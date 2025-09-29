MONTRÉAL, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Selon le nouveau rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) parrainé par Payworks et Sage, 92 % des PME canadiennes utilisent les technologies numériques, mais à peine 10 % les intègrent à l'ensemble de leurs activités. Les PME disposent donc d'un énorme potentiel à exploiter pour stimuler leur productivité et leur croissance.

Comme la productivité du travail au Canada n'a augmenté que de 3 % entre 2015 et 2025, contre 18 % aux États-Unis, ce rapport souligne le rôle croissant que la technologie numérique pourrait jouer dans l'économie canadienne.

Plus de 55 % des PME voient un rendement de leurs investissements dans les 2 ans suivant l'adoption du numérique, avec des gains de productivité moyens de 29 % au cours de la première année. Pour chaque dollar dépensé, les rendements financiers atteignent 1,60 $ en moyenne. Les leaders du numérique (entreprises qui ont intégré des outils numériques dans toutes leurs fonctions de base) enregistrent un rendement de 2,40 $ pour chaque dollar investi, soit 1,7 fois plus que les entreprises qui commencent leur transformation numérique.

« La transformation numérique est bien plus qu'une expression au goût du jour. C'est un facteur déterminant dans la réussite des PME. Loin de constituer une panacée, les outils numériques peuvent néanmoins faciliter la création de contenu, accélérer l'exécution de projets et automatiser des tâches répétitives. Cela permet aux entrepreneurs de consacrer plus de temps à leurs clients, à la stratégie ou au marketing personnalisé », explique Alchad Alegbeh, analyste de la recherche à la FCEI et coauteur du rapport.

Alors qu'au cours des 3 dernières années, les entreprises ont investi principalement dans la comptabilité, la cybersécurité et les TI, les tendances reflètent la confiance croissante dans le potentiel de l'IA pour améliorer la productivité. Près de 23 % des PME ont investi dans des outils d'IA générative au cours des 3 dernières années, et 25 % prévoient le faire au cours des 3 prochaines années. L'intérêt pour les logiciels d'analyse propulsés par l'IA progresse également : la part des PME prévoyant y investir devrait plus que doubler, passant de 7 % à 16 %.

Selon les données de la FCEI, les PME qui utilisent l'IA générative économisent chaque jour 2 heures pour chaque heure réellement consacrée au travail avec ces outils, doublant ainsi leur temps et leur permettant de se consacrer à d'autres tâches essentielles. À elle seule, l'IA générative peut faire gagner aux PME plus d'une heure par jour (1,08 heure) en moyenne. Réinvestir la moitié de ce temps dans un travail productif pourrait générer une augmentation annuelle de 12,8 G$ du PIB du Canada. Cependant, les PME sont souvent confrontées à d'importants obstacles à l'adoption des technologies numériques, y compris des budgets limités et un manque de temps ou de compétences numériques.

« Bien qu'il y ait un intérêt croissant pour l'adoption de l'IA et des technologies en général, les PME n'en sont qu'au début de leur transformation numérique. La prochaine étape consistera à approfondir leur intégration de ces outils, ce qui représente une occasion unique pour l'économie canadienne », conclut M. Alegbeh.

Alors qu'Ottawa a lancé des consultations publiques sur sa stratégie en matière d'IA afin d'accélérer les progrès et de dégager des gains de productivité plus importants, la FCEI recommande ce qui suit :

Accroître la sensibilisation des PME aux programmes et aux incitatifs gouvernementaux qui favorisent l'adoption des technologies numériques et de l'IA.

Mettre en place des incitatifs fiscaux, comme des crédits d'impôt à l'investissement, des déductions pour amortissement accéléré ou le retour de la passation en charges immédiate, ce qui permettrait aux petites entreprises de déduire jusqu'à 1 million de dollars de dépenses d'immobilisations liées aux investissements numériques.

Accorder un allégement fiscal (p. ex. des réductions d'impôt sur les sociétés et sur la masse salariale) afin de donner aux PME la marge financière nécessaire pour investir dans les technologies et la formation.

Offrir des conseils accessibles pour aider les PME à comprendre comment l'IA et d'autres technologies numériques peuvent soutenir leurs objectifs commerciaux, au moyen de ressources simplifiées, d'exemples de réussite et de cas propres au secteur.

Consultez notre rapport : Transformation numérique : Comment les PME canadiennes exploitent l'IA et les technologies pour stimuler leur croissance et leur productivité .

À propos de Payworks

D'une entreprise à une autre, d'une personne à une autre. Payworks est le plus grand fournisseur détenu et exploité à 100 % par des Canadiens dans le domaine des solutions en matière de gestion de la main-d'œuvre. Nous proposons des solutions de gestion de la paie, des RH, du temps et des absences et d'analytique, ainsi qu'une assistance spécialisée aux entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs dans l'ensemble du pays. Nous sommes fiers de figurer parmi les sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2012 et d'avoir été nommés à trois reprises comme l'un des meilleurs employeurs de petite et moyenne taille au Canada. Laissez-nous vous montrer en quoi nous sommes différents : visitez payworks.ca pour en savoir davantage.

À propos de Sage

L'objectif de Sage vise à éliminer les obstacles, afin que tout le monde puisse prospérer, à commencer par les millions de petites et moyennes entreprises que nous servons, de même que nos partenaires et comptables. De plus, les clients font confiance à notre logiciel de gestion financière, RH et Paie pour faciliter l'exécution de leurs tâches et générer des revenus. En numérisant les processus d'affaires et les relations avec les clients, fournisseurs, employés, banques et gouvernements, notre réseau numérique se connecte facilement aux PME, et supprime ainsi les différends et fournit des informations financières pertinentes. L'élimination des obstacles nous permet d'utiliser notre technologie, notre expérience et de consacrer notre temps à lutter contre les inégalités numériques, les inégalités économiques et les changements climatiques. Visitez www.sage.com/fr-ca/ pour en savoir plus.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]