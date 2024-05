L'adoption de la modernisation de la construction est une excellente nouvelle, selon la FCEI

MONTRÉAL, le 23 mai 2024 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) se réjouit de l'adoption du projet de loi 51, Loi visant à moderniser l'industrie de la construction. Elle pense que cette réforme offrira une plus grande mobilité de la main-d'œuvre et une meilleure polyvalence des métiers, ce qui améliorera la productivité de ce secteur économique névralgique pour le Québec.

Les propriétaires de PME québécoises appuyaient massivement le gouvernement du Québec pour qu'il réalise une réforme de l'industrie de la construction. Ils étaient 83 % à estimer que sa modernisation est nécessaire pour l'ensemble de l'économie du Québec lors d'un récent sondage. De plus, la majorité d'entre eux affirmaient que l'environnement administratif et réglementaire du secteur de la construction a un impact négatif sur leur entreprise.

« L'adoption de ce projet de loi 51 est une très bonne nouvelle et arrive au bon moment. Avec la pénurie de main-d'œuvre, la demande en création de logements et les nombreux projets à venir comme ceux d'Hydro-Québec, il était absolument nécessaire de procéder à un dépoussiérage de ce secteur. Cette réforme est une belle démonstration de leadership politique, d'équilibre et d'adoption de changements porteurs pour la société québécoise », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

La FCEI continuera à être active sur les dossiers du secteur de la construction et elle compter travailler avec le gouvernement pour s'assurer que les mesures appliquées soient conformes aux besoins des PME

Méthodologie

Sondage FCEI sur l'industrie de la construction au Québec, réalisé du 22 février au 11 avril 2024. Résultats basés sur les réponses de 716 propriétaires de PME et issus de tous les secteurs et de toutes les régions du Québec. À titre de comparaison, un échantillon probabiliste avec le même nombre de répondants aurait une marge d'erreur de +/- 3,7 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions et 21 000 au Québec. Elle a près de 2 000 entrepreneurs québécois membres qui oeuvrent dans le secteur de la construction. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

