Cette année, nous avons créé un nouveau prix destiné aux professionnels en début de carrière qui pourraient devenir des chefs de file en économie de la santé. Le prix est nommé en l'honneur du regretté Dr Murray Krahn, médecin très apprécié et pionnier du domaine de l'évaluation économique et de l'ETS.

Nous remettrons également 10 médailles anniversaires afin de souligner le 35e anniversaire de l'Agence des médicaments du Canada. Ces médailles récompensent les personnes dont le dévouement et les efforts ont contribué à faire de l'ETS une composante essentielle des systèmes de santé du Canada.

Notre organisation, anciennement appelée l'ACMTS, a été créée en 1989 pour fournir des données probantes afin d'éclairer les décisions relatives à l'utilisation optimale des médicaments et des dispositifs médicaux dans nos systèmes de santé. Le 1er mai 2024, nous avons officiellement adopté un nouveau nom, soit l'Agence des médicaments du Canada, ainsi qu'un mandat élargi qui comprend maintenant l'amélioration de la prescription et de l'utilisation appropriées des médicaments, l'augmentation de l'accès pancanadien aux données sur les médicaments et les traitements, et la réduction du travail en double au sein des systèmes de santé.

Je suis ravie de saluer les contributions exceptionnelles de nos 13 lauréats. Ces personnes représentent la crème de l'ETS au Canada par leur souci d'excellence, leur capacité à innover et leur volonté de collaborer. Leur travail nous rappelle que la recherche et les données probantes peuvent réellement aider à préparer nos systèmes de santé pour l'avenir.

Doug Coyle - Prix d'excellence Dre-Jill-M.-Sanders pour carrière exceptionnelle en évaluation des technologies de la santé

Au fil de sa brillante carrière, Doug Coyle est devenu une figure centrale dans les domaines de l'économie de la santé et de l'ETS au Canada et dans le monde entier. Ses recherches novatrices ont produit d'importantes connaissances sur le rapport cout/efficacité des interventions de soins de santé et ont éclairé de nombreuses décisions politiques.

Universitaire et leadeur d'opinion respecté, M. Coyle a publié de nombreux ouvrages, dont 13 chapitres de livres et plus de 300 articles dans des publications avec comité de lecture. Il a été un membre actif du groupe de travail sur les Lignes directrices de l'évaluation économique des technologies de la santé au Canada et a siégé à divers comités provinciaux liés à l'évaluation des médicaments en Ontario.

M. Coyle est également un mentor attentif et généreux. Professeur à l'École d'épidémiologie et de santé publique de l'Université d'Ottawa, il encourage le perfectionnement d'économistes de la santé, d'épidémiologistes et de chercheurs en santé, consolidant ainsi son empreinte d'excellence dans le milieu de l'ETS au Canada.

Mina Tadrous - Prix Dr-Maurice-McGregor pour étoiles montantes de l'évaluation des technologies de la santé

Mina Tadrous est à l'avant-scène de travaux de recherche ayant donné lieu à des changements importants tant du point de vue des politiques que de celui des patients. Au sein de l'Ontario Drug Policy Research Network (ODPRN), il a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre d'un nouveau cadre d'examen des classes de médicaments, qui enrichit les méthodes d'ETS habituelles grâce aux perspectives des patients et des citoyens et aux preuves du contexte réel (RWE). Cette approche est à l'origine de la modernisation des listes de médicaments assurés en Ontario et ailleurs.

En reconnaissance de ses travaux de calibre mondial, M. Tadrous s'est vu attribuer une chaire de recherche du Canada de niveau 2 des IRSC sur les preuves du contexte réel et les politiques pharmaceutiques. Son programme de recherche à l'Université de Toronto, qui comprend la formation de nouveaux professionnels à l'utilisation de preuves du contexte réel, aura un effet profond sur le leadeurship du Canada dans ce domaine.

En outre, fort d'une expérience clinique en tant que pharmacien, M. Tadrous s'est servi de sa connaissance approfondie des problèmes liés aux pénuries de médicaments pour élaborer des stratégies qui contribueront à assurer l'approvisionnement en médicaments au Canada. Il s'agit notamment d'élaborer une liste de médicaments à risque et un cadre permettant de mieux prévoir les médicaments susceptibles de faire l'objet d'une pénurie et d'évaluer leur importance clinique.

Jason Robert Guertin - Prix d'excellence Dr-Murray-Krahn en économie de la santé

Bien qu'il soit encore en début de carrière, Jason Robert Guertin participe activement au renforcement des capacités de recherche du Canada dans le domaine de l'économie de la santé.

Il a joué un rôle essentiel dans la mise sur pied et le maintien du premier microprogramme de cycle supérieur francophone en évaluation économique dans le domaine de la santé au Canada. Il a également orchestré la traduction française des lignes directrices CHEERS (2022 Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards), qui portent sur la communication d'évaluations économiques en santé. Ce projet a donné au milieu universitaire francophone du Canada un accès aux renseignements créés pour veiller à ce que les évaluations soient identifiables, interprétables et utiles à la prise de décision.

À l'Université Laval, son programme de recherche porte notamment sur le recours aux preuves du contexte réel pour réaliser des évaluations économiques des technologies de la santé concrètes, principalement dans les domaines de la médecine régénérative et des maladies rares. De plus, M. Guertin consacre de son temps à de nombreux comités pour des organismes publics et universitaires et collabore souvent avec l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) et l'Agence des médicaments du Canada.

