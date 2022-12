L'aéroport Pearson de Toronto est le premier aéroport en Amérique du Nord à recevoir l'accréditation du Conseil international des aéroports

L'aéroport Pearson est le deuxième à recevoir le titre à l'échelle mondiale

TORONTO, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'aéroport international Pearson de Toronto est devenu le premier aéroport en Amérique du Nord et le deuxième aéroport au monde à recevoir l'accréditation du Conseil international des aéroports (ACI) dans le cadre du Programme d'accréditation pour l'amélioration de l'accessibilité (AEA), le premier programme en son genre consacré à l'accessibilité aux aéroports.

Mise en œuvre de l’accessibilité à l’aéroport Pearson de Toronto (Groupe CNW/Greater Toronto Airports Authority)

Ce programme est conçu pour aider les aéroports à mesurer, à évaluer et à améliorer leur gestion d'accessibilité et leur culture. Il s'agit du seul programme international d'évaluation ou d'accréditation consacré à l'accessibilité des passagers handicapés aux aéroports.

« En tant que plus grand aéroport au Canada, nous ouvrons la voie en offrant un traitement égal, respectueux et professionnel à nos passagers et à nos employés », a déclaré Deborah Flint, présidente et cheffe de la direction de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. « Nous sommes fiers d'être le premier aéroport en Amérique du Nord et le deuxième aéroport au monde à recevoir cette accréditation de l'ACI. Bien que nous soyons fiers de cette reconnaissance, l'ensemble de notre écosystème joue un rôle, et nous défendrons l'accessibilité auprès de nos partenaires et ferons la promotion de l'accessibilité jusqu'à ce qu'il y ait de la joie du début à la fin de l'expérience de voyage de chacun. »

Le programme AEA de l'ACI a été lancé plus tôt cette année et fournit une voie d'amélioration continue pour les aéroports en ce qui concerne l'accessibilité et les passagers handicapés, y compris les personnes ayant une déficience physique et non visuelle.

« À l'aéroport Pearson, l'accessibilité consiste à créer une expérience qui permet à tout le monde de participer pleinement à l'exploration des voyages, ainsi qu'au plaisir de se réunir en famille et entre amis », a déclaré Kurush Minocher, directeur de l'expérience et du développement des passagers à l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. « Nous remercions l'ACI d'avoir reconnu nos efforts, mais surtout nos partenaires en matière d'accessibilité qui ont contribué à rendre cela possible. Je suis vraiment reconnaissant du travail acharné et du dévouement de nos équipes collectives alors que nous nous engageons dans un parcours pour devenir l'aéroport le plus accessible au monde. »

Le programme est fondé sur les pratiques et les recommandations internationales existantes, y compris celles du manuel de l'ACI sur les aéroports et les personnes handicapées, de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) et des concepts de conception universelle.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital tant pour les gens que pour les entreprises et les marchandises. Pendant cinq années consécutives, l'aéroport Pearson de Toronto a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial mondial des aéroports. En reconnaissance de son programme Aéroport en santé, l'aéroport Pearson de Toronto s'est également vu décerner par l'ACI le prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » pour la deuxième année consécutive, en plus d'être le premier aéroport canadien à recevoir l'agrément sanitaire mondial de l'ACI pour sa réponse à la COVID-19.

Pour notre compte Twitter d'entreprise, visitez @PearsonComms. Pour obtenir des mises à jour opérationnelles et des renseignements sur les passagers, visitez @TorontoPearson/@AeroportPearson sur Twitter. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou Instagram .

