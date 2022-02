TORONTO, le 3 févr. 2022 /CNW/ - L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) a une fois de plus récompensé un trio de technologies avec ses Prix d'innovation automobile pour 2022. Les nominations pour les prix d'innovation ont été faites par les membres de l'AJAC et les finalistes ont été sélectionnés dans chacune des trois catégories. Chaque constructeur automobile sélectionné comme finaliste a présenté virtuellement sa technologie à un panel de 10 juges, composé de certains des journalistes les plus compétents et les plus respectés au Canada qui couvrent régulièrement les technologies automobiles.

"Les Prix de l'innovation de l'AJAC représentent certaines des avancées modernes les plus importantes en matière de technologie automobile", a déclaré Stephanie Wallcraft, présidente de l'AJAC. "Nos jurés évaluent les technologies mises en nomination au moyen d'un processus d'évaluation et d'analyse complet et soumettent leurs sélections par vote secret afin de garantir une objectivité totale. Les Canadiens peuvent être assurés que les véhicules dotés des technologies gagnantes intègrent certaines des innovations les plus importantes sur le marché automobile actuel."

Les gagnants des Prix de l'innovation automobile 2022 sont les suivants :

Meilleure innovation sécuritaire - 2022 Genesis GV70 - Alerte d'occupant à l'arrière avancée (avec radar)

Genesis remporte le prix dans la catégorie sécurité pour son système d'alerte d'occupant à l'arrière avancée (avec radar), qui permet de s'assurer que les personnes les plus susceptibles d'être oubliées dans le véhicule sont protégées.

Plus précis que les systèmes basés sur le poids ou la logique, le radar intégré dans la garniture de toit peut détecter de très petits mouvements tels que la respiration d'un enfant endormi ou d'un animal de compagnie. Le conducteur est averti par un message d'avertissement et une alerte sonore lorsqu'il sort du véhicule. Si l'avertissement est ignoré, le klaxon et les feux du véhicule fournissent une autre alerte, et les notifications sur appareil mobile sont transmises via le système de services connectés Genesis Connected Services.

La vitesse de détection est essentielle pour réduire les risques, c'est pourquoi le système d'alerte des occupants arrière avec radar de Genesis est la Meilleure innovation sécuritaire de l'AJAC pour 2022.

Meilleure innovation environnementale - Groupe motopropulseur à pile à combustible de la Toyota Mirai 2022

Dans la course actuelle aux carburants alternatifs, la Toyota Mirai 2022 s'est distinguée par son groupe motopropulseur à hydrogène. La conversion de l'hydrogène en électricité est un processus sur lequel Toyota compte pour nous faire passer à la prochaine génération de véhicules, et pour 2022, le groupe motopropulseur de la Mirai a été affiné. La voiture est désormais équipée d'une pile à combustible plus petite, plus puissante et dotée d'une meilleure capacité de stockage, ce qui permet d'augmenter l'espace intérieur pour ses cinq occupants.

Avec une autonomie de 647 kilomètres avec un seul réservoir d'hydrogène et la possibilité de faire le plein en quelques minutes seulement, l'hydrogène n'est pas soumis aux mêmes contraintes que les véhicules électriques à batterie traditionnels, ce qui lui confère un avantage certain dans ce domaine.

L'hydrogène carburant présente une solution alternative pour réduire les émissions de carbone, c'est pourquoi le groupe motopropulseur électrique à pile à combustible de la Toyota Mirai 2022 est la Meilleure innovation environnementale de l'AJAC pour 2022.

Meilleure innovation technique - Lecteur d'empreintes digitales à bord du Genesis GV70 2022

La personnalisation n'a jamais été aussi intégrée à nos véhicules et Genesis s'assure que votre véhicule puisse vous reconnaître grâce à son nouveau lecteur d'empreintes digitales embarqué. Comme beaucoup de nos téléphones portables modernes, un simple balayage du doigt du conducteur déverrouillera certaines fonctions, tandis que des réglages comme la position du siège, la climatisation et les préférences de divertissement seront pris en charge pour vous, en fonction des paramètres enregistrés.

Le mode valet est également activé par le capteur, permettant au conducteur de verrouiller ses données en cas de besoin. Les jurés de l'AJAC ont reconnu cette nouvelle technologie pour son utilité et son potentiel futur, comme le démarrage du véhicule sans clé et les paiements à bord du véhicule pour le carburant, les stations de recharge ou même le service de restauration rapide. Pour ces raisons, le lecteur d'empreintes digitales embarqué Genesis est la Meilleure nouvelle innovation technique de l'AJAC pour 2022.

À propos de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes, de rédacteurs et de photographes professionnels de même que des membres affaires dont le travail se concentre sur l'industrie de l'automobile canadienne. Nos objectifs collectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le domaine du journalisme automobile au Canada. Cela est rendu possible grâce au travail de nos membres, aux évènements de conduite annuels de l'AJAC, et aux programmes de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), des Prix de la Voiture verte canadienne de l'année, des Prix de l'Innovation et de l'ÉcoRandonnée.

