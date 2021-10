BELOEIL, QC, le 18 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Demers Ambulances, une entreprise québécoise chef de file dans la fabrication de véhicules ambulanciers à l'échelle nord-américaine et La Compagnie Électrique Lion (NYSE: LEV) (TSX: LEV) (« Lion » ou la « Société »), un fabricant de premier plan de véhicules de poids moyens et lourds entièrement électriques, ont dévoilé aujourd'hui l'ambulance Demers eFX, toute première ambulance 100% électrique au châssis spécifiquement conçu pour une ambulance.

Ce nouveau modèle d'ambulances dont la mise en service est prévue dans la seconde moitié de 2022, a été développé grâce au soutien du gouvernement du Québec et du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC). L'ambulance Demers eFX est le fruit de près de cinq années de collaboration entre Demers Ambulances et Lion et de l'étroite implication de nombreux techniciens ambulanciers paramédics et gestionnaires d'entreprises de services ambulanciers. L'ambulance Demers eFX devient ainsi la première ambulance véritablement conçue en fonction des besoins exprimés par les paramédics.

Le châssis Lion5 de l'ambulance Demers eFX sera assemblé à Saint-Jérôme par Lion, alors que le compartiment médical et l'assemblage final seront réalisés par Demers Ambulances à Beloeil. La nouvelle ambulance 100% électrique sera commercialisée à l'échelle de l'Amérique du Nord, et éventuellement, à l'échelle mondiale puisque les véhicules de Demers Ambulances et de ses marques affiliées sont déjà en service dans 43 pays. Cette entente mutuelle et exclusive entre Lion et Demers contemple le déploiement d'au moins 1 500 ambulances 100% électrique au cours des cinq prochaines années par Demers Ambulances.

Une évolution de taille, au-delà de la vision zéro-émission

En plus d'être pionnière en matière de transition énergétique du transport ambulancier au Québec, l'ambulance 100% électrique permettra de concrétiser des gains importants tant au niveau ergonomique qu'au niveau de la sécurité et de l'efficacité des paramédics, tout en rehaussant leur confort et celui de leurs patients.

En dotant pour la toute première fois l'ambulance d'un châssis conçu sur mesure, les équipes de recherche et développement de Demers Ambulances et de Lion ont ainsi complètement repensé l'habitacle des deux sections du véhicule, réinventant intégralement l'ergonomie et l'aménagement de l'ambulance telle qu'on la connait.

Un des principaux défis auxquels les techniciens ambulanciers paramédics doivent faire face au quotidien est celui de pouvoir manœuvrer librement dans l'ambulance en mouvement pour prodiguer des soins au patient, tout en demeurant assis avec une ceinture de sécurité bouclée. L'équipe de recherche et développement de Demers Ambulances, soutenue par de nombreux paramédics consultés tout au long du processus, ont développé certaines innovations en ce sens qui seront dévoilées d'ici la certification et l'entrée en production du véhicule.

Demers Ambulances et Lion poursuivent par ailleurs leur collaboration avec les autorités gouvernementales du Québec afin de créer un environnement optimal au succès du déploiement à venir de l'ambulance électrique. D'autres annonces seront à prévoir à ce sujet en 2022.

Citations

« C'est un grand jour pour Demers Ambulances ! En compagnie de nos employés, de nos collègues, de nos partenaires, et des élus qui appuient ce projet devenu réalité, nous dévoilons notre ambulance 100% électrique, marquant ainsi l'évolution la plus importante du transport ambulancier depuis la première génération d'ambulances de Demers il y a 60 ans. Combinant innovation et performance, l'ambulance 100% électrique est le fruit d'une collaboration exceptionnelle avec les paramédics et nous sommes particulièrement fiers de voir ce nouveau véhicule susciter autant d'enthousiasme et d'engouement de la part de la communauté! Je tiens à saluer le leadership et le génie de l'équipe de Lion et à remercier le gouvernement du Québec et du PARI CNRC de leur appui dès le premier jour de ce projet ambitieux. »

- Alain Brunelle, président de Demers Ambulances

« Ça fait maintenant 5 ans que les équipes de Lion et Demers Ambulances se sont alliées pour développer l'ambulance 100% électrique que nous dévoilons aujourd'hui. Grâce à l'expertise de Demers Ambulances et Lion, cette ambulance est dotée de fonctionnalités jamais vues auparavant. C'est une grande fierté pour Lion d'avoir participé à ce projet transformateur pour la société. Et ce n'est que le début, alors que le châssis Lion5 développé par Lion pourra être utilisé dans de nombreux autres types de véhicules. »

