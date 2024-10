L'AGRTQ est heureuse d'annoncer la nomination de son nouveau directeur général, Tommy Théberge

LÉVIS, QC , le 17 oct. 2024 /CNW/ - L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ), acteur important du logement communautaire au Québec, est heureuse d'annoncer la nomination de Tommy Théberge au poste de directeur général à compter du 17 octobre 2024. Il poursuivra les missions menées par Nancy Croussette dans le cadre de son intérim à la direction générale.

Monsieur Théberge apporte avec lui une vaste expérience dans le domaine immobilier, communautaire et politique. Gestionnaire expérimenté, il est sensible à la cause du logement pour tous. Monsieur Théberge a notamment contribué au secteur de l'habitation communautaire à la Fondation des Aveugles du Québec et à titre d'élu.

« Nous sommes ravis d'accueillir Tommy Théberge au sein de notre équipe » a déclaré Ambroise Henry, président de l'AGRTQ. « Son expérience et son approche stratégique sont exactement ce dont nous avons besoin pour poursuivre notre croissance et renforcer notre position dans le secteur. »

Tommy Théberge a déclaré « Je suis honoré de rejoindre l'AGRTQ et impatient de collaborer avec une équipe aussi talentueuse. Ensemble, nous allons continuer à bâtir sur nos succès et à relever de nouveaux défis. »

À propos de l'AGRTQ

L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) représente un réseau d'entreprises d'économie sociale, les groupes de ressources techniques (GRT),

et veille au financement et au développement de l'habitation communautaire partout au Québec afin de répondre aux besoins actuels des ménages à faible et modeste revenu. L'AGRTQ agit comme agent mobilisateur auprès de ses membres et de ses partenaires dans le but de promouvoir l'habitation communautaire.

SOURCE Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ)

Pour des renseignements supplémentaires : Manon Jarno, Directrice des communications, Association des groupes de ressources techniques du Québec, [email protected], 438 459-0608