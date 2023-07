TORONTO, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la présidente et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA), Deborah Flint, a fait le point sur le rendement à la mi-été de l'Aéroport international Toronto Pearson (« aéroport Toronto Pearson »).

Depuis l'été dernier, l'aéroport Pearson de Toronto a amélioré de façon tangible l'expérience des passagers dans l'ensemble de ses opérations, mis en œuvre des innovations numériques et renforcé les niveaux de dotation. Ces progrès ont permis d'offrir des processus d'enregistrement et d'embarquement accélérés, de réduire les temps d'attente et d'améliorer l'infrastructure pour bagages.

L'aéroport Toronto Pearson a récemment été informé qu'il s'est hissé au premier rang dans la catégorie des aéroports de grande taille du Conseil international des aéroports (ACI) pour le deuxième trimestre, une preuve du succès de ces améliorations.

Ces améliorations ont donné des résultats importants comparativement à l'été 2022 :

Ponctualité : L'aéroport Toronto Pearson se situe actuellement au 17 e rang du classement mondial de la ponctualité publié par FlightAware par rapport à la dernière place au plus fort de la reprise de l'industrie. À la même époque l'été dernier, la ponctualité était de 35 %. Au cours des dernières semaines, elle a atteint 74,5 %.





L'aéroport Toronto Pearson se situe actuellement au 17 rang du classement mondial de la ponctualité publié par FlightAware par rapport à la dernière place au plus fort de la reprise de l'industrie. À la même époque l'été dernier, la ponctualité était de 35 %. Au cours des dernières semaines, elle a atteint 74,5 %. Bagages : Les compagnies aériennes gèrent la livraison des bagages, mais l'aéroport Toronto Pearson en a fait une priorité constante pour l'amélioration collective. Le temps d'attente moyen pour tous les bagages arrivant au carrousel du 3 au 9 juillet était de 20 minutes, comparativement à 26 minutes l'an dernier. Au cours de la semaine du 10 au 16 juillet, la disponibilité du service de bagages aux terminaux 1 et 3 était de 99,3 % et de 98,7 %, respectivement.





Les compagnies aériennes gèrent la livraison des bagages, mais l'aéroport Toronto Pearson en a fait une priorité constante pour l'amélioration collective. Le temps d'attente moyen pour tous les bagages arrivant au carrousel du 3 au 9 juillet était de 20 minutes, comparativement à 26 minutes l'an dernier. Au cours de la semaine du 10 au 16 juillet, la disponibilité du service de bagages aux terminaux 1 et 3 était de 99,3 % et de 98,7 %, respectivement. Retenue à la porte d'embarquement : Pendant la semaine du 3 au 9 juillet, il y a eu seulement un vol où des passagers ont dû attendre à bord de l'aéronef à une porte d'embarquement de Toronto Pearson. L'aéronef a été retenu pendant neuf minutes. Cette situation représente une nette amélioration par rapport à l'été dernier, alors que la mise en attente des passagers à la porte d'embarquement était une pratique courante en raison de la congestion aux douanes. La même semaine l'an dernier, il y a eu 34 vols avec un temps de mise en attente moyen de 10 minutes.





Pendant la semaine du 3 au 9 juillet, il y a eu seulement un vol où des passagers ont dû attendre à bord de l'aéronef à une porte d'embarquement de Toronto Pearson. L'aéronef a été retenu pendant neuf minutes. Cette situation représente une nette amélioration par rapport à l'été dernier, alors que la mise en attente des passagers à la porte d'embarquement était une pratique courante en raison de la congestion aux douanes. La même semaine l'an dernier, il y a eu 34 vols avec un temps de mise en attente moyen de 10 minutes. Temps d'attente pour le contrôle de sécurité : Comme les passagers l'ont constaté, les temps d'attente pour le contrôle de sécurité pour les vols intérieurs et internationaux aux aérogares 1 et 3 se sont considérablement améliorés depuis l'été dernier. Les données les plus récentes de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) pour la semaine du 3 au 9 juillet indiquent que 91 % des passagers ont franchi le contrôle de sécurité en moins de 15 minutes.