- Marc Bédard, président - fondateur de Lion

« Avec ce projet, Demers Ambulances et Lion font preuve d'innovation et d'audace entrepreneuriale. Ce projet favorise non seulement la création de bons emplois et notre prospérité à long terme, mais positionnent aussi le Canada comme chef de file en matière de transports électriques. L'électrification des transports est un levier majeur pour atteindre à la fois nos objectifs économiques et climatiques. C'est pourquoi nous sommes fiers d'appuyer et d'accompagner ces compagnies innovantes dans cette importante étape de leur croissance. »

- François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« La réalisation de cette ambulance 100 % électrique met en évidence le savoir-faire du Québec dans la conception de véhicules électriques et son leadership en matière d'électrification des transports. Ce bel exemple de collaboration industrielle entre deux entreprises québécoises, Demers Ambulances et Lion Électrique, sera certainement un succès à l'échelle nord-américaine et même internationale. »

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Les travailleurs de la santé nous sont si précieux, qu'il faut absolument tout faire pour en prendre soin. À l'ère du virage de l'électrification des transports, la venue de l'ambulance 100% électrique permettra de limiter les problèmes d'ergonomie et les risques d'accidents dans le véhicule en déplacement. C'est donc un gain important qui allie sécurité et innovation pour les patients et pour les travailleurs de la santé. »

- Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« L'annonce d'aujourd'hui est un pas de plus pour réduire les émissions de GES dans le secteur des transports. Pour atteindre la carboneutralité en 2050, il faut électrifier tout ce qui peut l'être et une ambulance électrique en est un exemple concret. Soutenue en partie par le Fonds d'électrification et de changements climatiques (FECC), c'est une avancée supplémentaire qui s'inscrit dans la mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030. »

- Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

À propos de Demers Ambulances

Grâce à son portefeuille solide et diversifié de marques Demers, Braun, Crestline et Medix, Demers Ambulances est le deuxième plus important fabricant d'ambulances en Amérique du Nord. Demers, Braun Crestline et Medix Specialty Vehicles proposent des modèles d'ambulances allant de l'ambulance économique au véhicule spécialisé hautement personnalisé. Pour en savoir plus sur la façon dont Demers Ambulances, Braun Industries, Crestline Coach et Medix Specialty Vehicles peuvent vous aider à sauver plus de vies, visitez www.Demers-Ambulances.com, www.BraunAmbulances.com, www.CrestlineCoach.com et www.MedixAmbulance.com.

À propos de Lion Électrique

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et produisons des camions commerciaux urbains 100% électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble plusieurs pièces de ses véhicules : châssis, ensembles de batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

Toujours à l'affût des nouvelles technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques qui sont adaptées à la réalité de ses utilisateurs et leurs besoins quotidiens. Nous croyons que l'électrification des transports est un catalyseur majeur pour l'amélioration de notre société, de notre environnement et surtout de notre qualité de vie. Les actions Lion sont transigées à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole « LEV ».

Lion Électrique, le choix brillant

Thelionelectric.com

À propos de l'appui financier du gouvernement du Québec

MOBEL, Projet de développement mobilisateur de véhicules lourds électriques de spécialités, auquel participent Demers et Lion, bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

À propos de l'appui financier du PARI CNRC

La recherche et le développement du projet d'ambulance Demers eFX bénéficie des services-conseils et du soutien financier du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC).

Cliquez ici pour consulter la zone média de l'ambulance Demers eFX, dont les photos de l'événement de lancement.

SOURCE La Compagnie Électrique Lion

Renseignements: Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent mener des entrevues avec les dirigeants ou les élus sont invités à s'adresser à : DEMERS AMBULANCES, Patricia Lemoine, Directrice principale, Mongeau Pellerin & Co., 514-726-9849, [email protected] ; LION ÉLECTRIQUE, MÉDIAS, Patrick Gervais, Vice-président, Marketing et Communications, [email protected], 514-992-1060 ; INVESTISSEURS, Isabelle Adjahi, Vice-présidente, relations avec les investisseurs et développement durable, [email protected], 450-432-5466

Liens connexes

https://thelionelectric.com/