TORONTO, le 2 déc. 2024 /CNW/ - L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est fière de dévoiler les demi-finalistes des prix de la Voiture canadienne de l'année 2025 (CCOTY). La liste représente des meilleurs véhicules en vente au Canada, qui se font concurrence dans quatre catégories de prix :

Voiture canadienne de l'année;

Véhicule utilitaire canadien de l'année;

Voiture électrique canadienne de l'année;

Véhicule utilitaire électrique canadien de l'année.

Au cours de la première étape, le jury composé de 46 membres de l'AJAC a sélectionné les cinq meilleurs véhicules dans chacune des quatre catégories. Au cours de la deuxième étape du vote, les jurés rempliront des bulletins de vote détaillés afin de désigner les 12 meilleurs véhicules au Canada pour 2025.

La première étape du vote est maintenant terminée et, après compilation des votes, les demi-finalistes ont été désignés comme suit :

Les demi-finalistes pour le titre de Voiture canadienne de l'année 2025 sont :

L'Acura Integra Type S

La Genesis G70

La Genesis G80

La Honda Civic

La Toyota Camry

La Toyota Prius.

Les demi-finalistes pour le prix du Véhicule utilitaire canadien de l'année 2025 sont :

Le Chevrolet Trax

Le Hyundai Santa Fe

Le Mazda CX-70

Le Nissan Kicks ;

; Le Subaru Forester

Le Toyota Land Cruiser

Les demi-finalistes pour le prix de la Voiture électrique canadienne de l'année 2025 sont :

La BMW i4

La Fiat 500e

La Hyundai Ioniq 6

La Lucid Air

La Toyota Prius Prime

Les demi-finalistes pour le prix du Véhicule électrique utilitaire canadien de l'année 2025 sont :

Le Cadillac Lyriq

Le Hyundai Ioniq 5 N

Le Hyundai Kona électrique

Le Kia EV9

EV9 Le Mazda CX-70 PHEV

Le Volvo EX30

Tous les véhicules de l'année-modèle 2025 sont admissibles aux prix CCOTY, y compris les modèles nouvellement conçus, les véhicules récemment rafraîchis et ceux qui n'ont pas changé depuis l'année précédente.

« L'annonce de demi-finalistes constitue le premier grand pas vers la remise des prix de la Voiture canadienne de l'année 2025. Qu'un modèle remporte ou non le trophée suprême, le processus de vote de la Voiture canadienne de l'année garantit que chacun des véhicules finalistes se démarque dans sa catégorie », a déclaré le président de l'AJAC, Evan Williams.

« Nos 46 jurés sont tous des membres de l'AJAC qui figurent parmi les meilleurs journalistes automobiles du pays. Ils vivent de Halifax à Vancouver et essaient les véhicules dans les mêmes conditions que celles auxquelles les Canadiens sont confrontés tous les jours. C'est ce qui distingue les prix de la Voiture canadienne de l'année : chaque vote provient d'un expert qui a conduit le véhicule, et nous en sommes extrêmement fiers. Nous pensons que cela montre aux conducteurs canadiens qu'ils peuvent se fier à nos résultats et au programme de la Voiture canadienne de l'année. »

Les 12 meilleurs véhicules au Canada pour 2025 seront annoncés le 16 janvier 2025 au Salon de l'Auto de Montréal. « Le Salon de l'Auto de Montréal est fier de collaborer avec l'AJAC pour célébrer l'excellence de l'industrie automobile. Pour cette 80e édition, dévoiler les 12 meilleurs véhicules de l'année lors de notre événement de presse le 16 janvier 2025 apporte une dimension exceptionnelle et mémorable à notre Salon. Nous avons hâte de partager cette expérience avec les journalistes et nos visiteurs, de véritables passionnés, qui seront ravis de découvrir ces véhicules d'exception. » - Luis Pereira, directeur exécutif, Salon de l'Auto de Montréal.

Finalement, l'AJAC couronnera les gagnants de chaque catégorie le 13 février 2025 au Salon International de l'Auto du Canada, à Toronto. Chaque bulletin de vote des journalistes membres de l'AJAC est vérifié par la firme comptable internationale KPMG, et les gagnants demeurent confidentiels jusqu'au moment d'ouvrir les enveloppes.

À propos de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) est une association de journalistes professionnels, d'écrivains, de photographes, de vidéographes et de membres corporatifs dont l'intérêt se porte sur l'automobile et l'industrie automobile canadienne. Collectivement, nos principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le journalisme automobile canadien, ainsi que d'assurer une couverture factuelle et éthique de l'automobile et des questions liées à l'automobile pour les consommateurs canadiens. Ces objectifs sont atteints grâce au travail de nos membres et aux événements annuels de mise à l'essai et d'évaluation des véhicules de l'AJAC : les prix de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), les prix de l'Innovation de l'AJAC et l'ÉcoRandonnée.

À propos de KPMG

KPMG LLP, cabinet d'audit, de fiscalité et de conseil (kpmg.ca) est une société à responsabilité limitée, établie en vertu des lois de l'Ontario, et constitue le cabinet membre canadien de KPMG International Cooperative (« KPMG International »). KPMG compte plus de 7 000 professionnels/employés dans plus de 40 emplacements au Canada, au service de clients des secteurs privé et public. KPMG est régulièrement reconnu comme un employeur de choix et l'un des meilleurs lieux de travail du pays. Les cabinets membres indépendants du réseau KPMG sont affiliés à KPMG International, une entité suisse. Chaque cabinet KPMG est une entité juridiquement distincte et se décrit comme telle.

