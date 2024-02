Fruit d'un partenariat entre l'éducatrice en art Nadine Williams et des élèves de la Waterfront School du Conseil scolaire du district de Toronto, The Fabric of Our Being célèbre le Mois de l'histoire des Noirs et la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine.

TORONTO, le 22 févr. 2024 /CNW/ - C'est avec fierté que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto a inauguré aujourd'hui l'installation artistique textile The Fabric of Our Being (que l'on pourrait traduire par « Le tissu de notre être »), installation qui vise à faire connaître et à célébrer la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine (2014 à 2024), une initiative des Nations Unies. Le gouvernement du Canada a officiellement reconnu cette décennie en 2018, et a récemment annoncé sa décision de la prolonger jusqu'en 2028. The Fabric of Our Being est le fruit de l'imagination de la poétesse, auteure et éducatrice en art Nadine Williams et de son collectif, et met en valeur des créations d'élèves de la Waterfront School du Conseil scolaire du district de Toronto (TDSB).

Fruit d’un partenariat entre l’éducatrice en art Nadine Williams et des élèves de la Waterfront School du Conseil scolaire du district de Toronto, The Fabric of Our Being célèbre le Mois de l’histoire des Noirs et la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine. (Groupe CNW/PortsToronto)

Ce projet mêle art et poésie pour raconter des histoires et célébrer l'histoire des Noirs. Entre sa bordure formée de tissus représentant de nombreuses nations africaines et son centre occupé par la forme du continent africain, la courtepointe confectionnée présente 30 « vignettes » conçues par des élèves de 4e année de la Waterfront School du TDSB. Dans le cadre du processus de création, les élèves devaient choisir l'une des quatre pistes de réflexion suivantes et s'en inspirer pour concevoir les vignettes : 1) une personnalité canadienne noire remarquable; 2) Reconnaissance, justice et développement (thème de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine proclamée par les Nations Unies); 3) Langue maternelle; ou 4) le poème de Nadine Williams « The Fabric of Our Being », qui a inspiré le projet.

La courtepointe trône désormais fièrement dans l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, et permet d'admirer les créations des élèves de la Waterfront School du TDSB, qui ont notamment choisi de représenter de célèbres Canadien.ne.s noir.e.s comme Jean Augustine, Viola Desmond et P.K. Subban. D'autres vignettes évoquent les thèmes de la diversité, de la justice, de la résilience et de l'identité multiculturelle du Canada. Cliquez ici pour en savoir plus.

Citations

« J'ai été littéralement transportée de joie et de reconnaissance en apprenant que la Waterfront School acceptait de participer et que PortsToronto et Nieuport Aviation allaient embarquer dans l'aventure et contribuer au fin pilotage de cet important projet. Cette collaboration renforce ma détermination à poursuivre le voyage vers de nouveaux sommets, d'autant plus maintenant que nous avons obtenu une prolongation de quatre ans. Ce partenariat illustre parfaitement le thème choisi par le gouvernement fédéral pour le Mois de l'histoire des Noirs de cette année : 'L'excellence des personnes noires : un patrimoine à célébrer; un avenir à construire'. L'Aéroport Billy Bishop de Toronto est le premier aéroport à accueillir l'une de mes installations, et j'espère que bien d'autres suivront. »

- Nadine Williams, poétesse, auteure et éducatrice en art, fondatrice de la Nadine Williams Pen Foundation et initiatrice du projet The Fabric Of Our Being.

« Vecteur du dynamisme du secteur riverain torontois, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto s'efforce d'être le reflet de sa communauté et de mettre en avant les histoires qui comptent pour la population que nous servons. Nous sommes fiers d'aider Nadine Williams à mettre en lumière l'histoire des Canadiens noirs, et cela a d'autant plus de sens que nous le faisons en partenariat avec nos voisins, les élèves et enseignants de la Waterfront School du TDSB. »

- RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto - la société qui possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop

« Nous espérons que nos visiteurs et invités apprécieront cette œuvre d'art autant que nous. Nadine Williams et nos élèves locaux de l'école Waterfront ont fait un excellent travail en capturant le travail inspirant d'éminents Canadiens noirs. Nous avons été honorés lorsqu'on nous a demandé de présenter ce travail dans notre terminal et de contribuer à rendre hommage aux artistes et aux histoires, améliorant ainsi l'expérience client à l'aéroport. »

- Neil Pakey, président et chef de la direction de Nieuport Aviation - la société qui possède et exploite l'aérogare passagers de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto

