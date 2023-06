Cette nouvelle installation contribuera notamment à améliorer l'expérience des passagers et à faciliter l'accès à de nouveaux marchés aux États-Unis

TORONTO, le 30 juin 2023 /CNW/ - PortsToronto, la société propriétaire et exploitante de l'Aéroport Billy Bishop, a confirmé aujourd'hui que cet aéroport situé au centre-ville de Toronto allait accueillir une installation du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (USCBP). Plus tôt ce matin à l'Aéroport Billy Bishop, l'honorable Omar Alghabra, ministre fédéral des Transports, a annoncé que le gouvernement fédéral financera la dépense en capital associée à la mise en place de l'installation de prédédouanement. Cet important financement permettra de réaliser les travaux de construction et d'aménagement nécessaires pour que l'installation en question soit opérationnelle à l'Aéroport Billy Bishop à compter de 2025.

Présentation artistique. (Groupe CNW/PortsToronto)

Il faudra entre 18 et 24 mois pour mener les travaux à terme. Une fois terminée, l'installation offrira aux passagers de l'Aéroport Billy Bishop la possibilité de passer la douane à Toronto plutôt qu'à leur arrivée dans un aéroport des États-Unis. Cette installation de prédédouanement permettra également aux voyageurs d'accéder à de nouveaux marchés aux États-Unis, où certains aéroports de petite taille ne sont pas encore équipés d'une installation de l'USCBP et ne peuvent donc pas accueillir les passagers n'ayant pas fait l'objet d'un précontrôle. À l'heure actuelle, il existe 15 installations de prédédouanement de l'USCBP dans le monde, réparties dans 6 pays - dont le Canada. Huit aéroports canadiens offrent aujourd'hui un service de prédédouanement - l'Aéroport Billy Bishop sera le neuvième à proposer un tel service.

L'Aéroport Billy Bishop est un lieu d'interconnexion pratique et précieux entre le centre-ville de Toronto et les marchés régionaux et centraux des États-Unis. L'établissement d'un système de prédédouanement encouragera les échanges bilatéraux, rendra plus pratiques les déplacements des voyageurs d'affaires et d'agrément, et renforcera la sécurité nationale. En outre, la nouvelle installation fera appel à des technologies de dernière génération, notamment à la reconnaissance faciale pour accroître l'efficacité du processus que doivent suivre les voyageurs.

À l'occasion de son annonce d'aujourd'hui, le ministre Alghabra a confirmé que le gouvernement fédéral versera jusqu'à 30 millions de dollars en mise de fonds pour financer la planification, la conception et la construction de l'installation de prédédouanement à l'Aéroport Billy Bishop. Cette contribution aidera PortsToronto et ses partenaires à livrer cette installation dans les délais prévus, et à faire en sorte qu'elle soit opérationnelle dès 2025. Précisons que ces fonds ne serviront pas à financer les coûts d'utilisation de l'installation de prédédouanement.

L'Aéroport Billy Bishop est le neuvième aéroport le plus achalandé au Canada, et le cinquième aéroport le plus achalandé parmi les aéroports canadiens qui desservent des marchés aux États-Unis. Chaque année, il accueille généralement près de 450 000 voyageurs arrivant de ce pays voisin.

Citations

L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports

« L'investissement dans l'aménagement d'une installation de prédédouanement pour les États-Unis à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto permettra d'élargir l'éventail des possibilités offertes aux voyageurs de la région du Grand Toronto qui prennent l'avion pour les États-Unis, et contribuera à réduire l'encombrement des aéroports. Le lancement d'un projet d'investissement dans une telle installation est une excellente nouvelle pour l'aéroport comme pour la population canadienne! »

RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto, la société qui possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop

« Cela fait presque 10 ans que PortsToronto et ses partenaires, notamment Nieuport Aviation et Porter Airlines, œuvrent à la création d'une zone de prédédouanement dans le but d'améliorer encore l'expérience des passagers. Le prédédouanement offrira en effet la possibilité de passer la douane dans notre pays au moyen de technologies de dernière génération conçues pour rendre le processus rapide et pratique, a déclaré RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto. Le système de prédédouanement permettra également d'accéder à davantage de marchés aux États-Unis, ce qui contribuera à développer la connectivité, les échanges bilatéraux et le tourisme entre Toronto et l'Est des États-Unis. Cela aura un impact économique considérable sur la ville, notamment sur son PIB, ses possibilités de création d'emplois et sa capacité à attirer les talents et les investisseurs. Nous sommes extrêmement heureux et fiers de pouvoir confirmer l'arrivée d'une installation de prédédouanement à l'aéroport, et nous nous réjouissons à la perspective d'entamer rapidement les travaux en collaboration avec nos partenaires de façon à ce que cette installation puisse ouvrir en 2025. »

Neil Pakey, chef de la direction de Nieuport Aviation, la société qui possède et exploite l'aérogare

« La mise en place d'un système de prédédouanement à l'Aéroport Billy Bishop aidera grandement à répondre aux attentes des passagers en matière de commodité et de fluidité, s'est réjoui Neil Pakey, chef de la direction de Nieuport Aviation. YTZ dessert actuellement quatre destinations aux États-Unis; or, une fois que l'installation de prédédouanement sera opérationnelle, ce nombre pourrait passer à 15, et même grimper encore plus haut. Que ce soit entre la rue Bay et Wall Street, ou encore entre Yorkville et Soho, la mise en place d'un service de prédédouanement pour les États-Unis à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ) contribuera à renforcer les liens d'affaires noués avec notre plus grand partenaire commercial. Cela aura également pour effet de stimuler l'économie touristique de Toronto, qui attirera plus facilement les visiteurs intéressés par les divers congrès, expositions, établissements hôteliers et activités nocturnes de la ville. Cela dit, faire de Toronto un lieu d'interconnexion reliant l'Ontario et l'Est du Canada à des marchés clés aux États-Unis n'est que l'un des nombreux avantages attendus. Nos recherches montrent que la mise en place d'un système de prédédouanement à l'Aéroport Billy Bishop devrait générer 4,8 milliards de dollars de retombées économiques, entraîner la création de 32 400 nouveaux emplois, et permettre aux passagers d'économiser un temps précieux dont la valeur monétaire est estimée à 28 millions de dollars. »

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ)

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des possibilités de correspondance pour plus de 80 destinations grâce au réseau de ses compagnies aériennes, l'Aéroport Billy Bishop est un important point d'accès international et un moteur essentiel de l'économie de Toronto. Il génère en effet plus de 470 millions de dollars en produit intérieur brut chaque année et contribue au maintien de 4 740 emplois, dont 2 080 sont directement associés aux opérations aéroportuaires, et facilite les soins de santé pour les Ontariens en fournissant une base pour les services d'évacuation médicale reliés aux hôpitaux locaux. L'Aéroport Billy Bishop est réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, mais aussi pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter toute une série de prix attribués en fonction de l'avis des passagers. En mettant l'accent sur des opérations plus propres, plus écologiques et plus silencieuses, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto a effectué d'importantes améliorations au cours de la dernière année pour atteindre ses objectifs de durabilité qui sont déclarés chaque année. L'aéroport Billy Bishop est détenu et exploité par PortsToronto.

À propos de PortsToronto

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le terminal maritime 52, qui propose aux entreprises des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs au Port de Toronto. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

