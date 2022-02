« En tant que plus grand aéroport du Canada, nous reconnaissons que nous jouons un rôle essentiel pour mettre au jour les injustices et rendre visible la nature cachée de la traite de personnes, a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de la GTAA. La collaboration avec #NotInMyCity nous permet de tirer parti de leur formation en ligne bien documentée, ainsi que de leur vaste expertise et de leurs connaissances approfondies, afin d'éduquer nos travailleurs de l'aéroport quant aux moyens de reconnaître les signes de la traite de personnes et à la façon de réagir face à ceux-ci. »

#NotInMyCity est une organisation de soutien créée en juillet 2017. Elle sensibilise la population et mène des actions collectives pour prévenir la traite de personnes et l'exploitation sexuelle ainsi qu'y mettre fin. Les autres aéroports canadiens partenaires comprennent l'administration aéroportuaire de Calgary, l'aéroport international de Fort McMurray, l'aéroport international d'Edmonton, l'aéroport international de Kelowna, l'aéroport international d'Ottawa, l'aéroport international Stanfield d'Halifax et l'aéroport international de London.

« Les aéroports accueillent des millions de personnes chaque année. Ils sont donc dans une position idéale pour sensibiliser les gens à ce problème et intégrer l'éducation au sujet de la traite de personnes dans leur culture de sécurité, a expliqué Natalie Muyres, gestionnaire de programme à #NotInMyCity. L'aéroport Pearson de Toronto a fait preuve d'un leadership important en se joignant à la communauté croissante de l'aviation qui sensibilise les gens, les informe et accorde une attention soutenue au problème de la traite de personnes au Canada. »

La police régionale de Peel appuie cette importante initiative dans la région du Grand Toronto en proposant des programmes locaux et en offrant du soutien aux victimes de la traite de personnes.

« Il s'agit d'une menace sérieuse au droit fondamental de chacun de vivre à l'abri de la violence. Beaucoup de victimes subissent les effets à long terme de leur traumatisme, et le nombre de jeunes femmes qui se font entraîner dans cette vie continue d'augmenter, a affirmé Nishan Duraiappah, le chef de la police régionale de Peel. En misant sur les partenariats collaboratifs entre les intervenants de la communauté et en les consolidant, ainsi qu'en mettant en œuvre une intervention coordonnée, la police régionale de Peel continue de sensibiliser les gens grâce à des programmes de prévention et d'éducation offerts principalement par le Peel Human Trafficking Service Providers Committee. Nous travaillerons également en partenariat avec l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto pour poursuivre la lutte contre la traite de personnes. »

La traite de personnes est l'un des crimes connaissant la croissance la plus rapide au Canada, et 93 % des victimes déclarées sont des citoyens canadiens soumis à la traite au pays même. Le transport aérien est souvent utilisé comme moyen de déplacement par les trafiquants, ce qui place les compagnies aériennes et les aéroports dans une position idéale pour contribuer à la lutte contre la traite de personnes.

En plus de former les travailleurs de l'aéroport sur la façon de reconnaître les signes de la traite de personnes et d'y réagir, la GTAA affiche des panneaux et des informations dans des zones stratégiques de l'aéroport Pearson pour que les victimes puissent recevoir de l'aide lorsqu'elles le traversent.

La GTAA continuera de travailler avec #NotInMyCity à l'avenir pour participer à la lutte contre la traite de personnes.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre les personnes, les entreprises et les marchandises. L'aéroport Pearson de Toronto a été nommé « meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord desservant plus de 40 millions de passagers » pendant quatre années consécutives par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial mondial des aéroports. L'ACI a également décerné à l'aéroport Pearson de Toronto le prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » en reconnaissance de son programme Aéroport en santé, et l'aéroport a été le premier au Canada à recevoir l'accréditation mondialement reconnue du Conseil international des aéroports dans le domaine de la santé pour ses mesures prises face à la COVID-19.