Médailles 35e anniversaire

Voici les lauréats des médailles 35e anniversaire :

Andrew Casey est le président-directeur général de BIOTECanada, l'association nationale du domaine de la biotechnologie. Il est connu comme un porte-parole pragmatique et créatif du secteur des sciences de la vie au Canada . Membre du forum de liaison avec le secteur privé de l'Agence des médicaments du Canada , il a aidé à ouvrir des portes et appuie notre collaboration avec le secteur privé.

est le président-directeur général de BIOTECanada, l'association nationale du domaine de la biotechnologie. Il est connu comme un porte-parole pragmatique et créatif du secteur des sciences de la vie au . Membre du forum de liaison avec le secteur privé de l'Agence des médicaments du , il a aidé à ouvrir des portes et appuie notre collaboration avec le secteur privé. La D re Michèle de Guise , qui possède une vaste expérience en tant que cardiologue et gestionnaire des soins de santé, a dirigé le développement d'unités d'ETS à l'INESSS et supervisé le travail dans les domaines des soins intensifs, de la génomique et des programmes de dépistage. Elle a également été au premier plan d'avancées scientifiques dans le domaine et a transformé la façon de collaborer avec la communauté des patients. Devenue présidente-directrice générale de l'INESSS en 2022, la D re de Guise siège en tant qu'observatrice au conseil d'administration de l'Agence des médicaments du Canada .

est un leadeur de renommée mondiale dans le domaine de l'oncologie pédiatrique, où le besoin d'accès aux technologies émergentes est urgent. Actif dans les domaines des politiques pharmaceutiques et de l'ETS, le D Denburg est un pionnier de l'élaboration d'approches en matière de politiques pharmaceutiques relatives au cancer chez les adolescents au et à l'international. Premier pédiatre à siéger au conseil d'administration de l'Agence des médicaments du , il représente le milieu universitaire. Beth Kidd porte depuis plus de 25 ans la voix des patients dans les processus décisionnels en soins de santé. Entre autres rôles, elle est membre fondatrice et actuelle présidente du Comité consultatif des patients et des communautés de l'Agence des médicaments du Canada et bénévole au conseil d'administration de Recherche Canada. Directrice générale de la Health Coalition of Alberta , M me Kidd représente plus de 90 organismes de bienfaisance en santé.

, fondatrice de Choisir avec soin, joue un rôle de catalyseur de l'amélioration des soins aux patients. Elle jouit aussi d'une renommée mondiale dans le domaine de la communication médecin-patient et de la divulgation des erreurs médicales. Elle a été à l'avant-plan de collaborations avec l'Agence des médicaments du et d'autres partenaires des systèmes de santé visant à promouvoir la prestation de soins de santé de grande valeur. Muhammad Mamdani est reconnu pour ses nombreuses contributions en matière d'innocuité des médicaments, de pharmacoéconomie et d'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse des données dans les systèmes de santé. Il a fondé l'Ontario Drug Policy Research Network (ODPRN), une des collaborations entre chercheurs et décideurs politiques les plus importantes au Canada . M. Mamdani est un important acteur de l'intégration révolutionnaire de l'IA en soins de santé, et est actuellement vice-président de la science des données et de l'analytique avancée à Unity Health Toronto.

, qui vient de prendre sa retraite du poste de directrice de l'ETS à Santé , a joué un rôle majeur dans l'avancement de la science et de la capacité d'ETS en . Elle a contribué à l'élaboration d'un cadre décisionnel mondialement reconnu pour les technologies non pharmacologiques. Elle a en outre dirigé l'élaboration d'un cadre unique d'établissement des priorités de tests génétiques et mis en place un processus rigoureux de participation des patients visant à veiller à ce que leurs préférences et leurs valeurs soient prises en compte. Le D r James Silvius a passé près de 15 ans à veiller à ce que les décisions concernant les nouveaux médicaments soient fondées sur des données probantes. En tant que président du Comité canadien d'expertise sur les médicaments, il a collaboré de près avec l'Agence des médicaments du Canada . Sa présidence s'est inscrite dans un contexte de progrès rapide et de complexité croissante du paysage pharmaceutique. Il a également joué un rôle de premier plan dans la promotion de la santé des personnes âgées, des soins aux personnes atteintes de démence et des soins palliatifs en Alberta et partout au pays. Cofondateur du Réseau canadien pour l'usage approprié des médicaments et la déprescription, le D r Silvius et voué à la promotion de l'utilisation sûre et appropriée des médicaments.

, une représentante respectée, a mis son expertise au service d'associations de patients, de gouvernements, de chercheurs en médecine, d'organismes d'évaluation des technologies de la santé et du secteur privé. Elle a participé à des ETS portant sur des médicaments et des dispositifs, a siégé à des comités provinciaux et a été une représentante des patients active à l'Agence des médicaments du . Maureen a été nommée professeure auxiliaire à l'École de santé publique l'Université de en reconnaissance de son expertise et de son engagement en matière de participation des patients. La Dre Maureen Trudeau est une oncologue très respectée et une figure de proue de la recherche sur le cancer du sein au Canada . Elle est une grande militante pour les soins centrés sur le patient et a encadré toute une génération d'oncologues au cours de sa carrière. La Dre Trudeau préside depuis 2013 le Comité d'experts en examen du Programme pancanadien d'évaluation des anticancéreux; elle a joué un rôle essentiel dans l'amélioration du processus d'examen en vue du remboursement et dans la promotion de décisions de financement fondées sur des données probantes.

