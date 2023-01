L'aide juridique à nouveau menacée par la grève au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Les services de l'aide juridique dispensés au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux Iles-de-la-Madeleine pourraient à nouveau être perturbés par la grève. En effet, les avocates et les avocats de l'aide juridique de la région ont renouvelé leur mandat de grève, ce week-end, afin d'accentuer la pression sur Québec.

Réunis en assemblée générale samedi, les membres de leur syndicat, qui est affilié à la CSN, ont voté à l'unanimité en faveur de cinq jours de grève supplémentaires. Leur banque de jours de grève contient maintenant plus de dix journées de débrayage pouvant être déclenchées à tout moment.

Sans convention collective depuis plus de trois, les avocates et les avocats de l'aide juridique exigent le maintien de leur parité salariale avec les procureur-es de la Couronne. Pour la première fois en près de 30 ans, Québec voudrait leur attribuer des conditions salariales inférieures.

« Nous plaidons les mêmes dossiers que les procureur-es de la Couronne, devant les mêmes juges et au sein des mêmes tribunaux », rappelle le président du Syndicat des avocats et avocates de l'aide juridique du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-CSN, Me Hugo Caissy. « Alors que le système judiciaire est aux prises avec d'importants problèmes liés au manque de personnel, il est irresponsable de la part de Québec de vouloir créer deux classes d'avocats. Il en va de l'accessibilité au système de justice pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens, particulièrement dans les régions éloignées où la pénurie de main-d'œuvre frappe encore plus fort. »

« Nos membres ont été clairs en assemblée : il n'est pas question pour nous d'abandonner ce principe de justice qui nous est cher, à savoir que la poursuite et la défense doivent pouvoir agir sur un pied d'égalité », d'ajouter Me Caissy.

Les syndicats de l'aide juridique affiliés à la CSN représentent 200 avocates et avocats de Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Ils sont affiliés à la Fédération des professionnèles (FP-CSN). Fondée en 1921, la CSN regroupe quelque 325 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN

Renseignements: François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, Cell. : 514 949-8973, [email protected]