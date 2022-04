Omar Alghabra, ministre des Transports du Canada, se joint à Deborah Flint, présidente et chef de la direction, pour lancer l'un des plus grands projets de réfection de piste de l'histoire de l'aéroport

TORONTO, le 25 avril 2022 /CNW/ - Ce matin, la présidente et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA), Deborah Flint, a accueilli monsieur Omar Alghabra, ministre des Transports du Canada, à l'aéroport Pearson de Toronto à l'occasion d'une cérémonie d'inauguration des travaux de l'un des plus importants projets de réfection de piste de l'histoire de l'aéroport. La piste 06L/24R, la deuxième piste la plus achalandée de l'aéroport Pearson, sera temporairement fermée jusqu'à la fin de l'automne pour subir une réfection complète. L'innovation moderne et la planification avancée permettront à l'aéroport Pearson de réaliser le projet en huit mois, suivant une approche plus durable.

Construite dans les années 1960, cette piste de 3 kilomètres devra être entièrement refaite en raison de l'usure de sa sous-structure en béton due aux conditions météorologiques, à l'utilisation et au temps. Le projet prolongera la durée de vie de cette piste de 30 ans et en améliorera la sécurité. Des matériaux recyclés seront utilisés et le balisage sera porté à 1 800 lumières DEL pour aider à améliorer la sécurité et à réduire l'empreinte carbone. D'autres méthodes de construction respectueuses de l'environnement seront employées, notamment l'utilisation de béton concassé provenant de l'enlèvement de la chaussée de la piste pour la fondation et les matériaux de base et de matériaux d'asphalte broyé recyclés sur les voies d'accès à proximité de la piste.

« Cette réfection consiste en fait à construire une infrastructure essentielle à l'économie de la région, de la province et du pays, a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de la GTAA. Un aéroport Pearson fort soutiendra la reprise économique du Canada en favorisant l'investissement étranger direct, le commerce, le tourisme et la circulation des marchandises essentielles. De plus, ces travaux rapporteront des millions de dollars à l'économie locale, créeront des emplois intéressants et seront exécutés suivant des méthodes de construction durables. »

« Je remercie le ministre Alghabra et le gouvernement du Canada pour le Programme des infrastructures essentielles des aéroports, qui finance en partie ce projet, entre autres, a poursuivi madame Flint. Je vous remercie de votre appui, qui témoigne de l'importance vitale de l'aéroport Pearson pour l'avenir du Canada. »

« À l'heure où le Canada s'efforce de se relever de la pandémie, les investissements dans notre infrastructure aéroportuaire demeurent essentiels au maintien de la sécurité et de la connectivité pour les voyageurs, les travailleurs et les collectivités, a déclaré monsieur Omar Alghabra, ministre des Transports du Canada. Notre gouvernement est heureux d'appuyer l'aéroport international Pearson de Toronto dans ce projet essentiel au maintien de la sécurité de la piste. Nous demeurons déterminés à investir dans les infrastructures et les outils nécessaires pour aider à redynamiser le secteur de l'aviation et pour permettre aux Canadiens de se sentir en sécurité lorsqu'ils voyagent. »

Des élus locaux, des dirigeants de la GTAA et des représentants de l'entrepreneur principal, Dufferin Construction, et d'Avia NG étaient également sur place pour l'occasion. Pour en savoir plus sur le projet de réfection de la piste 06L/24R, visitez la page torontopearson.com/runwayrehab

