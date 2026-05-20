L'Agora pour un Québec sans pauvreté : un grand rassemblement citoyen et culturel les 22 et 23 mai à Québec

QUÉBEC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Le Collectif pour un Québec sans pauvreté invite la population à participer à l'Agora pour un Québec sans pauvreté, un événement grand public, familial et gratuit qui se tiendra les 22 et 23 mai 2026 au Lieu historique national Cartier‑Brébeuf, à Québec. L'Agora proposera des ateliers d'éducation populaire, des prises de parole citoyennes, une soirée musicale festive, un gala de lutte spécial et une grande manifestation nationale dans les rues de Limoilou. Une animation pour les tout‑petits sera également offerte sur place par l'Initiative 1, 2, 3 Go ! Limoilou durant les deux matinées.

« Nous voulons que l'Agora devienne un moment fort, un rendez‑vous où la population peut faire entendre clairement que la lutte contre la pauvreté doit devenir une priorité au Québec. Les ateliers de la première journée toucheront une multitude de sujets, dont le droit à l'alimentation, la précarité énergétique, la pauvreté et le droit à la "vie bonne" en milieu rural, la diversité des tactiques et le décloisonnement de la lutte contre la pauvreté. Ces ateliers permettront aux participant∙es de croiser leurs savoirs et leurs savoir‑faire respectifs, pour mieux se préparer en vue des élections qui approchent et nourrir l'élan vers un Québec sans pauvreté et riche de tout son monde. » -- Serge Petitclerc, co-porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté.

La soirée du vendredi, placée sous le signe de la solidarité et de l'engagement, mettra en vedette quatre artistes bien en vue.

Poète de Québec et championne slam du Québec 2019, Véronica Rioux porte une parole engagée et lumineuse. Active dans le milieu communautaire et coopératif, elle utilise l'écriture comme moteur de lien et de transformation. Elle prépare actuellement un spectacle écolo‑poétique consacré aux oiseaux.

Humoriste, autrice et chroniqueuse, Coralie LaPerrière se démarque par un humour audacieux, politique et irrévérencieux. Vue à la télé dans Le prochain stand-up et Roast Battle, elle est aussi cofondatrice du podcast féministe Farouches. Sur scène, elle livre un stand‑up incisif et percutant.

Figure majeure du rap québécois, KNLO multiplie projets marquants et distinctions à l'ADISQ et au GAMIQ. Membre d'Alaclair Ensemble, il explore des univers riches où se rencontrent poésie et rythmes inventifs. Son plus récent album Le cash vaut rien confirme son influence sur la scène hip‑hop d'ici.

Incontournable du rap québécois, Sarahmée conjugue puissance artistique et engagement. Nommée à l'ADISQ et au Gala Dynastie, elle s'est illustrée aussi comme animatrice et juge à La fin des faibles. Son dernier album Pleure pas ma fille, sinon maman va pleurer marque une étape forte de son parcours.

Le gala de « lutte contre la pauvreté », présenté le samedi juste avant la manifestation, proposera une mise en scène ludique et percutante où des lutteurs et lutteuses de la NSPW revisiteront les codes du spectacle sportif pour dénoncer, avec humour et énergie, les injustices sociales. Un moment à la fois divertissant et symbolique, qui donnera le ton à la mobilisation de l'après‑midi.

« Nous invitons la population à se joindre à nous : l'Agora sera un rassemblement vivant, inclusif et profondément nécessaire pour remettre la justice sociale au cœur des priorités collectives. Dans un contexte où les inégalités socioéconomiques s'accroissent et où des centaines de milliers de personnes sont laissées pour compte, nous avons besoin de moments comme celui‑ci pour nous retrouver, réfléchir ensemble et affirmer qu'un Québec sans pauvreté est non seulement souhaitable, mais possible. » -- Marie‑Ève Brunet, co-porte‑parole du Collectif.

Programmation en bref

Vendredi 22 mai

De 9 h à 17 h -- Journée de réflexion collective

Une douzaine d'ateliers d'éducation populaire

De 18 h 30 à 22 h 30 -- Soirée festive

Avec Coralie LaPerrière (animation et stand‑up), Véronica Rioux (slam), KNLO (hip‑hop) et Sarahmée (afrobeat)

Samedi 23 mai

De 9 h à 12 h -- Atelier de création en vue de la manifestation

11 h 30 -- Gala de « lutte contre la pauvreté » de la NSPW

13 h -- Manifestation nationale dans Limoilou, rythmée par DJ Lovely, Pé na rua et Cirque du monde

La programmation détaillée est disponible au : https://www.pauvrete.qc.ca/agora/programmation/

SOURCE Collectif pour un Québec sans pauvreté

Pour toute demande de renseignement ou d'entrevue : Martin Michaud au (418) 564-6038, [email protected]