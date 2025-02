OTTAWA, ON, le 27 févr. 2025 /CNW/ - L'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) fait présentement l'essai d'une nouvelle voie de contrôle personnalisée, conçue pour permettre aux aéroports disposant d'un espace limité d'utiliser des technologies et des équipements de pointe tout en améliorant l'expérience des passagers.

L'aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) est le premier aéroport au Canada à faire l'essai de cette nouvelle voie qui offre les avantages d'une voie de contrôle ACSTA Plus en permettant à plusieurs passagers (jusqu'à trois) de placer leurs effets personnels dans des bacs de contrôle en même temps.

De plus, les voyageurs qui utiliseront la nouvelle voie (voie de contrôle 6) à l'aéroport YQB bénéficieront des avantages de la technologie de radioscopie à TDM, qui permet de ne plus avoir à retirer de leurs bagages de cabine les liquides, aérosols et gels permis (100 ml ou moins), les dispositifs médicaux et les gros appareils électroniques, y compris les ordinateurs portatifs.

L'aménagement de la nouvelle voie de contrôle personnalisée s'inscrit dans le plan de déploiement national de l'ACSTA, qui prévoit l'installation de la technologie de contrôle par radioscopie à TDM dans les voies de contrôle de plusieurs aéroports sur une période de plusieurs années.

L'ACSTA se réjouit de poursuivre sa collaboration avec l'aéroport international Jean-Lesage de Québec et demeure déterminée à relever continuellement la barre pour améliorer l'expérience des passagers tout en maintenant les normes de sûreté les plus élevées pour ceux qui transitent par les aéroports désignés du Canada.

« Nous sommes fiers d'être le premier aéroport au Canada à mettre à l'essai la toute nouvelle voie personnalisée ACTSA Plus, dotée de la technologie de radioscopie à TDM. Grâce à cette initiative, les voyageurs bénéficieront d'un passage encore plus fluide et rapide au point de contrôle de sécurité, juste à temps pour la semaine de relâche scolaire. Notre équipe s'engage constamment à bonifier l'expérience et le service offerts aux passagers qui décollent de YQB, et ce projet, mené en étroite collaboration avec l'ACSTA, en est un excellent exemple. »

- Stéphane Poirier, président et chef de la direction de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

Établie le 1 er avril 2002, l'ACSTA est une société d'État entièrement financée par des crédits parlementaires et rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre des Transports.

avril 2002, l'ACSTA est une société d'État entièrement financée par des crédits parlementaires et rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre des Transports. Un déploiement de cette ampleur témoigne de l'engagement de l'ACSTA à favoriser l'innovation et à rehausser l'expérience des passagers en matière de sûreté aérienne à l'échelle du pays. L'ACSTA s'engage à travailler avec ses fournisseurs de services de contrôle et ses partenaires du transport aérien pour assurer l'excellence des services en effectuant un contrôle de sûreté efficace et efficient.

La TDM est une technologie de pointe qui utilise des images pivotantes tridimensionnelles avancées qui améliorent la capacité des agents de contrôle à détecter des explosifs et d'autres articles représentant une menace. Pour les voyageurs aériens, cela signifie que les liquides, aérosols et gels permis (en quantités de 100 ml ou moins), les appareils médicaux et les gros appareils électroniques peuvent rester dans leurs bagages de cabine pendant leur contrôle.