Comme les passagers l'ont constaté, les temps d'attente pour le contrôle de sécurité pour les vols intérieurs et internationaux aux aérogares 1 et 3 se sont considérablement améliorés depuis l'été dernier. Les données les plus récentes de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) pour la semaine du 3 au 9 juillet indiquent que 91 % des passagers ont franchi le contrôle de sécurité en moins de 15 minutes. Temps d'attente aux douanes : Les temps d'attente pour entrer au Canada aux douanes de l'aéroport Toronto Pearson sont beaucoup plus courts que l'été dernier. À l'heure actuelle, le temps d'attente moyen des passagers aux douanes est de sept minutes.

« Je suis fière du travail exceptionnel dont a fait preuve l'équipe de l'aéroport Toronto Pearson avant la saison estivale, qui a collectivement renforcé la résilience globale de notre écosystème, a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction générale de la GTAA. Notre classement au premier rang du programme de qualité des services aéroportuaires pour la qualité du service à la clientèle au deuxième trimestre en Amérique du Nord reflète les solides assises de l'aéroport Toronto Pearson, même si l'industrie continue de faire face aux défis de la pandémie à l'échelle mondiale. Les améliorations tangibles du rendement de l'aéroport Toronto Pearson vont au-delà de la simple reprise et nous mènent vers un futur aéroport offrant plus de choix et une excellente expérience client. Jour après jour, les employés de l'ensemble de l'écosystème démontrent l'engagement inébranlable de l'aéroport Toronto Pearson à offrir une expérience de transport aérien harmonieuse et agréable. »

Des modifications importantes ont été apportées à l'aéroport Toronto Pearson au cours de la dernière année, grâce à l'engagement de la GTAA d'améliorer l'expérience des passagers. La mise en œuvre efficace du programme YYZ Express et la collaboration fructueuse avec le Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis et l'Agence des services frontaliers du Canada, facilitée par la mise en place d'outils comme l'application Mobile Passport Control et la déclaration faite à l'avance, ont permis d'offrir des expériences de départ et d'arrivée accélérées.

En accordant la priorité aux innovations numériques et technologiques, en apportant des améliorations stratégiques à la dotation et en favorisant une meilleure collaboration avec les organismes gouvernementaux, la GTAA a considérablement amélioré les mesures de rendement de l'aéroport Toronto Pearson et la perception à son égard. Un récent sondage de Pollara a révélé que 75 % des voyageurs qui sont passés par l'aéroport Toronto Pearson au cours de la dernière année sont satisfaits de leur expérience. Ces sentiments positifs sont en partie attribuables à l'utilisation accrue de nouveaux outils numériques à l'aéroport, y compris un tableau de bord des temps d'attente en temps réel, des cartes numériques interactives et YYZ Express.

La GTAA collabore avec les compagnies aériennes et les agences partenaires à mesure que des retards et des annulations intermittents surviennent en raison des conditions météorologiques, des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement et des pénuries de main-d'œuvre. Bien que l'aéroport ne contrôle pas tous les aspects de l'expérience des passagers, il demeure déterminé à travailler avec toutes les parties concernées pour rehausser le transport aérien au Canada.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital tant pour les gens que pour les entreprises et les marchandises. Pendant cinq années consécutives, l'aéroport Toronto Pearson a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord, avec plus de 40 millions de passagers, par le Conseil international des aéroports (ACI), organisme qui représente les aéroports du monde au sein de l'aviation internationale. En reconnaissance de son programme Aéroport en santé, l'aéroport Toronto Pearson s'est également vu décerner par l'ACI le prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » pour la troisième année consécutive, en plus d'être le premier aéroport canadien à recevoir l'agrément sanitaire mondial de l'ACI pour sa réponse à la COVID-19. Pour notre compte Twitter d'entreprise, visitez @PearsonComms. Pour obtenir des mises à jour opérationnelles et des renseignements sur les passagers, visitez @TorontoPearson/@AeroportPearson sur Twitter. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou Instagram.