« Les élèves de la Waterfront School sont très heureux d'avoir eu l'occasion d'en apprendre davantage sur les personnes d'ascendance africaine qui vivent au Canada, et de réaliser les illustrations destinées à être intégrées à la courtepointe s'inspirant du travail de l'artiste Nadine Williams. Ils sont ravis d'avoir participé à la confection de la courtepointe exposée à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto pour célébrer cette Décennie internationale. »

- Dolora Harvey, directrice de la Waterfront School du TDSB

À propos de Nadine Williams

Canadienne d'origine jamaïcaine, Nadine Williams est née dans la paroisse de St. Mary et vit aujourd'hui en Ontario. Elle a publié 3 recueils de poésie, 2 livres pour enfants et plus de 15 textes littéraires pour le Mois de l'histoire des Noirs. Ces créations sont des incontournables dans les programmes scolaires de plusieurs écoles canadiennes lorsqu'il s'agit de célébrer l'histoire des Noirs. Nadine Williams intervient régulièrement dans des écoles partout au Canada, y compris dans des universités locales. Elle a été l'éminente conférencière invitée du prestigieux African Writers Club à l'Université de Vienne en mai 2019, et il arrive souvent que le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration lui demande de venir lire des poèmes, chanter l'hymne national et souhaiter la bienvenue à de nouveaux Canadiens dans le cadre de cérémonies de remise des certificats de citoyenneté. Elle a présenté des chefs d'État, tels que Mme Michelle Obama, a conseillé les dirigeants fédéraux et provinciaux et est la promotrice de plusieurs désignations fédérales historiques noires au Canada. Elle a reçu le prix 2012 du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration pour service bénévole ainsi que le prix Deeds Speak 2014 du service de police de la région de York, a vu son importante contribution à l'histoire des Noirs au Canada soulignée par le Parlement en 2019, a été désignée en 2022 comme l'une des 100 Canadiennes noires accomplies (100ABC), et s'est vu décerner de nombreux certificats - dont trois au cours des derniers mois de l'année 2023 - par tous les paliers de gouvernement.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ)

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des possibilités de correspondance pour plus de 80 destinations internationales grâce au réseau de ses compagnies aériennes, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est un important portail ouvert sur le monde et offrira dès 2025 un service de prédédouanement pour les États-Unis. Moteur essentiel de l'économie de Toronto, il génère au total plus de 2,1 milliards de dollars de production économique et contribue au maintien de 4 450 emplois, dont 2 080 sont directement associés à ses activités. Cela fait 85 ans que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto sert sa communauté depuis son remarquable site dans le secteur riverain torontois, où il facilite l'accès de la population ontarienne aux soins de santé en servant de base à des services d'évacuation médicale travaillant avec les hôpitaux de la région. Déterminé à concrétiser sa vision d'avenir en adoptant un mode de fonctionnement plus propre, plus écologique et plus silencieux, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est déjà réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, ainsi que pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter une multitude de prix d'excellence environnementale et de prix attribués en fonction de l'avis des passagers. L'Aéroport Billy Bishop de Toronto est exploité par PortsToronto, qui en est propriétaire.

À propos de PortsToronto

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli près de 2,8 millions de passagers en 2019; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le terminal maritime 52, qui propose aux entreprises des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables, et a investi depuis 2009 plus de 14 millions de dollars dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux communautés installées le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

À propos de Nieuport Aviation

Nieuport Aviation possède et exploite l'aérogare passagers de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto. Appuyée par des fonds de pension canadiens et internationaux, et forte d'une solide expertise internationale dans le domaine de la gestion d'opérations d'aviation, cette société s'engage à offrir un service de classe mondiale aux millions d'usagers de l'aéroport. En plus de gérer l'aérogare passagers, Nieuport Aviation propose un service de navette gratuit entre l'aéroport et le centre-ville de Toronto, et contribue ainsi au bon déroulement des voyages. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse suivante : https://www.nieuport.com/fr/nieuport-aviation. Depuis qu'elle a fait l'acquisition de l'aérogare, Nieuport a investi 60 millions de dollars dans des travaux de modernisation, ce qui lui a notamment permis d'ouvrir récemment le salon d'affaires Aspire dédié aux passagers des vols intérieurs. En outre, Nieuport investit actuellement dans l'aménagement d'une installation de prédédouanement pour les États-Unis, qui devrait être mise en service en 2025.

SOURCE PortsToronto

Renseignements: Aux médias : Jessica Pellerin, Gestionnaire, Relations avec les médias et relations publiques, PortsToronto, Tél. cell. : (647) 298-0585, Adresse courriel : [email protected]