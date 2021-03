FLORENCEVILLE-BRISTOL, NB, le 5 mars 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick reconnaissent que la COVID-19 a touché de façons disproportionnées les petites collectivités et les collectivités rurales de la province, et ils effectuent des investissements stratégiques dans les infrastructures afin de répondre aux besoins uniques de ces municipalités alors qu'elles se préparent à se remettre de la pandémie.

Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada, ministre des Affaires intergouvernementales et député de Beauséjour, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Margaret Johnson, ministre de l'Agriculture, Aquaculture et des Pêches et députée provinciale de Carleton-Victoria, au nom de l'honorable Gary Crossman, ministre responsable de la Société de développement régional, et Karl Curtis, maire de Florenceville-Bristol, ont annoncé l'octroi d'un financement pour un projet visant à agrandir le centre civique de Northern Carleton afin de créer une nouvelle installation polyvalente. Richard Bragdon, député de Tobique--Mactaquac, était aussi présent.

La nouvelle installation permettra aux résidents de Florenceville-Bristol et des régions avoisinantes d'avoir accès à un éventail élargi de programmes et de services. Le projet consiste à ajouter une nouvelle installation polyvalente au centre existant et comprendra des installations de gymnastique, un gymnase ouvert, une piste de marche intérieure et une salle multifonctionnelle.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,5 millions de dollars dans ce projet d'une valeur de 9,2 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques (VIRN) du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le reste du financement proviendra de donateurs privés, notamment un don important de la Fondation McCain et de membres de la famille McCain sur une base individuelle, en plus d'une contribution de la Ville de Florenceville-Bristol.

« Les collectivités rurales font partie intégrante de notre pays et ont été grandement touchées par la pandémie de COVID-19. L'investissement réalisé aujourd'hui dans l'agrandissement du centre civique de Northern Carleton permettra aux résidents de Florenceville-Bristol et des environs d'avoir accès à de nouveaux programmes et services et renforcera ces collectivités déjà dynamiques pour les années à venir. Nous continuerons d'investir dans des projets d'infrastructure comme celui-ci partout au pays, car nous savons que lorsque nos petites collectivités prospèrent, le Canada est plus fort. »

L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada, ministre des Affaires intergouvernementales et député de Beauséjour, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« L'agrandissement du centre civique de Northern Carleton sera très avantageux pour les résidents de Florenceville-Bristol et de toute la région. L'annonce d'aujourd'hui met en lumière le travail acharné, la planification, le leadership local et la coopération entre tous les ordres de gouvernement. »

L'honorable Margaret Johnson, ministre de l'Agriculture, Aquaculture et des Pêches et députée provinciale de Carleton-Victoria, au nom de l'honorable Gary Crossman, ministre responsable de la Société de développement régional

« Ce projet améliorera grandement la qualité de vie des résidents de Florenceville-Bristol et des environs. L'agrandissement de notre centre civique fera de ce complexe la plaque tournante de notre région durant toute l'année, et nous sommes très heureux d'ajouter ces éléments récréatifs à notre installation. »

Karl Curtis, maire de Florenceville-Bristol

« La Fondation McCain croit que les collectivités fortes sont stimulées par diverses formes d'engagement civique. L'agrandissement du centre civique de Northern Carleton offre de nouvelles possibilités de loisirs et de programmes communautaires à l'ensemble des résidents de Florenceville-Bristol et des environs. La Fondation est heureuse de fournir un soutien à cette installation qui favorise un mode de vie sain et actif. »

Linda McCain, présidente du conseil d'administration, Fondation McCain

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars soutiennent des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 535 millions de dollars dans 305 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

