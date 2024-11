L'AGRTQ salue la nouvelle politique de cession d'immeubles municipaux de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 14 nov. 2024 /CNW/ - L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ), acteur important du logement communautaire et social au Québec, salue l'initiative de la Ville de Montréal à la suite de l'annonce de sa nouvelle politique de cession d'immeubles et terrains municipaux.

Lancée le 12 novembre, cette politique vise à favoriser le développement des logements hors marché grâce à la transparence de la Ville de Montréal quant aux terrains et bâtiments municipaux dont elle dispose. Avec cette mesure, l'accès à ces espaces va faciliter le travail des organismes d'habitation pour construire des projets de logement communautaires et social afin de loger plus de Montréalaises et Montréalais.

Cette avancée pour le développement des logements hors marchés, est une nouvelle solution nécessaire pour répondre à la crise du logement et ainsi favoriser l'accessibilité aux habitations et préserver l'abordabilité de celles existantes. Il s'agit également d'un nouveau pas pour atteindre l'objectif des 20% de logements hors marché sur le territoire montréalais d'ici 2050.

《 Cette politique est la continuité du travail amorcé par le Chantier Montréal abordable dont l'objectif est d'augmenter l'offre de logement abordable et hors marché. Pour les GRTs de Montréal, c'est un levier supplémentaire pour le développement de logement social et communautaire. 》Edith Cyr, directrice générale du groupe de ressources techniques Bâtir son quartier.

Cette nouvelle politique est également un acte de reconnaissance de la Ville pour le travail et l'engagement fournis par les organismes d'habitation qui lutte ensemble, pour offrir des lieux de vie décents pour tous.

« L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) salue l'adoption d'une nouvelle politique de cession d'immeubles à des fins de logements hors-marché. L'AGRTQ tient également à remercier la Ville de Montréal d'avoir reconnu le travail des groupes de ressources techniques et des organismes du milieu permettant ainsi la réservation de terrains et d'immeubles dédiés au développement du logement communautaire et social ». Tommy Théberge, Directeur général

