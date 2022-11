L'aéroport Pearson de Toronto réalise des progrès significatifs pour améliorer l'expérience des passagers sur le site

En raison de l'amélioration des mesures clés, l'aéroport lance YYZ Express pour la réservation à l'avance des créneaux de contrôle de sécurité afin de réduire les temps d'attente.

TORONTO, le 3 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'aéroport Pearson de Toronto a fait le point sur ses progrès opérationnels et a souligné les programmes et les projets pilotes novateurs visant à améliorer l'expérience des passagers.

« Ces améliorations du flux des passagers à l'aéroport Pearson sont complétées par de nouvelles technologies, y compris le lancement de YYZ Express, qui permet aux passagers de réserver à l'avance une place dans la file d'attente du poste de contrôle de sécurité, a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. En outre, plus tard cette année, l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) mettra à l'essai une initiative visant à rendre l'expérience de contrôle de sécurité plus pratique pour les voyageurs dignes de confiance. »

Amélioration des principales mesures

Des améliorations continuent d'être constatées à l'aéroport Pearson dans plusieurs mesures de rendement clés, une tendance qui devrait se poursuivre ou s'accélérer à l'automne.

Les plus récentes données de l'ACSTA pour la semaine du 10 au 17 octobre indiquent que 89 % des passagers ont franchi le contrôle de sécurité en moins de 15 minutes, ce qui représente une augmentation de 7 points de pourcentage par rapport à la moyenne communiquée lors de la dernière mise à jour de l'aéroport le 5 août.

Pour la semaine du 17 au 23 octobre, 63 % de tous les vols étaient à l'heure, comparativement aux 44 % indiqués dans la dernière mise à jour. En outre, seulement 1 % des vols ont été annulés au cours de la même période en octobre.

Les compagnies aériennes gèrent la livraison des bagages, mais l'aéroport Pearson en a fait une priorité constante pour l'amélioration collective. Le temps d'attente moyen pour tous les bagages arrivant au carrousel du 17 au 23 octobre était de 22 minutes, comparativement à 26 minutes pour la première semaine d'août. Les temps d'attente pour les bagages internationaux se sont améliorés de 4 minutes en moyenne par rapport à la mise à jour d'août, et les temps d'attente pour les bagages intérieurs et transfrontaliers se sont améliorés de 2 minutes en moyenne chacun.

L'aéroport Pearson est passé au 21e rang du classement mondial pour les retards de départ de FlightAware, alors qu'il occupait le premier rang au plus fort de la reprise de l'industrie.

Les progrès réalisés au cours des dernières semaines montrent que l'été représentait une période de transition particulièrement difficile en raison de la durée de la fermeture du secteur canadien de l'aviation. L'aéroport Pearson s'est engagé à apporter des changements systématiques à la façon dont les passagers transitent par l'aéroport et traversent les frontières en étudiant les pratiques exemplaires mondiales et en travaillant avec les partenaires de l'industrie et le gouvernement fédéral pour promouvoir d'autres changements afin que l'aéroport Pearson demeure un chef de file mondial en ce qui a trait à relier les gens et les entreprises.

Non seulement les mesures sur les retards et les annulations de vols se sont améliorées, mais l'aéroport Pearson a également respecté son engagement d'accroître la transparence des données afin d'offrir une expérience plus harmonieuse aux passagers. À la fin du mois de septembre, l'aéroport a lancé un nouveau tableau de bord des temps d'attente en direct qui fournit aux passagers des renseignements sur les temps d'attente à la minute près afin qu'ils puissent mieux planifier leurs déplacements. Le nouveau tableau de bord contient les temps d'attente en direct pour les contrôles de sécurité, les douanes, les comptoirs d'enregistrement et les bagages.

Depuis la mise à jour du 5 août, l'aéroport a mis en place les programmes et les projets pilotes novateurs suivants, conçus pour améliorer le flux des passagers à l'aéroport.

YYZ Express est un programme de réservation en ligne visant à accélérer les files d'attente pour les contrôles de sécurité à l'aéroport.

L'aéroport Pearson a spécialement créé des zones de traitement des visas d'étudiant dans les aérogares 1 et 3 avant le retour aux études en septembre afin de permettre aux étudiants internationaux de traverser plus rapidement l'aéroport et de réduire la congestion pour tous les voyageurs internationaux qui arrivent au pays.

Plus tard cette année, l'ACSTA mettra à l'essai une initiative pour les voyageurs dignes de confiance, conçue dans le but de rendre l'expérience du contrôle de sécurité plus pratique pour les passagers.

À l'approche de la saison traditionnellement chargée des Fêtes, l'aéroport Pearson est déterminé à travailler avec le gouvernement et les partenaires de l'industrie pour proposer une expérience fluide aux voyageurs. À moyen terme, l'aéroport Pearson demande au gouvernement fédéral d'appuyer des changements apportés aux problèmes systémiques à long terme, notamment la réouverture des centres d'inscription NEXUS et l'élimination de l'arriéré de plus de 500 000 demandes, la prise de mesures pour créer une frontière numérique plus transparente, le déplacement du traitement des étudiants internationaux et des visas hors site, la mise en place d'un programme complet de voyageurs dignes de confiance pour l'été 2023, et la collaboration avec le gouvernement américain pour ramener la capacité de la U.S. Customs and Border Protection au niveau d'avant la pandémie.

