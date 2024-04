TORONTO, le 12 avril 2024 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« AAGT ») a entamé aujourd'hui des discussions avec des entreprises de conception et de construction au sujet de l'ILIA à Pearson - Investissement à long terme dans les installations et les aérogares, sur l'approvisionnement, la planification et la vision du programme. L'ILIA est un plan d'immobilisations qui s'étale sur plus d'une décennie et qui prévoit l'investissement de milliards de dollars dans les installations de l'aéroport Pearson de Toronto dans le cadre de plusieurs programmes de construction visant à préparer le plus grand aéroport du Canada aux défis et aux possibilités des années à venir et au-delà.

Les dirigeants de l'aéroport Toronto Pearson de lanceront aujourd'hui la première phase d'un processus d'approvisionnement dans le cadre d'un forum de l'industrie pour 700 participants d'entreprises de conception, de construction et de technologie. L'aéroport Toronto Pearson a répondu aux besoins des passagers en déployant des ressources extraordinaires dans bon nombre de ses installations vieillissantes, ce qui n'est pas une solution durable avec un trafic de passagers qui devrait atteindre environ 65 millions par an d'ici le début des années 2030 - un chiffre qui fait que l'aéroport dépassera ses 45 millions de passagers en 2023.

L'aéroport Toronto Pearson fait des investissements judicieux pour répondre à la demande croissante de passagers et satisfaire leurs attentes, en mettant l'accent sur l'abordabilité, la conception intelligente et la durabilité.

« Grâce à l'ILIA, nous offrirons une expérience passager de calibre mondial, intégrerons une architecture intelligente, libérerons le potentiel numérique du transport aérien et progresserons vers un avenir carboneutre », a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de l'AAGT. « Ces plans sont ancrés dans notre ambition de construire un aéroport qui renforcera la compétitivité internationale, tirera parti de l'innovation et fera progresser la durabilité, autant de facteurs qui stimuleront le rendement économique du Canada », a-t-elle ajouté.

Le premier programme de l'ILIA mettra l'accent sur la modernisation des actifs aéroportuaires, y compris les voies de taxi à haute vitesse pour améliorer le rendement de l'aérodrome, le système modernisé de contrôle et de balisage lumineux électrique de l'aérodrome, les installations provisoires de l'aérogare et les investissements dans la production d'électricité pour progresser vers les objectifs de carboneutralité.

« L'ILIA est un investissement dans la prospérité économique future du Canada et devrait générer des milliards de dollars en retombées économiques. Ces investissements nécessaires renforceront la chaîne d'approvisionnement, ouvriront la porte à de nouveaux débouchés pour les entreprises canadiennes et créeront de bons emplois ici même dans la région du Grand Toronto. Globalement, ils favoriseront la croissance durable et la compétitivité à l'échelle mondiale », a déclaré Doug Allingham, président du conseil d'administration de l'AAGT.

Ces améliorations permettront à l'aéroport Toronto Pearson de devenir l'un des aéroports les plus écologiques, les plus avancés sur le plan technologique et les plus accueillants pour les passagers en Amérique du Nord et dans le monde.

GTAA_PEARSON_B roll.m4v (dropbox.com)

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur diverses hypothèses et sont sujets à des risques et incertitudes. Ils reflètent les convictions actuelles de la direction de l'AAGT et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Il existe un risque que les prévisions, conclusions et projections formulées dans les énoncés prospectifs ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses de l'AAGT soient incorrectes et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces énoncés. Des renseignements détaillés supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent dans les documents déposés par l'AAGT en vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières, notamment sa plus récente notice annuelle et son plus récent rapport de gestion, que l'on peut consulter sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca.

À propos de l'aéroport Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Toronto Pearson, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises.

En 2023, l'aéroport Toronto Pearson a été nommé le meilleur aéroport d'Amérique du Nord accueillant plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial des aéroports du monde, après avoir remporté cette distinction cinq années consécutives de 2017 à 2021. En outre, l'aéroport Toronto Pearson a été nommé en 2024 parmi les meilleurs employeurs au Canada par Forbes.

Consultez notre chaîne X d'entreprise en visitant @PearsonComms. Pour obtenir des mises à jour sur les activités de l'aéroport et des renseignements pour les passagers, visitez @TorontoPearson/@AeroportPearson sur X. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou Instagram.

SOURCE Greater Toronto Airports Authority

Renseignements: Contactez-nous : Bureau des médias de l'AAGT | [email protected] | 416-776-3709