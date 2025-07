OTTAWA, ON, le 15 juill. 2025 /CNW/ - L'Agence des médicaments du Canada annonce que le Dr Robert (Bob) Bell, éminent leadeur du secteur de la santé, vient d'être élu président du conseil d'administration et qu'il entre en poste dès aujourd'hui. L'annonce en a été faite lors de l'assemblée générale annuelle des membres de l'organisation.

L’Agence des médicaments du Canada (Groupe CNW/L'Agence des médicaments du Canada)

Le Dr Bell, Associé du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, a exercé à titre de chirurgien en orthopédie oncologique et a reçu de nombreux honneurs pour son apport dans le domaine de la santé. Il siège actuellement à la présidence du conseil d'administration du Réseau de recherche sur les données de santé Canada et est membre du conseil d'administration des Instituts de recherche en santé du Canada. Auparavant, le Dr Bell a été président-directeur général du Réseau universitaire de santé, puis sous-ministre de la Santé de l'Ontario.

« L'Agence des médicaments du Canada se trouve à un tournant de son histoire. Elle porte un nouveau nom et ses responsabilités élargies permettront aux systèmes de santé à s'adapter aux progrès rapides en matière de médicaments et de technologies de la santé. Je me réjouis à l'idée de façonner le changement au sein de cette organisation, chef de file dans le domaine », déclare le Dr Bell, nouveau président du conseil d'administration de l'Agence des médicaments du Canada.

« Le Dr Bell apporte une sagesse et une expertise inestimables, acquises au long d'une carrière de plusieurs dizaines d'années, ponctuées de son précieux apport au secteur de la santé au Canada, a déclaré Suzanne McGurn, présidente-directrice générale de l'Agence des médicaments du Canada. À la présidence du conseil d'administration, il jouera un rôle central dans la mise en œuvre et la réalisation des objectifs du plan stratégique quinquennal. »

L'Agence des médicaments du Canada exprime toute sa reconnaissance au président sortant, David Agnew, qui est le président actuel du Collège Seneca, pour son leadeurship et son engagement au cours des sept années qu'il a passé à la présidence du conseil d'administration. Par son expérience diversifiée, sa connaissance de la gouvernance et sa passion pour les politiques fondées sur des données probantes, il a su diriger efficacement le conseil d'administration au cours de plusieurs cycles de plans stratégiques, pendant la pandémie de COVID-19 et lors de la création de l'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) à partir de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS), en 2024.

Pour en savoir plus sur l'élection du Dr Robert Bell à la présidence du conseil d'administration de l'Agence des médicaments du Canada, veuillez consulter notre site Web.

À propos de l'Agence des médicaments du Canada

L'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) est une organisation pancanadienne de la santé. Créée et financée par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, notre organisation a le mandat d'améliorer la coordination, l'harmonisation et la valeur publique dans le domaine des médicaments et des technologies de la santé au pays. Nous fournissons aux têtes dirigeantes des systèmes de santé des données probantes et des conseils indépendants pour les aider à prendre des décisions éclairées sur les médicaments, les technologies de la santé et les systèmes de santé, et nous collaborons avec des partenaires nationaux et internationaux afin de renforcer notre influence collective.

SOURCE L'Agence des médicaments du Canada

Relations médias : [email protected], cell. : +1 613 963-3094