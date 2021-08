Avec la réouverture de la frontière pour les déplacements non essentiels par des citoyens et des résidents permanents des États-Unis entièrement vaccinés le 9 août à 0 h 01 HAE, l'aéroport Pearson prévoit que l'intérêt pour le transport aérien augmentera. Bien que l'aéroport travaille en étroite collaboration avec les compagnies aériennes et les organismes gouvernementaux pour trouver toutes les mesures d'efficacité possibles, il faudra peut-être plus de temps pour traverser l'aéroport en raison des vérifications de l'état de santé mises en place par rapport à la COVID-19. L'ensemble de la collectivité aéroportuaire collabore pour veiller à ce que la santé et la sécurité des passagers et des employés demeurent la priorité absolue.

Passagers au départ

Tout comme avant la pandémie, les passagers au départ devraient prévoir beaucoup de temps lorsqu'ils arrivent pour leur vol. Les passagers des vols intérieurs doivent arriver à l'aéroport au moins 90 minutes avant l'heure de leur vol. Les passagers des vols internationaux au départ devraient arriver au moins trois heures à l'avance. Les passagers doivent être prêts à répondre aux questions de leur compagnie aérienne et à leur présenter les documents additionnels qu'on pourrait leur demander. En outre, ils devraient confirmer à l'avance les exigences particulières qui s'appliquent à leur destination auprès de leur compagnie aérienne.

Pour gagner du temps, les passagers peuvent s'enregistrer en ligne de chez eux, puis utiliser un kiosque sans contact pour imprimer leurs étiquettes de bagages.

Passagers à l'arrivée

Les passagers internationaux devraient prévoir au moins trois heures à l'arrivée pour passer le processus mis en place en raison des exigences de contrôle liées à la COVID-19, selon leur situation particulière. Si un vol arrive pendant les heures de pointe, les passagers débarquant de l'avion pourraient être invités à se rendre à un endroit de l'aérogare pour attendre jusqu'à ce que la salle des douanes se libère. Lors de leur passage à la douane, les passagers devront répondre à des questions supplémentaires sur leur santé. Ceux qui arrivent de l'étranger doivent avoir soumis tous les renseignements requis dans ArriveCAN (application ou site Web) avant leur arrivée au Canada, c'est-à-dire les renseignements concernant leur voyage et leur quarantaine ainsi que leurs coordonnées. Les voyageurs entièrement vaccinés doivent également fournir une preuve de vaccination en anglais ou en français. Les voyageurs qui utilisent l'application doivent s'assurer d'avoir la version la plus à jour disponible dans Google Play Store et dans l'App Store pour iPhone.

Enfin, les voyageurs admissibles à entrer au Canada continuent d'être tenus de présenter un résultat de test moléculaire de la COVID-19 valide avant leur arrivée.

Mesures sanitaires en place

Le port d'un masque est obligatoire pour tous les passagers et les employés de l'aéroport dans toutes les zones de l'aérogare.

L'accès aux aérogares est limité aux passagers munis d'une carte d'embarquement ou à ceux dont l'itinéraire comprend un voyage le jour même et aux employés de l'aéroport seulement.

Des mesures de nettoyage améliorées sont en place et nos systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) sont équipés de filtres de haute qualité et de lampes UV pour tuer les pathogènes.

Tous les passagers qui ne sont pas complètement vaccinés doivent faire un test de dépistage à l'aéroport avant de partir. Les voyageurs entièrement vaccinés n'auront pas à se soumettre à un test à leur arrivée à moins d'être choisis au hasard par le gouvernement pour effectuer.

Les services de dépistage de la COVID-19 sont offerts à l'aéroport Pearson de Toronto . Les tests, effectués par Switch Health, sont accessibles aux passagers qui partent et aux membres de la collectivité qui ne voyagent pas, mais qui ont besoin d'avoir accès à des services de dépistage. Les consommateurs et les passagers peuvent réserver des tests sur le portail de réservation de Switch Health : switchhealth.ca/healthyairport

Le gouvernement du Canada reconnaît que, dans certaines zones de l'aéroport, une distanciation physique de deux mètres n'est peut-être pas possible. Dans ces cas, le gouvernement du Canada propose une approche à plusieurs niveaux comportant de multiples mesures de protection, notamment le port d'un masque, l'hygiène des mains, l'étiquette respiratoire et les systèmes de ventilation, conformément aux lignes directrices publiées. Le programme Aéroport en santé de l'aéroport Pearson de Toronto utilise une telle approche à plusieurs niveaux. Pour en savoir plus, consultez le site www.torontopearson.com/healthyairport.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto est l'opérateur de l'Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre les personnes, les entreprises et les marchandises. L'aéroport Pearson de Toronto a été nommé « meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord desservant plus de 40 millions de passagers » pendant quatre années consécutives par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial mondial des aéroports. L'ACI a également décerné à l'aéroport Pearson de Toronto le prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » en reconnaissance de son programme Healthy Airport, et l'aéroport a été le premier au Canada à recevoir l'accréditation mondialement reconnue du Conseil international des aéroports dans le domaine de la santé pour ses mesures prises face à la COVID-19.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les pages de l'aéroport Pearson de Toronto : Twitter ( anglais et français ), Facebook et Instagram .

Pour en savoir plus, veuillez consulter l'Avis aux voyageurs de l'Agence des services frontaliers du Canada : RAPPEL - Le 9 août, de nouvelles mesures de santé publique entreront en vigueur concernant les voyages au Canada.

