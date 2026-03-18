PETERBOROUGH, ON, le 18 mars 2026 /CNW/ - Les rivières au Canada racontent nos histoires. Elles relient les communautés, soutiennent la faune et offrent des endroits à explorer et à apprécier. Le Réseau des rivières du patrimoine canadien célèbre les rivières importantes pour notre histoire, notre culture et notre environnement, ainsi que les personnes qui en prennent soin.

Logos des organisations en partenariat décernant le prix de 2025 des rivières du patrimoine. (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Le Réseau des rivières du patrimoine canadien et le Musée canadien du canot ont le plaisir d'annoncer que l'aînée Sheila De Corte est la lauréate du prix Patrimoine des rivières du Canada 2025. Décerné tous les trois ans, ce prix reconnait quelqu'un qui a fait une grande différence dans la protection et la célébration des rivières au Canada. L'aînée Sheila De Corte a été honorée pour son engagement à vie envers la gestion de l'eau et l'éducation culturelle.

L'aînée Sheila De Corte a fondé For the Love of the Rivers (Pour l'amour des rivières) et a développé des promenades aquatiques cérémonielles qui combinent la sensibilisation et la pratique spirituelle. Ces randonnées ont attiré l'attention à l'échelle nationale sur l'importance culturelle et écologique des cours d'eau sur l'île de la Tortue (un terme utilisé par de nombreux peuples autochtones pour désigner l'Amérique du Nord). Ces parcours, certains locaux, d'autres traversant des provinces et des États, sont de puissants actes de souvenir, de guérison et de soins pour la terre et l'eau.

Avec ses enseignements, ancrés dans le savoir autochtone, l'aînée Sheila De Corte met l'accent sur notre responsabilité de protéger l'eau et le rôle important des femmes en tant que gardiennes. En mobilisant les jeunes et les écoles, elle a inspiré de nouvelles générations à marcher avec détermination et à prendre soin des eaux qui soutiennent la vie.

Le prestigieux prix Patrimoine des rivières du Canada est exposé dans la nouvelle salle d'exposition du Musée du canot à Peterborough, en Ontario, afin que les visiteurs puissent en apprendre au sujet du dévouement des personnes qui œuvrent à la protection des rivières au Canada, et s'en inspirer.

Citations

« Les rivières au Canada sont vitales pour nos paysages et de nos communautés, et elles ont une signification culturelle profonde pour les peuples autochtones. Elles jouent aussi un rôle essentiel dans le soutien de l'économie canadienne et dans le maintien des moyens de subsistance de communautés d'un océan à l'autre. L'aînée Sheila De Corte est une récipiendaire méritante du prix Patrimoine des rivières du Canada 2025. Son engagement à vie envers la gestion responsable de l'eau démontre que prendre soin de nos voies navigables est à la fois une responsabilité environnementale et un engagement culturel. Son travail est une source d'inspiration pour la population canadienne de protéger les rivières qui soutiennent la vie aujourd'hui et pour les générations futures. »

L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Le Musée canadien du canot, en collaboration avec le Réseau des rivières du patrimoine canadien, a l'honneur de présenter l'aînée Sheila De Corte comme récipiendaire du prix Patrimoine des rivières du Canada 2025. Sa vie dédiée au soin, au respect et aux enseignements correspond aux intentions du Musée de reconnaître des personnes exceptionnelles engagées à protéger nos voies navigables communes pour les générations à venir. »

Carolyn Hyslo, directrice générale, Musée canadien du canot

Les faits en bref

Décerné pour la première fois en 1994 sous le nom de Prix national Bill Mason pour la conservation des rivières, le prix Patrimoine des rivières du Canada reconnaît les réalisations de toute une vie de personnes ayant apporté une contribution durable à la protection et à la célébration des rivières au Canada.





Le prix Patrimoine des rivières du Canada 2025 a été remis lors du Conseil canadien des parcs et du Congrès annuel des parcs à Pinawa, au Manitoba, le 7 octobre 2025.





Établi en 1984, le Réseau des rivières du patrimoine canadien est le programme national canadien de conservation des rivières. Il reconnaît les rivières ayant des valeurs naturelles, culturelles et récréatives exceptionnelles et favorise leurs soins à long terme. Il y a présentement 42 rivières, tronçons de rivière et voies navigables désignés totalisant plus de 10 000 km.





Parcs Canada représente le gouvernement du Canada au sein du Conseil des rivières du patrimoine canadien et offre des services de secrétariat, des orientations opérationnelles et un soutien financier pour les désignations et commémorations de rivières, tout en faisant la promotion du programme à l'échelle nationale et internationale.





Le Musée canadien du canot a soin de la plus grande et plus importante collection au monde de canots, de kayaks et d'embarcations à pagaie, soit plus de 600 au total. L'importance nationale et internationale de ces embarcations et de leurs histoires reflète l'histoire et la culture du Canada et continue de façonner notre avenir commun.





Le Canada compte 42 rivières patrimoniales, tronçons de rivière et voies navigables désignés. Chacun raconte une histoire de nature, de culture et de communauté, et est essentiel aux peuples autochtones, qui vivent ici depuis des temps immémoriaux. Leurs riches écosystèmes témoignent de notre incroyable histoire commune, et ils continuent de jouer un rôle important dans la vie de l'ensemble des Canadiens et Canadiennes.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements : Keean Nembhard, Attaché de presse, Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-292-6096, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]; Carolyn Hyslop, Musée canadien du canot, 705-875-3960, [email protected]