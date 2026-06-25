L'Agence canadienne d'inspection des aliments empêche la vente au Canada de plus de 150 000 kg d'aliments représentés de façon trompeuse

OTTAWA, ON, le 25 juin 2026 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) lutte contre la fraude alimentaire afin que les consommatrices et consommateurs aient la certitude que les aliments qu'ils achètent sont salubres et correctement représentés et que les entreprises puissent bénéficier de conditions de concurrence équitables.

L'ACIA a publié aujourd'hui son dernier rapport annuel sur la fraude alimentaire, qui présente les efforts constants déployés par l'Agence pour prévenir, détecter et décourager les pratiques fausses, trompeuses et mensongères liées à la préparation, à l'étiquetage, à la vente et à la publicité des aliments.

Dans le cadre de ce travail, l'ACIA a effectué des analyses ciblées visant à vérifier l'authenticité et l'exactitude des allégations pour une gamme de produits, notamment le poisson, le miel, le sirop d'érable, la viande, diverses huiles, le fromage à pâte dure râpé, le thé et les jus de fruits. Les inspectrices et inspecteurs ont également examiné les étiquettes d'aliments afin de repérer toute information inexacte, trompeuse ou manquante.

En cas de non-conformité, l'ACIA a agi rapidement pour protéger le public consommateur, empêchant la vente de plus de 150 000 kg d'aliments faussement représentés au Canada. Ces produits ont été retirés du marché canadien, ont été détruits volontairement, ont fait l'objet d'un rappel ou ont été réétiquetés avant leur mise en vente.

Compte tenu de l'évolution des risques, l'ACIA concentre ses efforts sur les produits les plus susceptibles de faire l'objet de fraude alimentaire et adapte ses stratégies d'échantillonnage en fonction des nouveaux renseignements recueillis. Des vérifications de la quantité nette de produits de viande ont notamment été ajoutées cette année pour répondre aux préoccupations concernant les produits de poids inexact. Le rapport de l'an prochain inclura les résultats d'examens visant à repérer les allégations fausses ou trompeuses relatives au contenu canadien dans les publicités en magasin. Ces données devraient être disponibles à la fin de 2026.

La lutte contre la fraude alimentaire, c'est l'affaire de tout le monde. Il incombe à l'industrie de présenter et d'étiqueter correctement les aliments et de fournir aux consommatrices et aux consommateurs des renseignements véridiques et non trompeurs. Quiconque au Canada soupçonne qu'un aliment n'est pas représenté correctement peut faire part de ses préoccupations à l'ACIA.

Citations

« Protéger la population canadienne contre la fraude alimentaire, c'est préserver la confiance dans les aliments que nous consommons et assurer l'équité pour les agriculteurs, les producteurs et les transformateurs qui respectent les règles. Ce rapport montre que notre gouvernement prend des mesures concrètes pour empêcher la vente au Canada d'aliments représentés de façon trompeuse et pour préserver l'intégrité de notre système alimentaire. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La fraude alimentaire est un moyen de profiter des consommatrices et des consommateurs. Par l'entremise de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et de Santé Canada, notre gouvernement s'efforce de lutter contre la fausse représentation des aliments afin que la population canadienne puisse avoir l'assurance que les aliments qu'elle achète sont présentés de façon honnête et qu'elle obtient ce qui est annoncé. »

- L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé

Faits en bref

Le rapport annuel de 2024-2025 présente les résultats d'analyses d'authenticité effectuées sur 886 échantillons. Les taux de conformité suivants ont été relevés : substitution d'espèces de poissons : 90 % falsification de jus de fruits : 88 % falsification de fromage à pâte dure râpé : 84 % falsification du miel : 81 % falsification du sirop d'érable : 100 % substitution d'espèces de viande : 94 % falsification de l'huile d'olive : 67 % falsification d'autres huiles coûteuses : 86 % viande fraîche et thé soumis à des analyses visant à détecter l'ajout non autorisé d'additifs alimentaires comme adultérants : 100 %

Le personnel d'inspection de l'ACIA a également vérifié les étiquettes des aliments à la recherche de renseignements inexacts, trompeurs ou manquants. Les taux de conformité suivants ont été relevés : fruits et légumes frais et surgelés biologiques : 100 % huiles coûteuses : 69 % poisson : 63 % fromage à pâte dure râpé : 80 % autres aliments : 74 %

La quantité nette a aussi été vérifiée. Les taux de conformité suivants ont été relevés : poisson : 84 % viande : 92 % autres aliments : 73 %

La loi canadienne interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment, ou d'en faire la publicité, de manière fausse, trompeuse ou mensongère concernant sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté.

Dans le cadre de son engagement à faire preuve de transparence en matière d'application de la loi, l'ACIA affiche sur son site Web le nom des entreprises faisant l'objet de mesures d'application de la loi.

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Chaque jour, les membres du personnel dévoués de l'ACIA, dont les inspectrices et les inspecteurs, les vétérinaires et les scientifiques, inspectent les aliments pour en vérifier la salubrité, protègent les végétaux contre les ravageurs et les espèces envahissantes et interviennent dans les cas de maladie animale qui pourraient menacer le cheptel national et la santé humaine au Canada. Guidée par un processus décisionnel axé sur la science et une réglementation moderne, l'Agence vérifie que les aliments vendus au Canada sont salubres, tout en favorisant l'accès aux marchés internationaux de nos produits agricoles de qualité supérieure. Pour en apprendre davantage, consultez le site à l'adresse inspection.canada.ca.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Personnes‑ressources: Relations avec les médias, Agence canadienne d'inspection des aliments, 613-773-6600, [email protected]