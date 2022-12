L'aéroport Pearson et ses partenaires ont lancé plusieurs nouveaux outils pour faciliter l'expérience de voyage

TORONTO, le 13 déc. 2022 /CNW/ - À titre d'aéroport le plus achalandé du Canada, l'aéroport Pearson de Toronto se prépare pour la période des Fêtes à venir, tout en offrant des conseils et des renseignements aux passagers.

La saison des Fêtes est traditionnellement l'une des périodes les plus occupées à l'aéroport Pearson et on s'attend à ce que cette année soit particulièrement occupée, car le trafic de passagers a augmenté de façon constante depuis l'été.

Pour faciliter l'expérience, l'aéroport Pearson et ses partenaires aéroportuaires ont mis en place un certain nombre d'outils afin que prendre l'avion soit plus facile.

Cela comprend :

YYZ Express , un programme de réservation en ligne qui permet aux voyageurs de réserver une place dans la file de sécurité avant leur vol, jusqu'à 72 heures à l'avance. Cet outil permettra aux passagers de raccourcir leur temps d'attente à la sécurité.

un programme de réservation en ligne qui permet aux voyageurs de réserver une place dans la file de sécurité avant leur vol, jusqu'à 72 heures à l'avance. Cet outil permettra aux passagers de raccourcir leur temps d'attente à la sécurité. Mobile Passport Control (contrôle des passeports mobile), une application lancée par le Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis qui permet aux voyageurs de soumettre leurs renseignements par voie numérique pour profiter d'une expérience de départ plus simple de l'aéroport Pearson vers les États-Unis.

(contrôle des passeports mobile), une application lancée par le Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis qui permet aux voyageurs de soumettre leurs renseignements par voie numérique pour profiter d'une expérience de départ plus simple de l'aéroport Pearson vers les États-Unis. Pearson a lancé un tableau de bord des temps d'attente à l'aéroport qui fournit aux voyageurs des renseignements en temps réel avant leur arrivée à l'aéroport.

qui fournit aux voyageurs des renseignements en temps réel avant leur arrivée à l'aéroport. L'aéroport Pearson a également mis en place un tableau de bord pour les périodes achalandées afin que les passagers puissent prévoir s'ils seront à l'aéroport pendant une période occupée.

afin que les passagers puissent prévoir s'ils seront à l'aéroport pendant une période occupée. L'Agence des services frontaliers du Canada continue d'offrir le service de déclaration faite à l'avance, grâce auquel les voyageurs peuvent soumettre leur déclaration de douane et d'immigration jusqu'à 72 heures avant de prendre un vol à destination du Canada , ce qui leur permet d'avoir une expérience frontalière plus rapide et de gagner du temps à l'aéroport Pearson. Et pour ce qui est de l'aéroport Pearson, les passagers qui remplissent la déclaration préalable ont accès à une voie express dans la zone des douanes, ce qui leur fait gagner encore plus de temps.

« L'industrie du transport aérien est pleinement fonctionnelle et la situation s'est beaucoup améliorée depuis l'été, lorsque les voyages ont repris. Notre programme de modernisation avec nos partenaires de l'industrie a permis de mettre au point de nouveaux outils pour les passagers afin qu'ils puissent se préparer pour les vacances, a affirmé Deborah Flint, présidente et chef de la direction, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. Pour la première grande saison des voyages de Noël depuis 2019, nous sommes heureux d'accueillir les passagers et remercions les employés des compagnies aériennes, des organismes gouvernementaux et d'autres partenaires pour leur dévouement envers les passagers pendant cette saison. »

On conseille toujours aux passagers d'arriver trois heures avant un vol international et deux heures avant un vol intérieur.

Avant de se rendre à l'aéroport, les passagers peuvent revoir ce qu'ils peuvent apporter dans leurs bagages de cabine en consultant les conseils de voyage de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. En particulier, à cette période de l'année, il est important de ne pas emballer les cadeaux des Fêtes au moment de passer la sécurité, car tous les colis seront inspectés.

On s'attend à ce que la semaine précédant Noël soit la plus occupée, de même qu'autour du 9 janvier, lorsque les enfants retournent à l'école. Même si l'aéroport sera occupé, on prévoit que le nombre de passagers demeurera inférieur au nombre de voyageurs avant la pandémie.

Pour que les passagers aient le cœur à la fête, l'aéroport Pearson a créé une ambiance festive en décorant et en proposant plusieurs activités dans les aérogares, notamment une salle de cinéma familiale, des chanteurs de cantiques de Noël et une programmation musicale spéciale YYZ Live. Apprenez-en davantage sur les activités des Fêtes dans l'aérogare.

