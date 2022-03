On prévoit que le 11 mars sera la journée la plus occupée en matière de voyage à l'aéroport Pearson depuis le début de la pandémie de COVID-19

TORONTO, le 9 mars 2022 /CNW/ - Les préparatifs sont bien avancés à l'aéroport Pearson de Toronto en vue de la saison des voyages traditionnellement occupée de la semaine de relâche. La journée la plus occupée de la période devrait être le 11 mars, alors qu'environ 85 000 passagers arriveront à l'aéroport Pearson ou en partiront. Ce sera la journée la plus occupée à l'aéroport depuis le début de la pandémie de COVID-19, il y a deux ans. L'aéroport Pearson tient à ce que les passagers qui voyageront pendant la semaine de relâche sachent ce qu'ils peuvent faire pour rendre leur expérience à l'aéroport aussi harmonieuse que possible, car bon nombre d'entre eux prennent un vol pour la première fois depuis au moins deux ans.

Bien que certaines restrictions concernant les voyages aient été assouplies, l'expérience sera très différente de celle de l'époque prépandémique en raison des nombreuses mesures sanitaires gouvernementales toujours en place. Pour la période du congé de mars, des retards sont donc possibles et des temps d'attente plus longs sont à prévoir. L'aéroport Pearson travaille en étroite collaboration avec les compagnies aériennes et les organismes publics pour améliorer l'efficacité le plus possible; toutefois, les passagers doivent savoir que dans le contexte de la pandémie, toutes les compagnies et tous les organismes publics qui exercent leurs activités à l'aéroport font parfois face à la même pénurie de personnel qui affecte les autres secteurs de services. L'aéroport Pearson demande aux passagers d'user de patience et de faire preuve de gentillesse envers les employés qui s'efforcent d'offrir une expérience sécuritaire et saine à chaque voyageur. Les membres de la communauté aéroportuaire tout entière collaborent afin de veiller à ce que la santé et la sécurité de la clientèle et du personnel demeurent notre priorité commune.

Passagers au départ

Parce que l'expérience de voyage a changé depuis la pandémie, les passagers devraient se présenter à l'aéroport avec encore plus d'avance. En plus des changements apportés aux processus, les évaluations de l'état de santé sont maintenues dans les aéroports canadiens si bien que les passagers peuvent devoir attendre plus longtemps pour l'enregistrement, la sécurité et l'embarquement. On conseille aux gens d'arriver à l'aéroport au moins 90 minutes avant le départ d'un vol intérieur et au moins trois heures avant celui d'un vol international. L'aéroport Pearson propose une vaste gamme d'options pour manger et boire, y compris des comptoirs de mets à emporter ou des restaurants avec service complet aux tables. Les voyageurs peuvent aussi commander à l'avance auprès d'Uber Eats, qui offre des services dans certains restaurants.

Passagers à l'arrivée

En raison des mesures mises en place par le gouvernement pour réduire la propagation de la COVID-19, les passagers en provenance de destinations internationales devront subir des mesures de dépistage et des contrôles sanitaires supplémentaires, ce qui pourrait entraîner des retards. Selon leur situation particulière, ils doivent donc s'attendre à un processus d'arrivée possiblement beaucoup plus long qu'avant la pandémie. Aux douanes, on leur demandera de répondre à d'autres questions sur leur santé. Afin d'accélérer les choses, on conseille aux passagers internationaux d'utiliser la fonction Déclaration de l'ASFC faite à l'avance dans ArriveCAN en ligne, ce qui leur permettra de remplir leur déclaration de douane et d'immigration jusqu'à 72 heures avant de prendre leur vol pour le Canada. Enfin, tous les voyageurs entièrement vaccinés qui sont admissibles à entrer au Canada doivent fournir un résultat valide de test antigénique contre la COVID-19 subi au plus un jour avant le départ prévu de leur vol, ou un résultat à un test de dépistage moléculaire valide effectué dans les 72 heures avant le départ prévu de leur vol.

Conseils aux voyageurs

Le 28 février 2022, le gouvernement du Canada a assoupli les restrictions à la frontière. Pour en savoir plus sur les mesures en vigueur, visitez le site https://www.canada.ca/en/public-health/news/2022/02/government-of-canada-lightens-border-measures-as-part-of-transition-of-the-pandemic-response.html.

a assoupli les restrictions à la frontière. Pour en savoir plus sur les mesures en vigueur, visitez le site https://www.canada.ca/en/public-health/news/2022/02/government-of-canada-lightens-border-measures-as-part-of-transition-of-the-pandemic-response.html. L'accès aux aérogares est limité aux employés de l'aéroport et aux passagers munis d'une carte d'embarquement ou dont l'itinéraire comporte un voyage le jour même. Dans les aérogares, le port du masque est obligatoire pour tout le monde et en tout temps, à quelques exceptions près. Pour assurer la sécurité et la santé des voyageurs, l'aéroport Pearson a adopté une approche graduelle en fonction de l'évolution de la pandémie, ce qui lui a valu de recevoir, pour la deuxième année consécutive, l'accréditation mondialement reconnue du Conseil international des aéroports pour son programme Aéroport en santé. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.torontopearson.com/en/ready-to-travel/measures-in-place-and-travel-requirements.

Pour obtenir un guide complet sur la façon de vous préparer à voyager, visitez notre Centre d'information sur les voyages à l'adresse https://www.torontopearson.com/en/ready-to-travel.

Grâce à la nouvelle fonction Déclaration de l'ASFC faite à l'avance, les voyageurs internationaux dont les vols atterrissent à l'aéroport Pearson de Toronto peuvent maintenant utiliser ArriveCAN en ligne pour préparer leur déclaration de douane et d'immigration avant leur arrivée au Canada . Les voyageurs qui se rendent au Canada doivent continuer d'utiliser ArriveCAN pour la présentation obligatoire de leurs renseignements de voyage et de leurs coordonnées, le plan de quarantaine, les résultats des tests préalables à l'entrée, la preuve de vaccination (le cas échéant) et les autoévaluations des symptômes de la COVID-19.

Des services de dépistage de la COVID-19 sont offerts à l'aéroport Pearson. Effectués par Switch Health, les tests sont accessibles aux passagers qui doivent prendre l'avion et aux membres de la collectivité qui ne voyagent pas, mais qui ont besoin de services de dépistage. Il est possible de réserver un test à partir du portail de réservation de Switch Health en visitant le site switchhealth.ca/healthyairport.

On invite les passagers qui se rendront aux aérogares à l'occasion de la semaine de relâche à se renseigner au sujet des activités qui s'y déroulent afin de se divertir eux-mêmes et de divertir leurs enfants. Pour en savoir plus, visitez le site www.torontopearson.com.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et qui établit un lien vital entre les gens, les entreprises et les marchandises. Pour la quatrième année consécutive, l'aéroport Pearson de Toronto a été nommé le « meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers » par le Conseil international des aéroports, le représentant commercial mondial des aéroports du monde. Le Conseil international des aéroports a également décerné à l'aéroport Pearson de Toronto le prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » en reconnaissance de son programme Aéroport en santé, et l'aéroport a été le premier au Canada à recevoir l'accréditation mondialement reconnue du Conseil international des aéroports dans le domaine de la santé pour ses mesures prises face à la COVID-19.

