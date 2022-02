L'œuvre représente un ajout bienvenu à l'aéroport et, comme elle met l'accent sur les liens humains et la diversité, elle cadre bien dans son nouveau foyer, l'aéroport Pearson reliant des personnes aux origines et aux cultures diverses de partout dans le monde. Dans son discours, Mme Flint a souligné l'importance de cette œuvre - et ce qu'elle représente - pour l'aéroport Pearson :

« Je vois beaucoup de points communs entre l'excellente œuvre que Masai a créée avec Mouvement d'humanité et le travail que nous faisons ici à l'aéroport Pearson chaque jour pour aider à connecter le monde, a-t-elle dit. Le plus important de ces points communs est l'accent mis sur les gens. L'aéroport Pearson est peut-être l'un des éléments d'infrastructure les plus importants et les plus vitaux du Canada, mais nous sommes bien plus que du verre et du métal - nous sommes un espace typiquement humain. Cette œuvre nous rappelle ce qui est important, c'est-à-dire, bien sûr, les gens, et la façon dont nous pouvons et devons travailler ensemble pour nous aider les uns les autres en cours de route, quel que soit le chemin que nous empruntons. »

Pour créer l'œuvre Mouvement d'humanité qui a été lancée en 2020, M. Ujiri s'est inspiré de l'héritage de Nelson Mandela, qui s'est battu pour l'égalité et de l'importance de continuer à le faire dans la société d'aujourd'hui. Représentant la paix, l'unité, la jeunesse et la diversité, l'installation artistique utilise la lumière pour créer un effet d'entraînement grâce à ses mots, symbolisant la nécessité de répandre plus d'humanité. La structure d'acier d'une hauteur de 8 pieds et éclairée de l'intérieur est composée de 35 mots qui reflètent ce que l'humanité signifie pour Masai Ujiri. « Je voulais ériger un symbole pour rappeler aux gens que nous devons tous nous voir comme des égaux et toujours faire preuve de respect et de gentillesse, sans parti pris, préjugé et injustice », a déclaré M. Ujiri au sujet de son œuvre unique.

L'œuvre Mouvement d'humanité sera exposée à l'aérogare 1, au niveau des départs, dans l'allée 1 jusqu'au 31 mai 2022. L'œuvre a déjà été exposée à deux endroits, soit au Maple Leaf Square, situé au centre-ville de Toronto, et devant la gare Union.

Pour obtenir des photos de l'événement d'aujourd'hui, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et qui établit un lien vital entre les gens, les entreprises et les marchandises. Pour la quatrième année consécutive, l'aéroport Pearson de Toronto a été nommé le « meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers » par le Conseil international des aéroports, le représentant commercial mondial des aéroports du monde. Le Conseil international des aéroports a également décerné à l'aéroport Pearson de Toronto le prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » en reconnaissance de son programme Aéroport en santé, et l'aéroport a été le premier au Canada à recevoir l'accréditation mondialement reconnue du Conseil international des aéroports dans le domaine de la santé pour ses mesures prises face à la COVID-19.

Pour en savoir plus, visitez la page de l'aéroport Pearson de Toronto sur Twitter (en français et en anglais ), sur Facebook ou sur Instagram .

À propos de Masai Ujiri, vice-président et président, Raptors de Toronto et fondateur, Giants of Africa

Masai Ujiri est le premier et le seul président africain d'une franchise sportive professionnelle en Amérique du Nord - les Raptors de Toronto de la National Basketball Association (NBA). En 2019, Masai a mené les Raptors à leur tout premier championnat de la NBA et au premier championnat de la NBA à avoir été remporté par une équipe à l'extérieur des États-Unis dans l'histoire de la NBA. Masai est né et a grandi au Nigeria. Il avait une passion profonde pour le basketball, mais s'est tourné vers une carrière de cadre lorsque sa carrière de basketteur professionnel s'est terminée hâtivement. En 2003, Masai a fondé l'organisation des Giants of Africa dans le but d'utiliser le basketball comme moyen d'éduquer les jeunes Africains, garçons et filles, et d'enrichir leur vie. En 2020, Masai a lancé le site thatshumanity.org, inspiré par ses expériences et des leçons apprises de leaders comme Nelson Mandela.

SOURCE Greater Toronto Airports Authority

Renseignements: Ligne des médias de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto | [email protected] | 416 776-3709