Les passagers peuvent tirer parti de nouveaux outils pour faciliter leur expérience

Quelles que soient les conditions météorologiques, les protocoles de l'Aéroport Pearson en cas de tempête vous permettent de vous déplacer

TORONTO, le 10 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA), qui exploite l'Aéroport Pearson de Toronto, a tenu une journée médiatique pour donner des conseils aux passagers avant la relâche de mars.

La relâche de mars a toujours été l'une des périodes les plus occupées à l'Aéroport Pearson et cette année, la GTAA s'attend à accueillir jusqu'à 125 000 passagers par jour pendant la fin de semaine achalandée, à compter d'aujourd'hui. Ce chiffre représente environ 85 % du volume enregistré avant la pandémie pendant la relâche de mars 2019.

L'Aéroport Pearson collabore avec ses partenaires pour appuyer leurs activités, notamment en travaillant avec les compagnies aériennes depuis août de l'an dernier pour s'assurer qu'elles équilibrent leurs activités avec leurs ressources pendant cette période de voyage traditionnellement chargée.

En ce qui concerne les passagers, l'Aéroport Pearson et ses partenaires aéroportuaires ont mis en place un certain nombre d'outils pour faciliter les déplacements.

Ceux-ci comprennent :

YYZ Express , un programme de réservation en ligne, permet aux voyageurs de réserver une place dans la file de sécurité avant leur vol, jusqu'à 72 heures à l'avance. Cet outil permet aux passagers de raccourcir leur temps d'attente à la sécurité.

un programme de réservation en ligne, permet aux voyageurs de réserver une place dans la file de sécurité avant leur vol, jusqu'à 72 heures à l'avance. Cet outil permet aux passagers de raccourcir leur temps d'attente à la sécurité. Mobile Passport Control , une application lancée par le Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, permet aux voyageurs de soumettre leur formulaire des douanes par voie numérique pour profiter d'une expérience de départ plus simple de l'Aéroport Pearson vers les États-Unis.

, une application lancée par le Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, permet aux voyageurs de soumettre leur formulaire des douanes par voie numérique pour profiter d'une expérience de départ plus simple de l'Aéroport Pearson vers les États-Unis. Le tableau de bord des temps d'attente à l'aéroport de Toronto Pearson fournit aux voyageurs des renseignements en temps réel avant leur arrivée à l'aéroport.

de Toronto Pearson fournit aux voyageurs des renseignements en temps réel avant leur arrivée à l'aéroport. Le tableau de bord pour les périodes achalandées de l'Aéroport Pearson donne aux passagers un aperçu des données historiques pour les aider à comprendre s'ils seront à l'aéroport pendant une période occupée.

de l'Aéroport Pearson donne aux passagers un aperçu des données historiques pour les aider à comprendre s'ils seront à l'aéroport pendant une période occupée. L'Agence des services frontaliers du Canada continue d'offrir le service de déclaration faite à l'avance, grâce auquel les voyageurs peuvent soumettre leur déclaration de douane et d'immigration jusqu'à 72 heures avant de prendre un vol à destination du Canada , ce qui leur permet d'avoir une expérience frontalière plus rapide et de gagner du temps à l'Aéroport Pearson. Et une nouveauté, les passagers qui remplissent la déclaration préalable ont maintenant accès à une voie expresse dans la zone des douanes de l'aéroport, ce qui leur fait gagner encore plus de temps.

Les passagers peuvent revoir ce qu'il faut faire pour rendre l'expérience du contrôle de sécurité plus facile en consultant les conseils de voyage de l'ACSTA. Il y a des conseils précis pour les familles, les aînés, les passagers ayant des besoins particuliers et plus encore.

Pour divertir les enfants, l'Aéroport Pearson offrira des activités dans ses deux aérogares. Lester, la mascotte de Toronto Pearson, distribuera des baumes pour les lèvres, des livres à colorier, des crayons de couleur et plus encore. Ron le magicien sera aussi sur place pour divertir les familles pendant qu'elles attendent leur vol.

Les voyageurs doivent également garder à l'esprit qu'il s'agit de la période de l'année où le temps hivernal peut avoir une incidence sur les voyages. On s'attend à de possibles perturbations météorologiques sous forme de neige aujourd'hui. Bien que chaque partenaire de l'écosystème de Toronto Pearson travaille avec diligence pour atténuer les effets des événements météorologiques, il est important de savoir que la neige, la glace et le froid extrême peuvent avoir une incidence sur les vols.

L'Aéroport Pearson a mis en place des protocoles rigoureux pour limiter les répercussions négatives des conditions météorologiques hivernales sur les opérations aériennes. Ceux-ci comprennent :

Notre installation centrale de dégivrage, qui est capable de dégivrer 500 aéronefs en une seule journée aussi rapidement et sécuritairement que possible.

De l'équipement de déneigement de pointe pour dégager les pistes afin que les aéronefs puissent atterrir et décoller en toute sécurité. Si l'on prévoit des chutes de neige, nous veillons à planifier du personnel supplémentaire et vérifions que l'équipement est en place afin d'être prêts à réagir dès que la neige tombe.

Nous encourageons fortement tous les passagers à vérifier l'état de leur vol auprès de leur compagnie aérienne avant de partir pour l'aéroport.

