L'Aéroport Billy Bishop de Toronto annonce le lancement du programme Voyagez en toute sécurité

Le programme Voyagez en toute sécurité est un programme opérationnel doublé d'une campagne de sensibilisation, conçu pour aider les passagers, le personnel et les partenaires de l'Aéroport Billy Bishop à passer par l'aéroport sans danger et en toute confiance.

TORONTO, le 31 août 2020 /CNW/ - L'Aéroport Billy Bishop de Toronto a annoncé aujourd'hui le lancement de son programme Voyagez en toute sécurité, une initiative globale dans le cadre de laquelle des mesures opérationnelles et des protocoles de sécurité ont été mis en place pour permettre à ses passagers, aux membres de son personnel et à ses partenaires d'évoluer dans un environnement sûr et salubre à l'aéroport.

L'Aéroport Billy Bishop a réagi à l'émergence de la COVID-19 en mettant en œuvre un programme de santé et de sécurité complet cadrant avec les conseils des experts et les nouvelles pratiques exemplaires de l'industrie. Guidé par des organismes provinciaux et fédéraux comme Transports Canada et l'Agence de la santé publique du Canada, l'Aéroport Billy Bishop a travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires afin de mettre en place un certain nombre d'améliorations, de procédures et de nouvelles infrastructures, dans le but d'offrir un environnement sécuritaire et sain à ses passagers, à son personnel et à ses partenaires.

En mars 2020, la pandémie mondiale de COVID-19 a amené les compagnies aériennes Porter Airlines et Air Canada à suspendre temporairement leur service commercial au départ de l'Aéroport Billy Bishop. Le programme Voyagez en toute sécurité est désormais lancé, et sera en place lorsque les transporteurs aériens reprendront leurs activités cet automne.

« L'extraordinaire impact de cette crise a exigé une réaction extraordinaire de la part de l'industrie aéronautique, car il fallait s'assurer que les passagers puissent à nouveau voyager en toute confiance. Le programme Voyagez en toute sécurité symbolise notre volonté d'offrir une expérience sécuritaire à nos passagers et aux personnes qui travaillent à l'aéroport, a expliqué Gene Cabral, vice-président directeur de PortsToronto et de l'Aéroport Billy Bishop. L'Aéroport Billy Bishop est unique à bien des égards : citons notamment son caractère insulaire, sa proximité avec le centre-ville de Toronto, la beauté de son approche hors du commun, ou encore l'expérience de voyage primée qu'il propose. Ce qui est également sans précédent, c'est le fait que cette crise et la suspension temporaire connexe du service des compagnies aériennes commerciales à l'Aéroport Billy Bishop ont donné à notre équipe le temps de prendre du recul, d'observer la situation et de faire les choses correctement. Nous sommes impatients de pouvoir à nouveau accueillir nos passagers et de leur proposer une version améliorée de l'expérience Aéroport Billy Bishop à laquelle ils sont déjà habitués et attachés. »

Le programme Voyagez en toute sécurité viendra compléter les programmes mis en place par les compagnies aériennes résidentes que sont Porter Airlines et Air Canada. Il fait appel à la participation de tous les partenaires de l'aéroport, notamment de Nieuport Aviation (propriétaire/exploitant de l'aérogare) et de Stolport (stationnement), mais aussi d'organismes gouvernementaux comme l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (contrôle et sécurité) et l'Agence des services frontaliers du Canada (protection à la frontière).

Cliquez ici pour visionner une vidéo présentant l'expérience des voyageurs depuis le trottoir jusqu'à la porte d'embarquement.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le programme Voyagez en toute sécurité de l'aéroport YTZ.

Vous transitez par l'aéroport YTZ prochainement? Cliquez ici pour connaître les dispositions à prendre afin de voyager sans danger.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (https://www.billybishopairport.com/accueil).

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des correspondances pour plus de 80 destinations internationales par l'entremise de ses réseaux de lignes aériennes, l'Aéroport Billy Bishop est un important point d'accès international et un moteur essentiel de l'économie de Toronto. Il génère en effet plus de 470 millions de dollars en produit intérieur brut (PIB) et contribue au maintien de 4 740 emplois, dont 2 080 sont directement associés aux opérations aéroportuaires. L'Aéroport Billy Bishop est reconnu pour offrir une expérience de voyage, une efficacité et un service à la clientèle uniques. Il a remporté plusieurs prix déterminés par les passagers et a notamment été nommé l'un des meilleurs aéroports du monde et d'Amérique du Nord à la fois par le Conseil international des aéroports (ACI), qui lui a décerné le prix de la qualité des services aux aéroports, et par Skytrax lors de la remise des World Airport Awards. L'aéroport a également été nommé quatrième meilleur aéroport international par Condé Nast Traveler, et a pour la cinquième année consécutive été désigné par Private Fly comme l'un des 10 aéroports offrant les plus belles approches au monde.

À propos de PortsToronto (https://www.portstoronto.com)

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli 2,8 millions de passagers en 2019; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le terminal maritime 52, qui propose aux entreprises des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à soutenir des collectivités fortes, saines et viables et a investi plus de 12 millions de dollars depuis 2009 dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux collectivités le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

SOURCE PortsToronto

Renseignements: Renseignements aux médias : Service des communications de PortsToronto, Téléphone : (647) 298-0585, Adresse courriel : [email protected]