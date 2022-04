LONGUEUIL, QC, le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'ancien astronaute de l'Agence spatiale canadienne Bjarni Tryggvason s'est éteint à l'âge de 76 ans.

M. Tryggvason est l'un des six premiers astronautes canadiens sélectionnés en décembre 1983.

Le 7 août 1997, il a été spécialiste des charges utiles à bord de la navette Discovery. Durant son séjour de 11 jours dans l'espace, il a fait fonctionner le support d'isolation contre les vibrations en microgravité (MIM), une technologie canadienne qu'il a aidé à mettre au point. Comme son nom l'indique, le MIM visait à protéger les charges utiles des vibrations. Cette technologie a ensuite été adaptée pour créer le sous-système canadien d'isolation contre les vibrations en microgravité.

Père fier de ses enfants, Bjarni Tryggvason a été ingénieur, scientifique, enseignant, pilote d'essai. Il était d'une rigueur exemplaire dans tout ce qu'il faisait. Ses collègues de l'ASC, ses amis et sa famille se souviendront de lui pour son sens de l'humour, son dévouement et son originalité.

Figurent parmi les prix et distinctions qu'il a reçus le Prix des innovateurs de l'Agence spatiale canadienne (2003), l'ordre du Faucon d'Islande, un doctorat honorifique en philosophie de l'Université d'Islande (2000), un doctorat honorifique en sciences de l'Université Western (1998), la Space Flight Medal de la NASA (1997) et de nombreuses bourses tout au long de ses études universitaires. Récemment intronisé au Panthéon de l'aviation du Canada (2020), il était membre associé de la Society of Experimental Test Pilots.

« C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de l'astronaute canadien Bjarni Tryggvason. L'un des premiers astronautes canadiens, M. Tryggvason a contribué énormément au programme spatial canadien. Je présente mes sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses anciens collègues. Pilote, météorologue, chercheur, professeur et astronaute, il a inspiré toute un génération de Canadiens et les a incités à voir grand et à viser les étoiles. Je me sens très privilégié de l'avoir connu. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Mon ami Bjarni Tryggvason nous a quitté. Un des six astronautes choisis en 1983. L'ingénieur le plus intelligent que j'ai rencontré dans ma vie et un pilote d'un talent suprême. Il m'a appris à voler en corrigeant patiemment mes erreurs. Un homme fin. Il me manque déjà. »

L'honorable Marc Garneau, Député

Biographie de Bjarni Tryggvason

Mission STS-85

