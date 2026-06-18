L'adoption de l'IA par la haute direction des entreprises progresse, mais leurs ambitions dépassent leur état de préparation

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L'étude mondiale de CGI révèle que les progrès en IA dépendent de l'expansion du bassin de talents et de la capacité d'exécution

MONTRÉAL, le 18 juin 2026 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a publié aujourd'hui les conclusions de son étude annuelle mondiale exclusive fondée sur des entretiens réalisés auprès de plus de 1 800 leaders des fonctions d'affaires et technologiques, dont la majorité est issue de la haute direction. La recherche de cette année met en lumière une évolution évidente vers l'ingénierie et la refonte numériques afin d'accélérer l'adoption de l'IA à grande échelle et de générer des résultats d'affaires. Les constats de CGI font ressortir trois tendances clés qui façonnent les stratégies commerciales et technologiques des organisations privées et gouvernementales.

L'impératif stratégique : bâtir des organisations adaptatives et résilientes L'accélération des technologies et de la transformation numérique demeure la macrotendance la plus importante, citée par 70 % des hauts dirigeants. La tendance qui connaît la plus forte progression demeure les bouleversements de l'ordre économique mondial et la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement, alors que la complexité géopolitique en hausse exerce une pression accrue sur les organisations pour qu'elles s'adaptent. En parallèle, 52 % des hauts dirigeants accordent la priorité à la souveraineté des données et aux stratégies infonuagiques locales, alors que seulement 25 % considèrent leur modèle opérationnel comme hautement agile, ce qui renforce la nécessité de gagner en adaptabilité et en résilience.

L'accélération des technologies et de la transformation numérique demeure la macrotendance la plus importante, citée par 70 % des hauts dirigeants. La tendance qui connaît la plus forte progression demeure les bouleversements de l'ordre économique mondial et la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement, alors que la complexité géopolitique en hausse exerce une pression accrue sur les organisations pour qu'elles s'adaptent. En parallèle, 52 % des hauts dirigeants accordent la priorité à la souveraineté des données et aux stratégies infonuagiques locales, alors que seulement 25 % considèrent leur modèle opérationnel comme hautement agile, ce qui renforce la nécessité de gagner en adaptabilité et en résilience. L'ambition et l'adoption de l'IA dépassent l'état de préparation des organisations. La mise en œuvre de l'IA générative a augmenté de 30 % au cours des deux dernières années, alors que 62 % des organisations appliquent maintenant l'IA aux processus d'affaires et opérationnels clés. Cependant, l'état de préparation des entreprises continue d'accuser un retard par rapport à l'adoption, ce qui confirme que la réingénierie numérique des systèmes fondamentaux, des données et des modèles opérationnels est essentielle pour déployer l'IA à grande échelle et générer une valeur mesurable. Bien que 40 % des hauts dirigeants aient une stratégie en matière d'IA à l'échelle de l'entreprise, seulement 20 % l'étendent à l'ensemble de leur écosystème. De plus, seuls 51 % quantifient les résultats de leur adoption de l'IA.

La mise en œuvre de l'IA générative a augmenté de 30 % au cours des deux dernières années, alors que 62 % des organisations appliquent maintenant l'IA aux processus d'affaires et opérationnels clés. Cependant, l'état de préparation des entreprises continue d'accuser un retard par rapport à l'adoption, ce qui confirme que la réingénierie numérique des systèmes fondamentaux, des données et des modèles opérationnels est essentielle pour déployer l'IA à grande échelle et générer une valeur mesurable. Bien que 40 % des hauts dirigeants aient une stratégie en matière d'IA à l'échelle de l'entreprise, seulement 20 % l'étendent à l'ensemble de leur écosystème. De plus, seuls 51 % quantifient les résultats de leur adoption de l'IA. Les progrès dépendent de l'expansion du bassin de talents et de la capacité d'exécution. La pression liée aux coûts demeure l'aspect qui nuit le plus aux organisations, alors que 45 % des hauts dirigeants répondent que les systèmes existants font grandement obstacle à leurs stratégies de données et d'IA. Près de 70 % d'entre eux mentionnent avoir de la difficulté à recruter des talents en TI et 52 % indiquent que la pénurie de talents a une incidence directe sur les programmes et l'exécution. Par conséquent, les hauts dirigeants se tournent de plus en plus vers des modèles de services en mode délégué stratégiques et ciblés afin de renforcer leur capacité de réalisation et de soutenir une transformation à grande échelle fondée sur l'IA.

