour la prospérité technologique au Canada, TECHNATION considère cette initiative de micro-titres de compétences comme un moyen précieux de combler le fossé de compétences technologiques. »

- Sandi Campbell, directrice générale des activités de perfectionnement de la main-d'œuvre de demain, TECHNATION

« Le soutien à l'amélioration des compétences et au perfectionnement grâce à un accès plus facile aux micro-titres de compétences aidera les entreprises à combler les lacunes du marché du travail et les individus à réaliser leurs objectifs de carrière. eCampusOntario se réjouit de travailler avec nos partenaires pour permettre aux gens de participer à des programmes et d'obtenir des emplois. Proposer des parcours personnalisés qui exploitent les données du marché du travail pour en tirer des enseignements réalisables nous aidera à former la main-d'œuvre de demain dès aujourd'hui. »

- Robert Luke, président-directeur général, eCampusOntario

À propos d'eCampusOntario et de ses partenaires du portail

eCampusOntario est un centre d'excellence sans but lucratif et un chef de file mondial en matière d'innovation en enseignement et en apprentissage par la technologie numérique.

Le Centre des compétences futures a pour mission d'aider les Canadiens à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour s'épanouir dans un marché du travail en pleine évolution.

Le Conference Board du Canada offre des recherches fiables et des liens inégalés, apportant une perspective unique sur les problèmes les plus complexes du Canada afin que les dirigeants puissent bâtir un avenir plus solide.

OpportuAvenir, du Conference Board du Canada, est un outil de carrière gratuit créé en partenariat avec le Centre des compétences futures. Grâce à des mégadonnées, il jumelle les compétences d'une personne avec des parcours professionnels viables -- dont souvent certains qui n'ont pas été envisagés.

