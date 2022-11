L'honorable Omar Alghabra, ministre fédéral des Transports, s'est joint à Deborah Flint, présidente et cheffe de la direction de la GTAA, pour une cérémonie d'inauguration de la réouverture officielle de la piste 06 gauche/24 droite.

TORONTO, le 21 nov. 2022 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA), exploitant de l'aéroport international Pearson de Toronto, a annoncé aujourd'hui la réouverture de la piste 06 gauche/24 droite, la deuxième piste la plus achalandée de l'aéroport, après huit mois de travaux de réfection. Le projet est l'un des plus importants de l'histoire de l'aéroport Pearson et il a nécessité une planification et une coordination minutieuses, qui ont commencé il y a plus d'un an et demi, afin d'assurer la sécurité et de réduire au minimum les perturbations pour les passagers et les collectivités avoisinantes.

L'honorable Omar Alghabra, ministre fédéral des Transports, s'est joint à la présidente et cheffe de la direction de la GTAA, Deborah Flint, ainsi qu'aux fonctionnaires élus locaux, aux nombreuses équipes de la GTAA responsables des travaux de réfection, et aux représentants de Dufferin Construction et d'Avia NG pour une cérémonie d'inauguration marquant la réouverture.

« C'est formidable de voir la réouverture de la piste 06 gauche/24 droite après huit mois de réfection, a déclaré le ministre Alghabra. En tant qu'aéroport le plus achalandé au Canada et l'un des plus fréquentés en Amérique du Nord, le retour de cette piste à l'aéroport Pearson permettra aux passagers aériens d'entrer et de sortir en toute sécurité et en douceur de la région du Grand Toronto. Alors que le secteur du transport aérien poursuit sa reprise après la pandémie, des investissements comme celui-ci dans notre infrastructure de transport nous aideront à maintenir le transport aérien canadien dynamique et concurrentiel. »

« Cette piste est plus qu'une merveille d'ingénierie moderne, aussi incroyable soit-elle, a affirmé Mme Flint. Elle ouvre la voie aux 30 prochaines années où YYZ stimulera l'économie canadienne en facilitant le commerce, les investissements étrangers directs, le tourisme et les affaires. » « Cette piste est plus qu'un endroit où les avions atterrissent et décollent; elle est emblématique d'un avenir meilleur, tant pour l'aéroport Pearson de Toronto que pour le Canada, grâce aux connexions mondiales et à l'activité économique qu'elle permet. »

« Je remercie les nombreuses équipes de la GTAA et les partenaires externes qui ont participé à la planification et à la mise en œuvre de ce projet complexe et qui l'ont réalisé en toute sécurité, dans le respect des délais et du budget, a poursuivi Mme Flint. Je remercie tout particulièrement le ministre Alghabra et le gouvernement fédéral pour le financement du Programme d'infrastructures aéroportuaires essentielles accordé à l'aéroport Pearson plus tôt cette année, qui a partiellement financé ce projet. »

Faits saillants sur les travaux de réfection de la piste 06 gauche/24 droite :

Construite dans les années 1960, cette piste de trois kilomètres a dû être entièrement refaite en raison de l'usure de sa sous-structure en béton provoquée par les conditions météorologiques, à l'utilisation et au temps.

Ce projet prolonge la durée de vie de la piste de 30 ans et améliore la sécurité des opérations de l'aéroport Pearson.

Les travaux ont duré huit mois, d'avril à novembre 2022, mais la planification de ce projet, l'un des plus importants de l'histoire de l'aéroport Pearson, a commencé il y a plus d'un an et demi.

La réfection illustre l'engagement de l'aéroport Pearson à l'égard du développement durable :

Le béton de la piste d'origine a été concassé et réutilisé pour la nouvelle piste.



Le remplacement de 1 800 lumières incandescentes par des lumières à DEL dans le cadre de ce projet aidera à réduire l'empreinte carbone de l'aéroport Pearson et à diminuer les coûts d'entretien.



La construction d'une usine à béton sur place a réduit la nécessité de transporter le béton par camion jusqu'au site de réfection et a limité les émissions de gaz à effet de serre.



Deux des trois finisseurs de 12 pieds ( 3,66 m ) qui existent au Canada ont été utilisés pour la réfection, ce qui a contribué à réduire l'échéancier global du projet et les émissions connexes.

Pour obtenir une sélection d'images des travaux de réfection et de la piste terminée, veuillez cliquer ici.

Légendes de l'image :

DSC_2292-Edit : De droite : Deborah Flint, présidente et cheffe de la direction de la GTAA; Pat Neville, vice-président du développement de l'aéroport et services techniques, GTAA; et Craig Bradbrook, directeur de l'exploitation de la GTAA, se tiennent sur la piste 06 gauche/24 droite nouvellement rouverte, la deuxième piste la plus achalandée de l'aéroport Pearson de Toronto.

DSC_2051 : Deborah Flint, présidente et cheffe de la direction, et Pat Neville, vice-président du développement de l'aéroport et services techniques, remercient les équipes de la GTAA et les partenaires externes responsables de la réfection des pistes 06 gauche/24 droite à temps et dans les limites du budget.

DSC_2134 : Les hauts dirigeants de la GTAA, ainsi que les équipes de la GTAA et les représentants de Dufferin Construction et d'Avia NG responsables du programme de réfection de la piste 2022, se sont réunis sur la piste 06 gauche/24 droite pour célébrer le 18 novembre, date d'achèvement du projet.

22 avril 2022-1 : La réfection de la piste 06 gauche/24 droite prolonge la durée de vie de la piste de 30 ans et améliore la sécurité des opérations de l'aéroport Pearson. (Source de la photo : Kevin Prentice)

22 avril 2022-6

2 juin 2022-3 : Bien avant les travaux de réfection, l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a travaillé en étroite collaboration avec NAV CANADA, les compagnies aériennes et de nombreux autres partenaires pour assurer la sécurité et réduire au minimum les répercussions sur les passagers et les collectivités avoisinantes. (Source de la photo : Kevin Prentice)

DSC_6133-Edit

DSC_6158-Edit

DSC_6161-Edit : La piste 06 gauche/24 droite de l'aéroport Pearson de Toronto est l'une des pistes les plus achalandées du Canada. Elle facilite le commerce, les investissements directs étrangers, le tourisme et les affaires. (Source de la photo : Kevin Prentice)