« Les hauts dirigeants doivent composer avec un environnement défini par une complexité grandissante, que ce soit des pressions réglementaires ou des systèmes fragmentés, tout en atteignant leurs objectifs mesurables. Nos perspectives La voix de nos clients 2026 montrent une évolution évidente vers les projets d'ingénierie et de réingénierie numérique, alors que les organisations développent de nouvelles capacités et modernisent leurs environnements existants afin de déployer l'IA à grande échelle et d'obtenir des résultats de leur transformation numérique, a expliqué Tim Hurlebaus, président et chef de la direction de CGI. Alors que nous célébrons 50 ans d'innovation et de collaboration avec nos clients, nous continuons de bâtir l'avenir, ensemble. Nous sommes idéalement positionnés pour soutenir cette ambition à titre de partenaire de confiance offrant une gamme complète de services qui allie expertise sectorielle approfondie, proximité avec nos clients et approche éprouvée pour générer un rendement du capital investi grâce à l'IA. »

Les clients privilégient de plus en plus un nombre restreint de partenaires de confiance en mesure de combiner le conseil en management, l'intégration de systèmes et la réingénierie numérique pour obtenir des résultats concrets à l'échelle de l'entreprise. Les constats confirment que, sans fondations modernisées, l'intelligence artificielle risque d'amplifier la complexité lorsqu'elle est appliquée à des données fragmentées, à des systèmes existants et à des modèles opérationnels dépassés, plutôt que de générer de la valeur mesurable. Cette priorité entraîne aussi une plus grande demande pour des services en mode délégué ciblés et des services-conseils qui aident les organisations à mieux harmoniser les technologies, les talents et les processus afin d'obtenir des résultats d'affaires mesurables.

« À mesure que l'adoption de l'IA s'accélère, la priorité est désormais de produire des résultats et de créer de la valeur, a déclaré Dave Henderson, chef de la direction des technologies chez CGI. L'occasion consiste à aider les organisations à passer d'utilisations ciblées de l'IA à son intégration au cœur d'environnements d'entreprise complexes, afin d'obtenir des résultats tangibles en plus d'un avantage concurrentiel durable. L'approche de CGI, conçue pour transformer le potentiel de l'IA en résultats concrets, aide les clients à combiner les perspectives stratégiques humaines avec les plateformes, l'infrastructure de données et les intégrations d'écosystèmes requises pour obtenir des retombées à grande échelle. »

Pour consulter davantage de perspectives mondiales tirées de l'étude La voix de nos clients CGI ainsi que les perspectives sectorielles, visitez le cgi.com/fr/voix-de-nos-clients.

À propos de La voix de nos clients CGI

Chaque année, des leaders de CGI réalisent des entretiens en personne avec de hauts dirigeants des fonctions d'affaires et des TI afin de connaître leur point de vue sur les tendances qui ont une incidence sur leur organisation. Ces conversations portent notamment sur l'exécution de la stratégie, la modernisation des TI, la gestion des talents, la cybersécurité, les données, la maturité infonuagique et de l'IA, la réglementation, l'innovation et le développement durable. Les perspectives permettent d'élaborer des feuilles de route pragmatiques et s'appuient sur plus d'un million de données recueillies sur cinq ans.



À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias, Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Médias et relations publiques, [email protected], +1 438 468 9118